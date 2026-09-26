Бонусная программа лояльности "КэтКоины"

Ознакомиться с правилами участия в бонусной программе лояльности.

Получайте КэтКоины за покупки в КотоФото и используйте их для скидки до 20% на следующие покупки!

Условия кратко 1 КэтКоин = 1 рубль , начисление в Личный Кабинет в течение 7 дней с момента получения заказа, скидка до 20% на последующие покупки.

Условия подробно

В карточке каждого товара нашего каталога указано количество КэтКоинов, которое вы получаете после оплаты заказа, содержащего этот товар. Это количество может меняться, если на заказ после его оформления применялись скидки.

Как получить эти КэтКоины?

Добавить товар в корзину и оформить на него заказ (кэткоины начисляются только на заказы, оформленные через корзину).







По истечении 7 дней с момента получения заказа, КэтКоины будут начислены на ваш баланс в Личном Кабинете.



Если заказ выдавался или доставлялся сторонней (партнерской) организацией, зачисление может быть задержано на срок до 20 дней.



Потратить зачисленные КэтКоины можно будет в течение 180 дней с момента начисления, потом не потраченные КэтКоины будут списаны вашего баланса.

Как потратить?

Для применения КэтКоинов - обязательно нужно зайти в Личный Кабинет.



После этого добавляйте товары в корзину и оформляйте заказ! Прямо при оформлении заказа — вы будете видеть в корзине свой баланс и количество КэтКоинов, которое может быть использовано на товар. Используйте их смело и без стеснения, кликнув по строке с количеством.



Максимальная возможная скидка на товар — 20%, больше КэтКоинов потратить

не получится, они останутся на вашем балансе.



Применив КэтКоины, заканчивайте оформление заказа уже по новой цене, со

скидкой!



Важно: заказы могут быть двух типов, или вы получаете за него КэтКоины, или тратите их в заказе на скидку. За заказ, в котором были применены КэтКоины - новые КэтКоины начисляться не будут.

Также невозможно одновременно получить скидку, применяя и КэтКоины, и промокод: придётся выбрать что-то одно.

Программа лояльности предназначена для поощрения добросовестных покупателей. В случае злоупотребления программой лояльности, мы оставляем за собой право корректировать или обнулять бонусный баланс клиента.



По любым вопросам, связанным с бонусной программой - пишите нам на почту

info@kotofoto.ru , мы с удовольствием поможем.