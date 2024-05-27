Работа в КотоФото: свежие вакансии в Санкт-Петербурге

Вакансии КотоФото в Санкт-Петербурге
В динамично развивающийся интернет-магазин требуется Менеджер по работе с маркетплейсами (WB)
Обязанности:
- Работа в офисе!
- Ведение кабинетов на площадке Wildberries и Ozon
- Работа с карточками, СЕО, вывод карточек в топ, составление ТЗ дизайнерам
- Работа с вопросами, отзывами, рекламациями
- Контроль отгрузок заказов в ЛК ВБ и 1С Предприятие
- Опыт работы на Wildberries от 6 месяцев
- Опыт работы в 1с Предприятие приветствуется
- Базовые знания Excel (функция ВПР)
- Внимательность, грамотность, умение работать в команде
- Прохождение обучения по работе с маркетплейсами будет вашим преимуществом
- Официальное оформление по ТК РФ
- Комфортный офис в пешей доступности от ст. м. Московская
- График работы 5/2 с 9-18 (есть возможность обсуждать часы)
- Дружный коллектив, корпоративы, выезды на природу, низкая текучка кадров
- Адекватное руководство, приветствующее новые идеи и желание развиваться
- Возможность карьерного роста и участия в проектах
- Испытательный срок 1-3 месяца, по успешному завершению возможно обсуждение KPI
Обязанности:
- Поиск новых и развитие существующих клиентов
- Продажа всего ассортимента компании
- Проведение переговоров с потенциальными покупателями, проведение презентации продукции лицам, принимающим решения
- Подготовка коммерческих предложений
- Сопровождение и контроль сделок
- желателен опыт успешных продаж B2B от 1 года
- знание техники продаж
- навыки ведения переговоров (личных встреч и по телефону)
- ориентированность на долгосрочное сотрудничество с клиентами
- грамотная устная и письменная речь
- высокий уровень самодисциплины
- знание рынка компьютерной и цифровой техники приветствуется и является преимуществом
- Оформление по ТК РФ
- График: 5/2 с 9:00 - 18:00
- Заработная плата оклад + % от продаж
- Адекватное руководство
- Возможность карьерного роста
- Скидка на приобретение товаров в нашем магазине
Обязанности:
- Развитие существующих клиентов
- Работа с корпорациями и крупными заказчиками
- Продажа всего ассортимента компании
- Проведение переговоров с потенциальными покупателями, проведение презентации продукции лицам, принимающим решения
- Подготовка коммерческих предложений
- Сопровождение и контроль сделок
- опыт успешных продаж B2B от 1 года
- знание техники продаж
- навыки ведения переговоров (личных встреч и по телефону)
- ориентированность на долгосрочное сотрудничество с клиентами
- грамотная устная и письменная речь
- высокий уровень самодисциплины
- знание рынка компьютерной и цифровой техники
- Наличие своей клиентской базы
- Оформление по ТК РФ
- График: 5/2 с 9:00 - 18:00
- Заработная плата оклад + % от продаж
- Возможность карьерного роста
- Адекватное руководство
- Скидка на приобретение товаров в нашем магазине
- Запуск и настройка рекламных компаний;
- Анализ РК в Я.Метрике и Google Analitics;
- Оптимизация РК;
- Взаимодействие с подрядчиками;
- Анализ конкурентов;
- Оптимизация работы сайта;
- Взаимодействие с web-разработчиками;
- Составление и тестирование гипотез;
- Опыт на аналогичной должности или с похожим функционалом;
- Знание Analytics и Метрики;
- Опыт работы в сфере электроники и техники будет вашим преимуществом;
- Работа в офисе 5/2;
- Оформление по ТК;
- Оклад + KPI;
- Работа в команде профессионалов динамичной компании.
Категорийный менеджер/Менеджер по закупкам/Product manager
В торговую компанию требуются менеджеры по развитию товарных направлений: товары для строительства и ремонта, товары для красоты и здоровья, автотовары, товары для дачи и сада, товары для спорта и отдыха, смартфоны и потребительская электроника.
Обязанности:
- Составление и поддержание товарной матрицы;
- Поиск новых поставщиков и работа с уже имеющимися;
- Закупка товара;
- Ценообразование;
- Анализ складских остатков, закупок и продаж;
- Продумывание, подготовка и реализация рекламных кампаний;
- Готовность к командировкам.
Требования:
- Опыт работы с товарной группой от 1 года;
- Опыт работы в розничной торговле от 1 года - обязателен;
- Наработанная база поставщиков;
- Знание соответствующего рынка.
Условия:
- Постоянная, полный день, работа на территории работодателя;
- Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК;
- Корпоративное обучение и тренинги;
- Возможность профессионального и карьерного роста;
- Адекватные руководители;
- Кроме этого современный коллектив, работа с интересными гаджетами и новинками, корпоративы, выезды на природу, живое общение и общение во внутренней социальной сети Компании.
- Взаимодействие с поставщиками и вендорами IT, компьютерного, серверного оборудования, mobile, бытовой техники и проч.
- Просчёт поставок под проекты и тендеры, выдача КП для менеджеров по продажам
- Поиск потенциально привлекательных, дефицитных предложений на рынке
- Встречи (формальные и не очень) с поставщиками, вендорами и клиентами
- Постоянный поиск новых поставщиков и вариантов поставок
- Мониторинг и поддержание складских остатков
- Знание рынка IT, компьютерного, серверного оборудования, mobile, бытовой техники
- Личные знакомства с представителями вендоров, дистрибьюторов, реселлеров, принимающими решения
- Коммуникабельность. Предпочтение отдается кандидатам, предпочитающим личное общение мессенджерам и почте.
- Постоянная, полный день, работа на территории работодателя;
- Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК;
- Корпоративное обучение и тренинги;
- Возможность профессионального и карьерного роста;
- Адекватные руководители;
-Кроме этого современный коллектив, работа с интересными гаджетами и новинками, корпоративы, выезды на природу, живое общение и общение во внутренней социальной сети Компании.
Обязанности:
- Создание и доработка отчетов, обработок, документов и справочников под УТ 10.3, БП 3;
- Доработка обмена УТ-БП, УТ-сайт, УТ- Внешние API;
- По необходимости консультация и обучение сотрудников по работе с базами;
- Высшее техническое образование;
- Опыт программирование на платформах 1С: Предприятие 8.х от 3 лет;
- Опыт работы с конфигурациями УТ 10.3, Бухгалтерия 3;
- Работа с управляемыми и обычными формами;
- Знание управленческого учета;
- Умение быстро читать и понимать чужой код;
- Умение писать интеграции по средствам API (знания http, web запросы, JSON, XML)
- Умение строить отчеты всеми способами, в том числе на СКД;
- Писать лаконичный, понятный код, умение делать рефакторинг и оптимизацию кода
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, удаленная работа
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП
Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам
Условия:
- Работа в веселой компании с амбициями и добротой!!!
- Официальное оформление;
- Пятидневную рабочую неделю, график индивидуально;
- Удаленную работу (на дому), или в офисе, по желанию!
- Стабильную работу с достойным уровнем дохода;
- Профессиональный рост, гигантский опыт!