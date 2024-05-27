Работа в КотоФото: свежие вакансии в Санкт-Петербурге

- Взаимодействие с поставщиками и вендорами IT, компьютерного, серверного оборудования, mobile, бытовой техники и проч.

- Просчёт поставок под проекты и тендеры, выдача КП для менеджеров по продажам

- Поиск потенциально привлекательных, дефицитных предложений на рынке

- Встречи (формальные и не очень) с поставщиками, вендорами и клиентами

- Постоянный поиск новых поставщиков и вариантов поставок

- Мониторинг и поддержание складских остатков

- Знание рынка IT, компьютерного, серверного оборудования, mobile, бытовой техники

- Личные знакомства с представителями вендоров, дистрибьюторов, реселлеров, принимающими решения

- Коммуникабельность. Предпочтение отдается кандидатам, предпочитающим личное общение мессенджерам и почте.