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Работа в КотоФото: свежие вакансии в Санкт-Петербурге
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Вакансии КотоФото в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург
Менеджер по работе с маркетплейсами (WB Ozon)
дата публикации 24.10.2024
Задачи

В динамично развивающийся интернет-магазин требуется Менеджер по работе с маркетплейсами (WB)

Обязанности:

  • Работа в офисе!
  • Ведение кабинетов на площадке Wildberries и Ozon
  • Работа с карточками, СЕО, вывод карточек в топ, составление ТЗ дизайнерам
  • Работа с вопросами, отзывами, рекламациями
  • Контроль отгрузок заказов в ЛК ВБ и 1С Предприятие
Требования:
  • Опыт работы на Wildberries от 6 месяцев
  • Опыт работы в 1с Предприятие приветствуется
  • Базовые знания Excel (функция ВПР)
  • Внимательность, грамотность, умение работать в команде
  • Прохождение обучения по работе с маркетплейсами будет вашим преимуществом
Условия Условия:
  • Официальное оформление по ТК РФ
  • Комфортный офис в пешей доступности от ст. м. Московская
  • График работы 5/2 с 9-18 (есть возможность обсуждать часы)
  • Дружный коллектив, корпоративы, выезды на природу, низкая текучка кадров
  • Адекватное руководство, приветствующее новые идеи и желание развиваться
  • Возможность карьерного роста и участия в проектах
  • Испытательный срок 1-3 месяца, по успешному завершению возможно обсуждение KPI

 

Контакты
Мария, gmv@kotofoto.ru
Менеджер по продажам
зарплата от 50 000 до 120 000 ₽
дата публикации 02.10.2024
Задачи

Обязанности:

  • Поиск новых и развитие существующих клиентов
  • Продажа всего ассортимента компании
  • Проведение переговоров с потенциальными покупателями, проведение презентации продукции лицам, принимающим решения
  • Подготовка коммерческих предложений
  • Сопровождение и контроль сделок
Требования:
  • желателен опыт успешных продаж B2B от 1 года
  • знание техники продаж
  • навыки ведения переговоров (личных встреч и по телефону)
  • ориентированность на долгосрочное сотрудничество с клиентами
  • грамотная устная и письменная речь
  • высокий уровень самодисциплины
  • знание рынка компьютерной и цифровой техники приветствуется и является преимуществом
Условия Условия:
  • Оформление по ТК РФ
  • График: 5/2 с 9:00 - 18:00
  • Заработная плата оклад + % от продаж
  • Адекватное руководство
  • Возможность карьерного роста
  • Скидка на приобретение товаров в нашем магазине
Контакты
Максим, max@kotofoto.ru
Менеджер по сопровождению и развитию клиентов (Key Account Manager)
зарплата от 80 000 до 200 000 ₽
дата публикации 02.10.2024
Задачи

Обязанности:

  • Развитие существующих клиентов
  • Работа с корпорациями и крупными заказчиками
  • Продажа всего ассортимента компании
  • Проведение переговоров с потенциальными покупателями, проведение презентации продукции лицам, принимающим решения
  • Подготовка коммерческих предложений
  • Сопровождение и контроль сделок
Требования:
  • опыт успешных продаж B2B от 1 года
  • знание техники продаж
  • навыки ведения переговоров (личных встреч и по телефону)
  • ориентированность на долгосрочное сотрудничество с клиентами
  • грамотная устная и письменная речь
  • высокий уровень самодисциплины
  • знание рынка компьютерной и цифровой техники
  • Наличие своей клиентской базы
Условия Условия:
  • Оформление по ТК РФ
  • График: 5/2 с 9:00 - 18:00
  • Заработная плата оклад + % от продаж
  • Возможность карьерного роста
  • Адекватное руководство
  • Скидка на приобретение товаров в нашем магазине
Контакты
Максим, max@kotofoto.ru
Интернет-маркетолог
зарплата от 80 000 до 130 000 ₽
дата публикации 02.10.2024
Задачи Обязанности:
  • Запуск и настройка рекламных компаний;
  • Анализ РК в Я.Метрике и Google Analitics;
  • Оптимизация РК;
  • Взаимодействие с подрядчиками;
  • Анализ конкурентов;
  • Оптимизация работы сайта;
  • Взаимодействие с web-разработчиками;
  • Составление и тестирование гипотез;
Требования:
  • Опыт на аналогичной должности или с похожим функционалом;
  • Знание Analytics и Метрики;
  • Опыт работы в сфере электроники и техники будет вашим преимуществом;
Условия Условия:
  • Работа в офисе 5/2;
  • Оформление по ТК;
  • Оклад + KPI;
  • Работа в команде профессионалов динамичной компании.
Контакты
Максим, max@kotofoto.ru
Категорийный менеджер/Руководитель товарной группы
зарплата от 120 000 до 250 000 ₽
дата публикации 18.09.2024
Задачи

Категорийный менеджер/Менеджер по закупкам/Product manager

В торговую компанию требуются менеджеры по развитию товарных направлений: товары для строительства и ремонта, товары для красоты и здоровья, автотовары, товары для дачи и сада, товары для спорта и отдыха, смартфоны и потребительская электроника.

Обязанности:

  • Составление и поддержание товарной матрицы;
  • Поиск новых поставщиков и работа с уже имеющимися;
  • Закупка товара;
  • Ценообразование;
  • Анализ складских остатков, закупок и продаж;
  • Продумывание, подготовка и реализация рекламных кампаний;
  • Готовность к командировкам.


Требования:

  • Опыт работы с товарной группой от 1 года;
  • Опыт работы в розничной торговле от 1 года - обязателен;
  • Наработанная база поставщиков;
  • Знание соответствующего рынка.
Условия

Условия:

  • Постоянная, полный день, работа на территории работодателя;
  • Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК;
  • Корпоративное обучение и тренинги;
  • Возможность профессионального и карьерного роста;
  • Адекватные руководители;
  • Кроме этого современный коллектив, работа с интересными гаджетами и новинками, корпоративы, выезды на природу, живое общение и общение во внутренней социальной сети Компании.
Контакты
Максим, mjilin@kotofoto.ru
Менеджер по закупкам в отдел по работе с корпоративными клиентами (отдел b2b продаж)
зарплата от 80 000 до 180 000 ₽
дата публикации 18.09.2024
Задачи Обязанности:

- Взаимодействие с поставщиками и вендорами IT, компьютерного, серверного оборудования, mobile, бытовой техники и проч.
- Просчёт поставок под проекты и тендеры, выдача КП для менеджеров по продажам
- Поиск потенциально привлекательных, дефицитных предложений на рынке
- Встречи (формальные и не очень) с поставщиками, вендорами и клиентами
- Постоянный поиск новых поставщиков и вариантов поставок
- Мониторинг и поддержание складских остатков

Требования:

- Знание рынка IT, компьютерного, серверного оборудования, mobile, бытовой техники
Личные знакомства с представителями вендоров, дистрибьюторов, реселлеров, принимающими решения
- Коммуникабельность. Предпочтение отдается кандидатам, предпочитающим личное общение мессенджерам и почте.

Условия Условия:

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- Постоянная, полный день, работа на территории работодателя;

- Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК;

- Корпоративное обучение и тренинги;

- Возможность профессионального и карьерного роста;

- Адекватные руководители;

-Кроме этого современный коллектив, работа с интересными гаджетами и новинками, корпоративы, выезды на природу, живое общение и общение во внутренней социальной сети Компании.

Контакты
Игнат, ifedin@kotofoto.ru
Программист 1С
зарплата от 200 000 до 250 000 ₽
дата публикации 27.05.2024
Задачи

Обязанности:

  • Создание и доработка отчетов, обработок, документов и справочников под УТ 10.3, БП 3;
  • Доработка обмена УТ-БП, УТ-сайт, УТ- Внешние API;
  • По необходимости консультация и обучение сотрудников по работе с базами;
Требования:
  • Высшее техническое образование;
  • Опыт программирование на платформах 1С: Предприятие 8.х от 3 лет;
  • Опыт работы с конфигурациями УТ 10.3, Бухгалтерия 3;
  • Работа с управляемыми и обычными формами;
  • Знание управленческого учета;
  • Умение быстро читать и понимать чужой код;
  • Умение писать интеграции по средствам API (знания http, web запросы, JSON, XML)
  • Умение строить отчеты всеми способами, в том числе на СКД;
  • Писать лаконичный, понятный код, умение делать рефакторинг и оптимизацию кода
Условия

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, удаленная работа

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам

Условия:

  • Работа в веселой компании с амбициями и добротой!!!
  • Официальное оформление;
  • Пятидневную рабочую неделю, график индивидуально;
  • Удаленную работу (на дому), или в офисе, по желанию!
  • Стабильную работу с достойным уровнем дохода;
  • Профессиональный рост, гигантский опыт!
Контакты
Георгий, suchkov.georgii@kotofoto.ru
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