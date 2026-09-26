Контакты интернет-магазина КотоФото - адреса и телефоны в Санкт-Петербурге

Контакты
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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8 (812) 426-98-99, или через форму обратной связи, доступную внизу каждой страницы или с мобильного меню.
Для юридических лиц
Для получения счета на оплату продукции от юридического лица напишите на почту corp@kotofoto.ru. Пожалуйста, приложите Ваши реквизиты и укажите позиции, которые Вас заинтересовали.
Время работы корпоративного отдела: с 9:00 до 18:00 по московскому времени.
ПВЗ КотоФото Санкт-Петербург
Адрес: г. Санкт-Петербург м. Кировский завод , ул.Маршала Говорова д.14
Метро: Кировский завод.
Как нас найти: Вход в магазин с торца здания, на противоположной стороне от ул. Васи Алексеева.
Время работы: пн.–пт. — с 10:00 до 21:00, сб., вс., праздничные дни — с 10:00 до 20:00.
Дополнительно: адреса пунктов выдачи вы можете найти в карточке любого товара или в корзине при оформлении заказа.