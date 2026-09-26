Возврат и обмен товара в интернет-магазине Котофото

1. Выберите удобный для вас пункт выдачи СДЭК в разделе Контакты нашего сайта. 2. Позвоните или напишите в наш сервисный отдел по адресу service@kotofoto.ru или телефону 8(800) 505-43-75. 3. Наш сервисный специалист создаст заявку на бесплатное отправление заказа из пункта выдачи СДЭК, свяжется с вами и сообщит номер заказа ( накладной) для отправки. 4. Вы приходите в пункт выдачи СДЭК , называете номер накладной (заказа) и отправляете нам товар с заявлением на возврат бесплатно!

Правила гарантийного обслуживания При получении товара в нашем магазине - вы можете осмотреть его в присутствии продавца, в пункте выдачи СДЭК - под специальной камерой в зоне выдачи - и спокойно отказаться от получения в случае проблем с товаром. Если вы уже получили товар, но хотите оформить его возврат позже - вся информация и контакты для связи есть в соответствующих разделах, отдельно для исправного и неисправного товара. Уважаемые клиенты! Просим вас обратить внимание на указанные правила гарантийного обслуживания, приобретаемых Вами в КотоФото товаров.



Профилактическое обновление программного обеспечения, сброс на заводские установки, настройка и юстировка не являются ремонтом.



Компания не несет ответственность за сохранность данных на устройствах, подлежащих ремонту или замене по гарантии. Просим Вас своевременно копировать важную для Вас информацию на запасные носители.



Гарантийное обслуживание товаров осуществляет производитель или его представитель. Обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах.



Гарантийное обслуживание производится через отдел гарантий компании, если сервисные центры производителя или представителя отсутствуют в городе.



Возврат денежных средств за товар, который обслуживается в сервисных центрах возможен только при наличии акта неремонтопригодности установленного производителем образца.



Срок диагностики товара может в соответствии с законодательством - длится до двадцати дней, срок ремонта товара до сорока пяти дней. Но мы всегда стараемся сделать это быстрее.



Товар на гарантийное обслуживание должен быть предоставлен в чистом виде и полном комплекте. При приеме товара сотрудники отдела гарантии могут потребовать удалить пыль, все посторонние надписи и наклейки, грязь и т.д. Из бензоинструмента должны быть удалены горюче-смазочные материалы.



Гарантийные обязательства не распространяются: на расходные элементы и материалы, если это не заявлено производителем;

если неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;

если на устройстве отсутствует, переклеивался, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;

если на устройстве отсутствуют, переклеивались или нарушены заводские или гарантийные пломбы;

на электротермические и механические повреждения товара;

если недостатки устройства вызваны установкой постороннего программного обеспечения, которое не одобрено для совместного использования производителем этого устройства;

если устройство было вскрыто, отремонтировано или модернизировано организациями или экспертами, которые не прошли сертификацию у производителя;

если повреждения вызваны неправильным подключением устройства, эксплуатацией в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем;

если повреждения возникли вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, пожара, стихийных бедствий и т.д.);

в случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, насекомых, влаги и т.д. Гарантия Если вы хотите ЛИЧНО (не по почте) написать претензию по гарантии и качеству товаров, то вам необходимо прийти в ближайший официальный магазин Котофото. Товар и претензию необходимо направлять в гарантийный отдел КотоФото, по адресу: Спб, Маршала Говорова, 14. Получатель - юридическое лицо, указанное в разделе Контакты для вашего региона. Любые вопросы предварительно можно задать по эл.почте гарантийного отдела svs@kotofoto.ru. Претензии могут быть переданы продавцу в электронным письмом на ящик svs@kotofoto.ru, В претензии необходимо указать ваши Фамилию Имя и Отчество, номер заказа, товар, в отношении которого Вы обращаетесь, и предпочтительный способ обратной связи.

При получении товара в нашем магазине - вы можете осмотреть его в присутствии продавца, в пункте выдачи СДЭК - под специальной камерой в зоне выдачи - и спокойно отказаться от получения в случае проблем с товаром. Если вы уже получили товар, но хотите оформить его возврат позже - вся информация и контакты для связи есть в соответствующих разделах, отдельно для исправного и неисправного товара. Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге. На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара. Просим вас внимательнее относиться к выбору товара, дабы избежать досадной ситуации приобретения технически несовместимого оборудования с уже имеющимся. В нашем магазине вы можете вернуть товар, если он вам не подошел и в том случае, если он не входит в «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» - см. ниже. Возврат производится в соответствии c статьей 25 Закона РФ «О защите прав потребителей». Вы вправе вернуть товар надлежащего качества, приобретенный в нашем магазине в течение 14 дней, не считая дня его покупки. Согласно ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также имеется товарный или кассовый чек, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Доставка качественного товара для возврата осуществляется силами и за счёт покупателя. Обращаем ваше внимание, что возврат денежных средств производится только после получения нашим магазином товара и его проверки. В случае если не сохранён товарный вид и потребительские свойства, вам может быть отказано в приёме данного товара. Сервисный отдел компании, осуществляющий возвраты, работает с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов по московскому времени. Все появившиеся вопросы вы можете задать по адресу svs@kotofoto.ru или телефону 8(800) 505-43-75. Возврат товара осуществляется по месту приобретения. Наша гарантия не распространяется на случаи несовместимости приобретенного оборудования и оборудования покупателя. Мы отвечаем за корректную работу каждого товара в отдельности. Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 23.12.2016) В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» и постановлением Правительства РФ №55 от 19 января 1998 г. «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями на 20 октября 1998 года) продавец не обязан принимать обратно исправное оборудование , если оно по каким-либо причинам не подошло покупателю. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты; Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары); Парфюмерно-косметические товары; Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на метраж; Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные); Изделия и материалы, полностью или частично изготовленные из полимерных материалов и контактирующие с пищевыми продуктами (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых продуктов, в том числе для разового использования); Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты; Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты); Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненные драгоценные камни; Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения; Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства; часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более функциями); Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему; Животные и растения; Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации).