Автосвет - купить в Санкт-Петербурге. Автосвет по цене от 50 руб. в интернет-магазине КотоФото

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Автосвет

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Автосвет

Автосвет

Лампы для фар дневных ходовых огней различаются интенсивностью и цветом свечения, принципом работы и ее продолжительностью. Наиболее распространенные виды: галогеновые, ксеноновые и светодиодные. Поскольку вопрос касается безопасности и комфортного ощущения за рулем, каждый водитель выбирает, основываясь на собственных предпочтениях. Частые критерии: чтобы ярче светила, служила подольше или выглядела оригинально. Подземные камни встречаются на каждом шагу. Особо мощная лампа в фары нагревается, что может привести к деформированию окружающих материалов или вызвать проблему с проводкой. Голубоватый ксеноновый свет превосходно покажет себя в ясный день, но при дождливой погоде или в тумане уступит коллеге желтоватого оттенка. Если речь идет об экономии, предпочтительней покупать комплект ламп в фары. Велика вероятность, что после замены одной фары вторая перегорит гораздо быстрее из-за различий в потребляемой энергии. К тому же даже незначительные отличия в насыщенности и цвете фары отразятся на качестве вождения.
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