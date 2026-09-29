Лампа Clearlight HB3 12V-60W X-treme Vision +150% Light (компл., 2 шт.)
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Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 247967
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лампа
Высота, см
5
Мощность, Вт
60
Цоколь
HB3
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
150
Описание товара Лампа Clearlight HB3 12V-60W X-treme Vision +150% Light (компл., 2 шт.)
X-treme Vision +150% - галогенная лампа Clearlight относится к лампам с улучшенными характеристиками. Clearlight X-treme Vision выдает до 150% больше света, световой луч длиннее до 40 метров в сравнении со стандартными галогенными лампами. Благодаря этому дорожные знаки и препятствия видны гораздо лучше, и у водителя больше времени, чтобы среагировать на возникшую ситуацию. Помимо этого, данные лампы отличаются идеальным соотношением цены и производительности. X-treme Vision +150% - идеальная лампа для водителей, выбирающих великолепные эксплуатационные характеристики, безопасность и разумную стоимость.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Лампа
Высота, см
5
Мощность, Вт
60
Цоколь
HB3
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
X-treme Vision +150% - галогенная лампа Clearlight относится к лампам с улучшенными характеристиками. Clearlight X-treme Vision выдает до 150% больше света, световой луч длиннее до 40 метров в сравнении со стандартными галогенными лампами. Благодаря этому дорожные знаки и препятствия видны гораздо лучше, и у водителя больше времени, чтобы среагировать на возникшую ситуацию. Помимо этого, данные лампы отличаются идеальным соотношением цены и производительности. X-treme Vision +150% - идеальная лампа для водителей, выбирающих великолепные эксплуатационные характеристики, безопасность и разумную стоимость.
Лампа Clearlight HB3 12V-60W X-treme Vision +150% Light (компл., 2 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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