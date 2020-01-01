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Спасательные жилеты

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Спасательные жилеты

Спасательные жилеты

Спасательные жилеты

Спасательный жилет − неотъемлемый атрибут любой водной поездки. Он выполняет страховочную функцию, обеспечивая пассажиру временную поддержку в условиях его нахождения за бортом. Это защитное устройство позволяет почувствовать себя уверенней в непредвиденных ситуациях на воде и обезопасить своих близких. Важно помнить, что только спасжилет, выполненный из качественных материалов и соответствующий индивидуальным параметрам, способен эффективно выполнять свои задачи.

Морскую прогулку на яхте или катере, рыбалку, занятия экстремальным водным спортом и длительный круиз объединяет одно − загадочная и непредсказуемая водная стихия. Она способна застать врасплох как неопытного пловца, так и подготовленного спортсмена, подвергнув их жизни серьезной опасности. Реальную помощь в таких ситуациях способен оказать страховочный или спасательные спасжилет, купить который следует заблаговременно.

Спасательный жилет Большинство жилетов, широко используемых во время активного отдыха на море, реке или водоеме, относятся к классу страховочных. Они выполняют дополнительную поддержку человеку, который умеет плавать и находится в сознательном состоянии. Степень плавучести таких жилетов предоставляет пловцу возможность небольшого отдыха и помогает ему добраться до суши или плавательного средства.

Правильно подобранные страховочные жилеты не стесняют движений. Использовать их удобно даже при занятиях водным туризмом: сплавах по рекам, каякинге, парусном туризме, рафтинге и других. Они легкие, часто укороченные, обладают умеренной толщиной и объемом. В основном окрашены в яркий оранжевый цвет с нанесением светоотражающих полос.

Для рыбаков и охотников наличие дополнительной страховки на воде не менее важно, как и комфорт во время длительного ношения средства защиты. Особой популярностью пользуется спасательный жилет для рыбалки камуфляжной расцветки. Для спиннингистов существуют практичные модели с несколькими вместительными карманами на молниях.

Спасательные жилеты, регламентированные соответствующими нормами, обеспечивают поддержание дыхательных путей выше уровня воды у человека без сознания, с ограниченными физическими возможностями или в других ситуациях, когда затруднена его способность самостоятельно держаться на воде. Они не такие удобные, как страховочные, зато имеют высокую плавучесть, специальный буксировочный карабин, снабжены свистком и фонариком. Обычно жилеты спасательные (фото и цены некоторых моделей представлены на сайте) используются сотрудниками МЧС и спасателями на пляжах.

При подготовке к водной поездке с ребенком купить детский спасательный жилет − задача первой необходимости. Важно подобрать его строго по размеру − только так он сможет обеспечить маленькому пловцу должную поддержку. Конструкция большинства страховочных жилетов для детей дополнена подголовником, паховым ремнем и застежкой-молнией.

Сколько стоит спасательный жилет?

Стоимость спасательных и страховочных жилетов варьируется в достаточно широком диапазоне и зависит от используемых материалов и производителя.

Различают несколько типов страховочных и спасательных жилетов:

  • модели для обучения детей плаванию под присмотром взрослых;
  • надувной спасательный жилет с системой автоматического заполнения воздухом;
  • модели с наполнителем из вспененного полиэтилена.

Цена на первую категорию жилетов невысока. Они имеют яркий, красочный дизайн, но не обладают степенью защиты, достаточной для использования на большой глубине и при экстремальных условиях.

Самонадувные и с полиэтиленовым наполнителем − это страховочные жилеты для водного туризма, в том числе спасательные жилеты для рыбалки, цены на них могут быть достаточно высоки.

Где купить спасательный жилет?

В интернет-магазине «КотоФото» представлен широкий ассортимент страховочных и спасательных жилетов для детей и взрослых. Все они характеризуются высоким качеством, безопасностью материалов и функциональностью.

СпасжилетЖилеты оснащены удобными застежками, утяжками, регулирующими их объем по фигуре, и паховым ремнем для надежного крепления. Большинство из них изготовлено из высокопрочного полиэстера Оксфорд плотностью 210-300 den. Этот материал обладает стойкостью к сильным разрывным нагрузкам, морозу (до -60°C), ветро- и водонепроницаемостью. Страховочные жилеты для спорта и водных прогулок, жилет спасательный для рыбалки купить в интернет-магазине можно по акциям и распродажам, которые проводятся регулярно.

Практически все спасжилеты в магазине универсальные — подходят для различных условий. Для маленьких любителей водных путешествий предусмотрены комфортные модели с высокой поддерживающей способностью и забавными рисунками.

Продажа спасательных жилетов в «КотоФото» осуществляется на выгодных условиях. Магазин обеспечивает качественный сервис каждому клиенту:

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В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить спасательные и страховочные жилеты. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов.

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