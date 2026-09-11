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Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор

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Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 6
Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 7
Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 8
Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 9
Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 6
  • Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 7
  • Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 8
  • Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 9
  • Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
10 600 руб.  17 172 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481298
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор
10 600 руб. -38%
17 172 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650, CR123A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х10
Вес, г.
410

Описание товара Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор

Модель Fenix CL30R разработана для кемпингов и палаточных туристических стоянок. Поэтому он выполнен в форме, напоминающий старинный фонарь, свет от которого равномерно расходится сразу во всех направлениях. В то же время, для него используются все необходимые современные технологии, которые делают этот фонарь удобным и долговечным. В модели Fenix CL30R используются мощные светодиоды, что позволило увеличить его яркость до 650 люмен. В качестве рассеивающей линзы выступает практически весь корпус фонаря, сквозь который свет равномерно рассеивается в диаметре 35 метров.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650, CR123A
Страна производитель
Китай
Описание
Модель Fenix CL30R разработана для кемпингов и палаточных туристических стоянок. Поэтому он выполнен в форме, напоминающий старинный фонарь, свет от которого равномерно расходится сразу во всех направлениях. В то же время, для него используются все необходимые современные технологии, которые делают этот фонарь удобным и долговечным. В модели Fenix CL30R используются мощные светодиоды, что позволило увеличить его яркость до 650 люмен. В качестве рассеивающей линзы выступает практически весь корпус фонаря, сквозь который свет равномерно рассеивается в диаметре 35 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Фонарь светодиодный Fenix CL30R черный, 650 лм, аккумулятор - по цене 10600 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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