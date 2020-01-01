Экшн камеры - купить экшен камеру - экшн видеокамера в Санкт-Петербурге по цене от 6070 руб. в интернет-магазине КотоФото

Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Экшен-камеры (экшн-камеры)

Группы товаров
БрендыЦена
ПрименитьСбросить
  • Halloween Weekend в КотоФото
  • Кэшбэк до 20% от Canon. Вместе выгодно
  • Суперскидки до 45% на посуду KORKMAZ
  • Кешбэк 100 рублей на телефон за отзыв на Я.Маркете!
  • Посуда Taller: Снижаем цены до конца октября!
  • Датская сантехника DAMIXA со скидкой 25%
  • Светильники MW-Light, DeMarkt, De City со скидкой до 40%
  • Снижение цен до 25% на сантехнику AM.PM
  • Ручной отпариватель в подарок при покупке техники Kitfort!
  • Распродажа самокатов со скидкой 15%
Фильтры
76

Последние заказы в этой категории

Экшн-камеры

Экшн-камеры

Цифровые экшн-камеры

Любите активный экстремальный отдых, или стремитесь запечатлеть головокружительный трюк от первого лица? Тогда экшн видеокамера – must have устройство для этих целей. Невероятное качество картинки, ударопрочный компактный корпус и море областей применения.

Современная цифровая экшн камера может похвастаться защитой по стандарту IP68, ударопрочным корпусом и рядом технологий для онлайн-стриминга. Некоторые экстремальные виды спорта благодаря этому гаджету выходят на новый уровень «крутости», поскольку мы можем видеть происходящее от лица спортсмена, а не со стороны, и этот факт еще сильнее щекочет нервы.

Есть ли отличия?

Отличие от обычной видеокамеры заключено в ряде нюансов, среди которых:

  • масса и габариты;
  • прочность;
  • качество съемки;
  • скорость записи;
  • крепления.

Вес и габариты – ключевые характеристики камеры - крепить на голову профессиональную оптику никто не станет из-за тяжести и боязни сломать дорогую технику. Устройства для экстремальной съемки прочные и не боятся падений, которые частенько случаются при катании на велосипеде, скейте и при занятиях различными видами спорта.

Многие не задумываются, почему такие камеры снимают в 60 fps, когда и при 30 кадрах картинка уже плавная. Дело в скорости реакции. Иногда действия происходят столь стремительно, что стандартная матрица просто не успевает обработать происходящее и на выходе получаем смазанный кадр, который наверняка огорчит трюкача. Из-за этой особенности стоит подбирать высокоскоростные карты памяти стандарта SDHC и SDXC.

Не проблема для камеры и фото высокой четкости, чем и пользуется большинство пользователей. Но самое главное – простота. Достаточно нажать всего 1 кнопку и вы уже в эфире.

Цены, технические характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта kotofoto.ru. В нашем магазине представлены модели известных брендов - GoPro, SONY, SJCAM и не только.

До 15000 р
Панорамные
Панорамные с wi-fi
Со стабилизацией
Sony 4k
Sony со стабилизацией
GoPro 4k
Xiaomi wi-fi
Xiaomi 4к
Feiyu
CALYPSO
DENN
DJI
Digma
EKEN
GoPro
Rekam
Ricoh
SJCAM
Sony
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...