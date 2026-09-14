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Характеристики
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
16
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
170
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732166
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крепление-переходник с резьбой 1/4", крепление на руль/трубу/раму, крепление поворотное, переходник с винтом 1/4", площадка ровная клеящаяся, ремешок-липучка х 2 шт., ремешок регулируемый с фиксатором х 2 шт., скотч двусторонний для креплений х 2 шт., документация, кабель USB - micro-USB, рамка защитная
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
495
Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 870 серый
Оснащенная широко известной матрицей Sony IMX386 экшн-камера Digma DiCam 870 обеспечивает высокое качество съемки в движении и в статичном положении. Благодаря широкому (170°) углу обзора камера захватывает значительное пространство. Максимальное разрешение видеосъемки 3840x2160 позволяет рассмотреть мельчайшие детали даже в динамичных сценах. При наибольшей детализации частота видео достигает существенных 60 кадров в секунду. Максимальное разрешение фото, равное 16 Мп, подходит для качественной съемки пейзажей, портретов и других объектов.
Экшн-камера Digma DiCam 870 рассчитана на длительную беспрерывную работу: устройство совместимо с картами памяти, имеющими объем до 128 ГБ. В комплекте есть бокс для подводной съемки, защитная рамка, интерфейсный кабель и набор разнотипных креплений. Камера компактная и легкая: она имеет размеры 60x31x42.5 мм и массу 67 г.
крепление-переходник с резьбой 1/4", крепление на руль/трубу/раму, крепление поворотное, переходник с винтом 1/4", площадка ровная клеящаяся, ремешок-липучка х 2 шт., ремешок регулируемый с фиксатором х 2 шт., скотч двусторонний для креплений х 2 шт., документация, кабель USB - micro-USB, рамка защитная
Подводный бокс в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащенная широко известной матрицей Sony IMX386 экшн-камера Digma DiCam 870 обеспечивает высокое качество съемки в движении и в статичном положении. Благодаря широкому (170°) углу обзора камера захватывает значительное пространство. Максимальное разрешение видеосъемки 3840x2160 позволяет рассмотреть мельчайшие детали даже в динамичных сценах. При наибольшей детализации частота видео достигает существенных 60 кадров в секунду. Максимальное разрешение фото, равное 16 Мп, подходит для качественной съемки пейзажей, портретов и других объектов.
Экшн-камера Digma DiCam 870 рассчитана на длительную беспрерывную работу: устройство совместимо с картами памяти, имеющими объем до 128 ГБ. В комплекте есть бокс для подводной съемки, защитная рамка, интерфейсный кабель и набор разнотипных креплений. Камера компактная и легкая: она имеет размеры 60x31x42.5 мм и массу 67 г.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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