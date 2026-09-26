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КотоФото - интернет магазин смартфонов, фототехники, электроники, цифровой и бытовой техники в Санкт-Петербурге {{breadcrumbsMicroData}}
КотоФото
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Возможности для бизнеса

ИТ услуги

Установка, монтаж и настройка оборудования и ПО
Проектирование, монтаж систем видеонаблюдения, контроля доступа, охраны
Подбор, поставка и монтаж систем видеоконференцсвязи
Обслуживание и поддержка оборудования на территории заказчика
Системы бронирования переговорных
Сборка ПК/Серверов

Финансовые инструменты

Лизинг – альтернатива коммерческому кредиту. Получите технику на выгодных условиях.

Возможность приобретения товаров с/без НДС – индивидуальный подход к каждому заказчику!

Направьте заявку на почту
Подготовьте документы для лизинговой компании
Подпишите договор
Получите новую технику

Тендеры

Участие в тендерах, в рамках 44 ФЗ и 223 ФЗ, а также в коммерческих торгах
Помощь в подготовке технических заданий

Контакты

Для получения подробной информации свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
8 (800) 505-43-75
corp@kotofoto.ru
Или оформите заказ на сайте

Преимущества

Надежный партнер
Более 16 лет успешной работы на рынке РФ
Ассортимент
Широчайший ассортимент – более 100 000 SKU
Нас выбирают
Тысячи довольных клиентов
География
География поставок – вся Россия

Наши партнеры

Нам доверяют

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