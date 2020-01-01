Развивающие игрушки для малышей

После своего появления на свет малыш постоянно растет и развивается. Главная задача любящих родителей – помочь ребенку в его развитии, а для этого потребуются особые игрушки, ведь именно во время игры дети изучают мир и приобретают новые навыки и знания. Интернет-магазин КотоФото предлагает такие игрушки для самых маленьких от 0 и до 3 лет.

Для чего нужны развивающие игрушки

Данные игрушки - вещь крайне полезная и нужная, они являются своего рода учебным пособием, которое позволяет изучать удивительный и огромный окружающий мир даже тогда, когда до первого маленького шажочка и слова «мама» еще очень далеко. Во время игры ребенок знакомится с понятиями формы, цвета, узнает новые необычные звуки. Да и всем известно, что когда малыш капризничает и плачет, то одним из решений проблемы является игрушка, которая может успокоить ребенка.

Помимо этого развивающие игрушки для детей активно стимулируют мыслительные процессы, учат таким важным вещам как общение, анализ, сравнение, помогают научиться рассуждать, то есть создают все условия для того, чтобы ребенок мог свободно, а главное творчески мыслить.

Что же выбрать?

Интернет-магазин КотоФото предлагает приобрести развивающие игрушки в широком ассортименте для детишек от 0 до 3 годиков, причем выделим две основные группы:

для новорожденных от рождения и до годика;

ясельного возраста - от годика до трех лет.

Если брать первую группу, то это простейшие развивающие игрушки для детей. Отметим:

погремушки различных форм, размеров компаний Tomy Lamaze, Mattel Fisher-Price NB, Happy baby, Chicco, которые могут быть еще и с прорезывателями, что важно, ведь у малышей такого возраста режутся зубки, в том числе подвесные модели и наборы для колясок;

неваляшки, такие как Toy Target Пингвин;

игрушки с разнообразными кнопочками и пуговичками;

небольшие по размеру шарики, мячики, в том числе и с погремушками, рекомендуем фирмы Oball, всевозможные простейшие пирамидки той же Oball, а также Toy Target, Playskool, KS Kids, Bright Star;

всевозможные резиновые игрушки.

Детишкам ясельной группы от года до трех подойдут развивающие игрушки на одну ступеньку сложнее, это могут быть:

пирамидки, только более сложные, с большим количеством колечек (I`M TOY), формочками (Fisher Price), звуковыми эффектами, разнообразные конструкторы, отметим таких производителей как Brio, KS Kids;

всевозможные наборы кубиков (Brio, Chicco), в том числе и со звуком (KS Kids), мозаики, пазлы, кубики-пазлы (Simba, KS Kids);

сортеры (игрушки, которые вкладываются друг в друга), могут быть объемными или плоскими, отметим продукцию таких известных производителей как KS Kids, I`M TOY, Bradex, Chicco, Oball);

наборы раскрасок, книжек, включая книжки-раскраски, книжки подвески книжки-шуршалки, книжки с забавными картинками и простыми стишками;

простейшие музыкальные инструменты, в том числе клавишные (пианино), ударные (барабаны);

разнообразные спортивные игрушки.

Это далеко не полный перечень ассортимента тех развивающих игрушек, которые может предложить наш интернет-магазин для детишек возрастом от 0 до 3 лет.

На что обращать внимание при выборе развивающих игрушек?

Как вы поняли, основной критерий покупки – возраст ребенка, но также учитывайте индивидуальные особенности сыночка или дочки. Одни малыши развиваются нормально, другие чуть медленнее, а третьи - вундеркинды, одаренные дети, которым надо все и сразу.

Следующий момент - безопасность и практичность. Такая игрушка должна быть сделана из экологически чистых материалов и легко чиститься, ведь любят малыши все пробовать на зуб. Мелких деталей и острых граней быть не должно.

Материалы лучше всего выбирать мягкие: ткань, резина, но есть достойные игрушки из пластика, дерева, бумаги, тут все на усмотрение родителей.

Развивающие игрушки для детей ясельного возраста могут иметь эффекты — световые или звуковые.

И последнее, на что мы рекомендуем обратить внимание – функциональность. Условно разделим такие развивающие игрушки на группы для развития:

мелкой моторики;

логики, памяти, внимания;

творческих способностей;

физических возможностей.

Большинство таких игрушек совмещают несколько функций, но одна всегда будет преобладающей.

В интернет-магазине КотоФото вы можете недорого купить развивающие игрушки для детей. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов.

Обращайтесь! Помогите своему ребенку узнать окружающий мир за яркой и увлекательной игрой.