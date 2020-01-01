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Автомобильные держатели

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    Автомобильные держатели

    Автомобильные держатели

    Автомобильные держатели для смартфонов и телефонов

    Автомобильный держатель для смартфона позволяет надежно зафиксировать устройство в машине и держать его на виду. Это удобное приспособление для любых моделей. Держатель изготовлен из современных материалов и удерживается на вакуумном креплении. Он не требует дополнительного монтажа - установить приспособление может сам владелец автомобиля.

    Виды держателей

    Автомобильный держатель для смартфона может закрепляться:

    • на лобовое стекло;
    • на рулевое колесо;
    • на дефлекторы;
    • на торпеду;
    • в гнездо прикуривателя.

    Автомобильный держатель для смартфонаПомимо вакуумной присоски, держатели могут закрепляться с помощью специальных клеевых слоёв и других элементов крепления. Например, модели для дефлектора имеют другой крепеж. Модели, которые устанавливают в гнездо прикуривателя, обычно имеют встроенное зарядное устройство. Держатель удобен прежде всего тогда, когда смартфон используется как навигатор.

    Держатели удобны, они настолько хорошо фиксируют устройство, что даже на неровной дороге телефон не трясется. Это позволяет оперативно реагировать на звонки, сообщения и другие вызовы. Установив смартфон на держатель, его проще использовать и как диктофон. Держатель - стильный аксессуар, который отлично смотрится в салоне любого автомобиля. Некоторые модели имеют ярко выраженный стиль и цветовую гамму, другие выполнены в классическом черном цвете. Дополнительные возможности устройств

    Держатель для смарфтона имеет подвижный элемент, на котором устанавливается устрйоство. Поэтому телефон можно вращать, придавая ему любое положение. Если телефон имеет доступ в интернет, то с небольшого экрана пассажир сможет смотреть видео или слушать музыку. Использование держателя обеспечивает дополнительное удобство. Владельцу не придется искать сотовый по всему салону, телефон не упадет при наезде на кочку.

    В интернет-магазине КотоФото вы можете недорого купить автомобильные держатели для смартфонов и телефонов. Цены, технические характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов.

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