Автомобильный держатель Red Line Magnetic (УТ000015189) черный
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Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 358641
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
490 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление
зажим
Крепление устройства
магнитное
Поворот на 360 градусов
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х3
Вес, г.
100
Описание товара Автомобильный держатель Red Line Magnetic (УТ000015189) черный
Автомобильный держатель RED LINE создан для удобного размещения устройства в салоне автомобиля. Магнитное крепление помогает быстро зафиксировать его и снять одним движением, а поворот на 360 градусов позволяет выбрать подходящий угол обзора. Держатель устанавливается в вентрешётку, не занимая лишнего места и оставаясь под рукой во время поездки.
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Бренд
Тип товара
Держатель
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление
зажим
Крепление устройства
магнитное
Поворот на 360 градусов
Да
Страна производитель
Китай
Автомобильный держатель RED LINE создан для удобного размещения устройства в салоне автомобиля. Магнитное крепление помогает быстро зафиксировать его и снять одним движением, а поворот на 360 градусов позволяет выбрать подходящий угол обзора. Держатель устанавливается в вентрешётку, не занимая лишнего места и оставаясь под рукой во время поездки.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, магнитные
Автомобильный держатель Red Line Magnetic (УТ000015189) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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