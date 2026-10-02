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Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный

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Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 1
Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 2
Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 3
Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 4
Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 5
Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 6
Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 7
Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
  • Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 1
  • Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 2
  • Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 3
  • Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 4
  • Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 5
  • Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 6
  • Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 7
  • Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный
470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WIIIX
Тип товара
Держатель автомобильный
Место установки
в вентрешетку
Материал
металл/пластик
Крепление
прищепка
Размеры в упаковке, см
13х10х3
Вес, г.
130

Описание товара Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный

автомобильный держатель, магнитный, для смартфонов, до 500г., устанавливается на решетку вентиляции

Отзывы о товаре Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный




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Характеристики
Бренд
WIIIX
Тип товара
Держатель автомобильный
Место установки
в вентрешетку
Материал
металл/пластик
Крепление
прищепка
Описание
автомобильный держатель, магнитный, для смартфонов, до 500г., устанавливается на решетку вентиляции
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный - стоимость товара 470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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