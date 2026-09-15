Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655243
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Автомобильный держатель Baseus BS-CZ009 JoyRide Pro Black (SUTQ000001)
Лучший помощник для задних пассажиров в автомобиле на дальних поездках. Автомобильный держатель JoyRide Pro предназначен для установки на поддержку подголовника и подходит для планшета или смартфона шириной от 140 мм до 285 мм. То есть при желании по горизонтали возможно установить в фиксатор любой современный смартфон или самый большой планшет. Стильный дизайн с легкостью впишется в любой интерьер салона, а компактные размеры помогут удобно хранить держатель в бардачке, когда он не понадобится. Легкость управления Когтеобразная конструкция держателя, оснащенная двумя крюками, создана для лучшей устойчивости. Вы можете не опасаться за надежность крепления вашего мобильного устройства, даже когда автомобиль едет по бездорожью или преодолевает лежачий полицейский. Благодаря подвижной конструкции вы можете легко настроить угол обзора по своему усмотрению и даже вращать и поворачивать на 360 градусов свое мобильное устройство, не извлекая из зажима. Управлять держателем можно одной рукой.
Лучший помощник для задних пассажиров в автомобиле на дальних поездках. Автомобильный держатель JoyRide Pro предназначен для установки на поддержку подголовника и подходит для планшета или смартфона шириной от 140 мм до 285 мм. То есть при желании по горизонтали возможно установить в фиксатор любой современный смартфон или самый большой планшет. Стильный дизайн с легкостью впишется в любой интерьер салона, а компактные размеры помогут удобно хранить держатель в бардачке, когда он не понадобится. Легкость управления Когтеобразная конструкция держателя, оснащенная двумя крюками, создана для лучшей устойчивости. Вы можете не опасаться за надежность крепления вашего мобильного устройства, даже когда автомобиль едет по бездорожью или преодолевает лежачий полицейский. Благодаря подвижной конструкции вы можете легко настроить угол обзора по своему усмотрению и даже вращать и поворачивать на 360 градусов свое мобильное устройство, не извлекая из зажима. Управлять держателем можно одной рукой.
Автомобильный держатель Baseus BS-CZ009 JoyRide Pro Black (SUTQ000001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомобильный держатель Baseus BS-CZ009 JoyRide Pro Black (SUTQ000001)