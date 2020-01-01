Необходимо просверлить небольшие отверстия, выкрутить или вкрутить саморезы, шурупы или другой крепеж в большом объеме, нарезать резьбу, затянуть анкеры? Тогда потребуется электрический сетевой шуруповерт (низкооборотная безударная дрель), который можно приобрести в нашем интернет-магазине.

Электрический сетевой шуруповерт – электроинструмент, по своей конструкции аналогичный дрели, с питанием от обычной электрической сети. То есть его применение ограничено теми местами, где есть розетка для подключения инструмента или переходника-переноски.

При выборе требуется обращать пристальное внимание на характеристики сетевого шуруповерта. Один из важнейших критериев – крутящий момент, измеряется в ньютон-метрах (Nm). Самые простые модели имеют крутящий момент в 7-10 Nm, оптимальный вариант 10-15 Nm. Крутящий момент профессиональных шуруповертов может равняться и 30-40 Nm. Максимальный крутящий момент на большинстве моделей регулируется при помощи кольца перед патроном, хотя встречаются модели и без регулировки.

Следующий очень существенный и важный параметр – скорость вращения, измеряется в об/мин (оборотах в минуту). Для откручивания и закручивания крепежа достаточно 450-500 об/мин, а для сверления понадобится 800-1000 об/мин. Ряд моделей оборудуется функцией плавной регулировки скорости вращения.

Еще один существенный параметр – тип патрона, основных варианта три:

быстрозажимной, трехкулачковый, получил наибольшее распространение, позволяет быстро менять оснастку диаметром от 0,5 до 13 мм;

ключевой кулачковый патрон, оснастка закрепляется при помощи обжимной гайки и специального ключа, как в обычных дрелях, что не всегда удобно;

шестигранные патроны для оснастки со специальным типом хвостовика.

Среди основных дополнительных функций отметим такие как:

реверс или обратный ход - способность вращаться против часовой стрелки, что необходимо при закручивании крепежа с левой резьбой или выкручивании крепежа с правой резьбой;

импульсный режим — возможность электроинструмента периодически работать с максимальным крутящим моментом;

светодиодная подсветка - нужная функция для работы в труднодоступных местах с плохим уровнем освещения.

Также ряд моделей оборудуется второй рукояткой и ограничителем глубины, что удобно при выполнении сверления.

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