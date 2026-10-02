Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2
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Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
В наличии
Код товара: 339159
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
26.6
Количество скоростей работы
2
Комплектация
дрель, битодержатель, скоба поясная, документация, упаковка
Лампа точечной подсветки
да
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
40
Реверс
да
Тип патрона
быстрозажимной
Ширина, см
8.5
Электронная регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х7
Вес, кг.
1.78
Описание товара Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2
Сетевая дрель-шуруповерт ЗУБР ДШ-М1-400-2 служит для заворачивания/выкручивания шурупов, винтов и саморезов, а так же сверления отверстий. Характеризуется широкой функциональностью и простотой в работе. Двухскоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент и значительную частоту вращения. Подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Ограничительная муфта крутящего момента препятствует развальцовыванию шлицов и порче материала. Сетевой кабель длиной 3 метра позволяет работать вдали от розетки.
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Бренд
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
26.6
Количество скоростей работы
2
Комплектация
дрель, битодержатель, скоба поясная, документация, упаковка
Лампа точечной подсветки
да
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
40
Реверс
да
Тип патрона
быстрозажимной
Ширина, см
8.5
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Сетевая дрель-шуруповерт ЗУБР ДШ-М1-400-2 служит для заворачивания/выкручивания шурупов, винтов и саморезов, а так же сверления отверстий. Характеризуется широкой функциональностью и простотой в работе. Двухскоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент и значительную частоту вращения. Подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Ограничительная муфта крутящего момента препятствует развальцовыванию шлицов и порче материала. Сетевой кабель длиной 3 метра позволяет работать вдали от розетки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400-2 - купить по цене 2760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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