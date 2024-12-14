Валерия



28.12.2024 28.12.2024 Достоинства:

цена, обслуживание



Комментарий:

Очень хороший магазин, мне понравился. Заказала себе подарок на Новый год. Долго выбирала смартфон который хотела, оказалось в этом магазине самая приемлемая цена. Решила купить здесь. Осталась очень довольна покупкой и обслуживанием. Спасибо КотоФото. Всем рекомендую!



Алексей



27.12.2024 27.12.2024 Достоинства:

цена



Недостатки:

не найдено



Комментарий:

Приятный ценник. Не скажу что покупаю здесь прямо очень часто. Но несколько крупных покупок делал именно здесь. И определяющим фактором - была низкая цена. Советую всем!



Евгений



25.12.2024 25.12.2024 Достоинства:

стоимость



Комментарий:

Лично мне нравится этот милый интернет-магазин. Много раз покупал здесь разную бытовую технику. Все мои покупки оказались дешевле чем в других сетевых магазинах. Спасибо вам большое - КотоФото!



Сергей



24.12.2024 24.12.2024 Достоинства:

цена и качество



Комментарий:

Нормальный магазин, бывают вполне интересные цены на товары. Сам себе не раз покупал в этом магазине товары. Всегда оставался доволен ценой и качеством купленных товаров. Однозначно рекомендую.



Светлана



24.12.2024 24.12.2024 Достоинства:

цены, обслуживание



Комментарий:

Заказывала в этом магазине себе смартфон. Все отлично - выдали, показали, оформили заказ. Никаких нареканий. Цены ниже средних по городу. Заказать товар очень просто и удобно на сайте. Когда забирала свой смартфон в этом магазине, понравилось обслуживание и отношение сотрудников магазина КотоФото к покупателям. Мне все понравилось. Всем советую.



Дарья



22.12.2024 22.12.2024 Достоинства:

Рекомендую.



Комментарий:

Мне понравилась их концепция обслуживания, обслужили быстро. Цены особенно порадовали, во всяком случае на тот смартфон который я долго выбирала себе в подарок. Рекомендую.



Алина



20.12.2024 20.12.2024 Достоинства:

Хороший магазин



Комментарий:

Покупаю уже не первый смартфон в Котофото. Сначала купила себе, потом мужу в подарок. Мне все понравилось, все было быстро и качественно. Помогли мне с выбором продавцы на месте, проконсультировали, ответили на все вопросы. Мне это очень понравилось. Рекомендую.



Наталья



20.12.2024 20.12.2024 Достоинства:

обслуживание, цены



Комментарий:

Очень понравилось обслуживание в этом магазине. Передо мной был один посетитель, подождала на миленьком диванчике, очень удобно и приятно было ожидать на диванчике. Продавцы вежливые,спокойные, приятное общение. Самое главное, цены оказались значительно ниже чем в тех магазинах которые я смотрела. Всем рекомендую.



Денис



18.12.2024 18.12.2024 Достоинства:

Большой ассортимент, хорошие цены



Недостатки:

пока не нашел



Комментарий:

Достойный интернет магазин. Совершал покупку в этом интернет магазине и остался вполне доволен. Ассортимент большой, нашел нужный мне товар без проблем! Цены “не кусаются” если сравнивать с другими магазинами. И еще много различных скидок и акций - что очень приятно - можно купить еще дешевле. С доставкой тоже проблем не возникло, товар пришел в исправном состоянии и без задержек.

В целом мне все понравилось. Это моя первая покупка, однозначно будут здесь заказывать и дальше товары для себя.

