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Отзывы об интернет-магазине kotofoto.ru | онлайн-гипермаркет КотоФото
КотоФото
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Отзывы о нас



28.12.2024
Достоинства:
цена, обслуживание

Комментарий:
Очень хороший магазин, мне понравился. Заказала себе подарок на Новый год. Долго выбирала смартфон который хотела, оказалось в этом магазине самая приемлемая цена. Решила купить здесь. Осталась очень довольна покупкой и обслуживанием. Спасибо КотоФото. Всем рекомендую!


27.12.2024
Достоинства:
цена

Недостатки:
не найдено

Комментарий:
Приятный ценник. Не скажу что покупаю здесь прямо очень часто. Но несколько крупных покупок делал именно здесь. И определяющим фактором - была низкая цена. Советую всем!


25.12.2024
Достоинства:
стоимость

Комментарий:
Лично мне нравится этот милый интернет-магазин. Много раз покупал здесь разную бытовую технику. Все мои покупки оказались дешевле чем в других сетевых магазинах. Спасибо вам большое - КотоФото!


24.12.2024
Достоинства:
цена и качество

Комментарий:
Нормальный магазин, бывают вполне интересные цены на товары. Сам себе не раз покупал в этом магазине товары. Всегда оставался доволен ценой и качеством купленных товаров. Однозначно рекомендую.


24.12.2024
Достоинства:
цены, обслуживание

Комментарий:
Заказывала в этом магазине себе смартфон. Все отлично - выдали, показали, оформили заказ. Никаких нареканий. Цены ниже средних по городу. Заказать товар очень просто и удобно на сайте. Когда забирала свой смартфон в этом магазине, понравилось обслуживание и отношение сотрудников магазина КотоФото к покупателям. Мне все понравилось. Всем советую.


22.12.2024
Достоинства:
Рекомендую.

Комментарий:
Мне понравилась их концепция обслуживания, обслужили быстро. Цены особенно порадовали, во всяком случае на тот смартфон который я долго выбирала себе в подарок. Рекомендую.


20.12.2024
Достоинства:
Хороший магазин

Комментарий:
Покупаю уже не первый смартфон в Котофото. Сначала купила себе, потом мужу в подарок. Мне все понравилось, все было быстро и качественно. Помогли мне с выбором продавцы на месте, проконсультировали, ответили на все вопросы. Мне это очень понравилось. Рекомендую.


20.12.2024
Достоинства:
обслуживание, цены

Комментарий:
Очень понравилось обслуживание в этом магазине. Передо мной был один посетитель, подождала на миленьком диванчике, очень удобно и приятно было ожидать на диванчике. Продавцы вежливые,спокойные, приятное общение. Самое главное, цены оказались значительно ниже чем в тех магазинах которые я смотрела. Всем рекомендую.


18.12.2024
Достоинства:
Большой ассортимент, хорошие цены

Недостатки:
пока не нашел

Комментарий:
Достойный интернет магазин. Совершал покупку в этом интернет магазине и остался вполне доволен. Ассортимент большой, нашел нужный мне товар без проблем! Цены “не кусаются” если сравнивать с другими магазинами. И еще много различных скидок и акций - что очень приятно - можно купить еще дешевле. С доставкой тоже проблем не возникло, товар пришел в исправном состоянии и без задержек.
В целом мне все понравилось. Это моя первая покупка, однозначно будут здесь заказывать и дальше товары для себя.


14.12.2024
Достоинства:
Доставка

Комментарий:
Приятный магазин, здесь есть все что нужно! Доставка качественная в срок, и персонал вежливый и внимательный к клиенту.
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