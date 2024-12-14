Ваш город – Санкт-Петербург?
Отзывы о нас
Валерия
28.12.2024
28.12.2024
Достоинства:
цена, обслуживание
Комментарий:
Очень хороший магазин, мне понравился. Заказала себе подарок на Новый год. Долго выбирала смартфон который хотела, оказалось в этом магазине самая приемлемая цена. Решила купить здесь. Осталась очень довольна покупкой и обслуживанием. Спасибо КотоФото. Всем рекомендую!
цена, обслуживание
Комментарий:
Очень хороший магазин, мне понравился. Заказала себе подарок на Новый год. Долго выбирала смартфон который хотела, оказалось в этом магазине самая приемлемая цена. Решила купить здесь. Осталась очень довольна покупкой и обслуживанием. Спасибо КотоФото. Всем рекомендую!
Алексей
27.12.2024
27.12.2024
Достоинства:
цена
Недостатки:
не найдено
Комментарий:
Приятный ценник. Не скажу что покупаю здесь прямо очень часто. Но несколько крупных покупок делал именно здесь. И определяющим фактором - была низкая цена. Советую всем!
цена
Недостатки:
не найдено
Комментарий:
Приятный ценник. Не скажу что покупаю здесь прямо очень часто. Но несколько крупных покупок делал именно здесь. И определяющим фактором - была низкая цена. Советую всем!
Евгений
25.12.2024
25.12.2024
Достоинства:
стоимость
Комментарий:
Лично мне нравится этот милый интернет-магазин. Много раз покупал здесь разную бытовую технику. Все мои покупки оказались дешевле чем в других сетевых магазинах. Спасибо вам большое - КотоФото!
стоимость
Комментарий:
Лично мне нравится этот милый интернет-магазин. Много раз покупал здесь разную бытовую технику. Все мои покупки оказались дешевле чем в других сетевых магазинах. Спасибо вам большое - КотоФото!
Сергей
24.12.2024
24.12.2024
Достоинства:
цена и качество
Комментарий:
Нормальный магазин, бывают вполне интересные цены на товары. Сам себе не раз покупал в этом магазине товары. Всегда оставался доволен ценой и качеством купленных товаров. Однозначно рекомендую.
цена и качество
Комментарий:
Нормальный магазин, бывают вполне интересные цены на товары. Сам себе не раз покупал в этом магазине товары. Всегда оставался доволен ценой и качеством купленных товаров. Однозначно рекомендую.
Светлана
24.12.2024
24.12.2024
Достоинства:
цены, обслуживание
Комментарий:
Заказывала в этом магазине себе смартфон. Все отлично - выдали, показали, оформили заказ. Никаких нареканий. Цены ниже средних по городу. Заказать товар очень просто и удобно на сайте. Когда забирала свой смартфон в этом магазине, понравилось обслуживание и отношение сотрудников магазина КотоФото к покупателям. Мне все понравилось. Всем советую.
цены, обслуживание
Комментарий:
Заказывала в этом магазине себе смартфон. Все отлично - выдали, показали, оформили заказ. Никаких нареканий. Цены ниже средних по городу. Заказать товар очень просто и удобно на сайте. Когда забирала свой смартфон в этом магазине, понравилось обслуживание и отношение сотрудников магазина КотоФото к покупателям. Мне все понравилось. Всем советую.
Дарья
22.12.2024
22.12.2024
Достоинства:
Рекомендую.
Комментарий:
Мне понравилась их концепция обслуживания, обслужили быстро. Цены особенно порадовали, во всяком случае на тот смартфон который я долго выбирала себе в подарок. Рекомендую.
Рекомендую.
Комментарий:
Мне понравилась их концепция обслуживания, обслужили быстро. Цены особенно порадовали, во всяком случае на тот смартфон который я долго выбирала себе в подарок. Рекомендую.
Алина
20.12.2024
20.12.2024
Достоинства:
Хороший магазин
Комментарий:
Покупаю уже не первый смартфон в Котофото. Сначала купила себе, потом мужу в подарок. Мне все понравилось, все было быстро и качественно. Помогли мне с выбором продавцы на месте, проконсультировали, ответили на все вопросы. Мне это очень понравилось. Рекомендую.
Хороший магазин
Комментарий:
Покупаю уже не первый смартфон в Котофото. Сначала купила себе, потом мужу в подарок. Мне все понравилось, все было быстро и качественно. Помогли мне с выбором продавцы на месте, проконсультировали, ответили на все вопросы. Мне это очень понравилось. Рекомендую.
Наталья
20.12.2024
20.12.2024
Достоинства:
обслуживание, цены
Комментарий:
Очень понравилось обслуживание в этом магазине. Передо мной был один посетитель, подождала на миленьком диванчике, очень удобно и приятно было ожидать на диванчике. Продавцы вежливые,спокойные, приятное общение. Самое главное, цены оказались значительно ниже чем в тех магазинах которые я смотрела. Всем рекомендую.
обслуживание, цены
Комментарий:
Очень понравилось обслуживание в этом магазине. Передо мной был один посетитель, подождала на миленьком диванчике, очень удобно и приятно было ожидать на диванчике. Продавцы вежливые,спокойные, приятное общение. Самое главное, цены оказались значительно ниже чем в тех магазинах которые я смотрела. Всем рекомендую.
Денис
18.12.2024
18.12.2024
Достоинства:
Большой ассортимент, хорошие цены
Недостатки:
пока не нашел
Комментарий:
Достойный интернет магазин. Совершал покупку в этом интернет магазине и остался вполне доволен. Ассортимент большой, нашел нужный мне товар без проблем! Цены “не кусаются” если сравнивать с другими магазинами. И еще много различных скидок и акций - что очень приятно - можно купить еще дешевле. С доставкой тоже проблем не возникло, товар пришел в исправном состоянии и без задержек.
В целом мне все понравилось. Это моя первая покупка, однозначно будут здесь заказывать и дальше товары для себя.
Большой ассортимент, хорошие цены
Недостатки:
пока не нашел
Комментарий:
Достойный интернет магазин. Совершал покупку в этом интернет магазине и остался вполне доволен. Ассортимент большой, нашел нужный мне товар без проблем! Цены “не кусаются” если сравнивать с другими магазинами. И еще много различных скидок и акций - что очень приятно - можно купить еще дешевле. С доставкой тоже проблем не возникло, товар пришел в исправном состоянии и без задержек.
В целом мне все понравилось. Это моя первая покупка, однозначно будут здесь заказывать и дальше товары для себя.
Елизавета
14.12.2024
14.12.2024
Достоинства:
Доставка
Комментарий:
Приятный магазин, здесь есть все что нужно! Доставка качественная в срок, и персонал вежливый и внимательный к клиенту.
Доставка
Комментарий:
Приятный магазин, здесь есть все что нужно! Доставка качественная в срок, и персонал вежливый и внимательный к клиенту.