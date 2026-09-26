Магазин Котофото: как заказать товар, как оплатить товар, варианты оплаты цифровой техники, курьерская доставка и самовывоз фотоаппаратов

Доставка в Санкт-ПетербургеДля другого региона - выберите свой город по этой ссылке
Преимущества доставки :
- Точно в срок
- Обязательный звонок курьера за час до доставки
- Бережное отношение курьеров к технике
Виды и стоимость доставки
Бесплатная экспресс-доставка.
Экспресс-доставка осуществляется только на товары с отметкой "экспресс-доставки", бесплатно, в течении 3 часов с момента оформления заказа.
Прием заказов на экспресс-доставку с 9-00 до 17-00
Доставка по Санкт-Петербургу в пределах синей зоны бесплатна.
Бесплатный самовывоз из пунктов сдэк
Доставка заказов весом до 15 кг - осуществляется до квартиры.
Доставка заказов весом свыше 15 кг - осуществляется до подъезда.
Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется интервалами на ваш выбор: 12-15 часов, 15-18 часов, 18-21 часов.
(при измерении 5 км расстояния мы пользуемся инструментом "линейка" яндекс.карт)
Стоимость доставки за пределами КАД:
6 - 29 км от КАД – 600 руб.
30 - 60 км от КАД – 900 руб.
Доставка за пределы КАД осуществляется в интервале с 12 до 21 часа.
Внимание! Если курьер не дозвонится вам в день доставки, резерв автоматически переносится на следующий день. В случае невозможности связаться с вами повторно на следующий день - заказ аннулируется.
Доставка некоторых товаров может быть бесплатной. Информация об этом есть в карточках таких товаров. Если в вашем регионе есть несколько видов доставки, то для таких акционных товаров бесплатной становится только стандартная доставка в черте города. Остальные виды доставки всегда осуществляются за полную стоимость.
В чем преимущества самовывоза?
- Заказанный товар вы всегда сможете забрать бесплатно из нашего магазина в шаговой доступности от метро Кировский Завод
- Товар резервируется на имя покупателя и скучает, дожидаясь вас, в магазине
- Можно на месте ознакомиться со всеми характеристиками товара, проверить его, подобрать аксессуары и получить консультацию специалиста
ВНИМАНИЕ! Товар резервируется на два дня с момента поступления в пункт выдачи
Просьба держать мобильный телефон включенным в день доставки. В случае невозможности связаться с Вами в день доставки - резерв автоматически переносится на следующий день. В случае невозможности связаться с Вами повторно на следующий день - заказ аннулируется.
*Курьерская доставка крупногабаритных товаров осуществляется до подъезда. Возможно оказание помощи при подъеме
Наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с оформлением заказа, оплатой и доставкой по телефону:8(812)426-98-99.
Доставка заказов по России
Мы доставляем любой товар по всей России на дом. Сроки и стоимость доставки товара отличаются для разных товаров и для разных регионов. Точную стоимость доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.
Примерная стоимость от 245 до 2450 рублей. В среднем наши покупатели платят за доставку всего 300 рублей. Примерные сроки доставки от 2 дней и до 22 дней. Точный срок доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.