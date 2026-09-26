Магазин Котофото: как заказать товар, как оплатить товар, варианты оплаты цифровой техники, курьерская доставка и самовывоз фотоаппаратов

Доставка в Санкт-Петербурге



Преимущества доставки :

Точно в срок

Обязательный звонок курьера за час до доставки

Бережное отношение курьеров к технике

Виды и стоимость доставки

Бесплатная экспресс-доставка.

Экспресс-доставка осуществляется только на товары с отметкой "экспресс-доставки", бесплатно, в течении 3 часов с момента оформления заказа.

Прием заказов на экспресс-доставку с 9-00 до 17-00

Доставка по Санкт-Петербургу в пределах синей зоны бесплатна.

Бесплатный самовывоз из пунктов сдэк

Доставка заказов весом до 15 кг - осуществляется до квартиры.

Доставка заказов весом свыше 15 кг - осуществляется до подъезда.

Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется интервалами на ваш выбор: 12-15 часов, 15-18 часов, 18-21 часов.



(при измерении 5 км расстояния мы пользуемся инструментом "линейка" яндекс.карт)

Стоимость доставки за пределами КАД:

6 - 29 км от КАД – 600 руб.



30 - 60 км от КАД – 900 руб.



Доставка за пределы КАД осуществляется в интервале с 12 до 21 часа.

Внимание! Если курьер не дозвонится вам в день доставки, резерв автоматически переносится на следующий день. В случае невозможности связаться с вами повторно на следующий день - заказ аннулируется.

Доставка некоторых товаров может быть бесплатной. Информация об этом есть в карточках таких товаров. Если в вашем регионе есть несколько видов доставки, то для таких акционных товаров бесплатной становится только стандартная доставка в черте города. Остальные виды доставки всегда осуществляются за полную стоимость.

В чем преимущества самовывоза?

Заказанный товар вы всегда сможете забрать бесплатно из нашего магазина в шаговой доступности от метро Кировский Завод

Товар резервируется на имя покупателя и скучает, дожидаясь вас, в магазине

Можно на месте ознакомиться со всеми характеристиками товара, проверить его, подобрать аксессуары и получить консультацию специалиста

ВНИМАНИЕ! Товар резервируется на два дня с момента поступления в пункт выдачи

Просьба держать мобильный телефон включенным в день доставки. В случае невозможности связаться с Вами в день доставки - резерв автоматически переносится на следующий день. В случае невозможности связаться с Вами повторно на следующий день - заказ аннулируется.

*Курьерская доставка крупногабаритных товаров осуществляется до подъезда. Возможно оказание помощи при подъеме

Наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с оформлением заказа, оплатой и доставкой по телефону:8(812)426-98-99.

Доставка заказов по России

Мы доставляем любой товар по всей России на дом. Сроки и стоимость доставки товара отличаются для разных товаров и для разных регионов. Точную стоимость доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.

Примерная стоимость от 245 до 2450 рублей. В среднем наши покупатели платят за доставку всего 300 рублей. Примерные сроки доставки от 2 дней и до 22 дней. Точный срок доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.