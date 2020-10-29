Магазин Котофото: как заказать товар, как оплатить товар, варианты оплаты цифровой техники, курьерская доставка и самовывоз фотоаппаратов

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Главная Доставка в Санкт-Петербурге

Доставка в Санкт-Петербурге

Для другого региона - выберите свой город по этой ссылке

 

 Преимущества доставки :

  • Точно в срок
  • Обязательный звонок курьера за час до доставки
  • Бережное отношение курьеров к технике

Виды и стоимость доставки

Доставка заказов весом до 15 кг - осуществляется до квартиры.
Доставка заказов весом свыше 15 кг - осуществляется до подъезда.

 

Санкт-Петербург в пределах КАД плюс 5км - c 9:00 по 23:00 - 250 руб.

Осуществляется пятью интервалами на ваш выбор: 12-15 часов, 15-18 часов, 18-21 часов, 19-23 часов.

(при измерении 5 км расстояния мы пользуемся инструментом "линейка" яндекс.карт)

6 - 29 км от КАД - 600 руб.

30 - 60 км от КАД - 900 руб.

Внимание! Если курьер не дозвонится вам в день доставки, резерв автоматически переносится на следующий день. В случае невозможности связаться с вами повторно на следующий день - заказ аннулируется. 

Доставка некоторых товаров может быть бесплатной. Информация об этом есть в карточках таких товаров. Если в вашем регионе есть несколько видов доставки, то для таких акционных товаров бесплатной становится только стандартная доставка в черте города. Остальные виды доставки всегда осуществляются за полную стоимость.

 

 

 

В чем преимущества самовывоза?

  • Заказанный товар Вы всегда сможете забрать бесплатно из нашего магазина
  • Два магазина с возможностью выдачи интернет-заказов в разных районах города: м.Московская, м.Сенная/Садовая/Спасская
  •  Товар резервируется на имя покупателя и скучает, дожидаясь вас, в магазине.
  •  При условии наличия товара под заказ либо необходимости перемещения товара с удаленного склада, Вы сможете получить заказ после дополнительного согласования с менеджером
  • Можно на месте ознакомиться со всеми характеристиками товара, проверить его, подобрать аксессуары и получить консультацию специалиста

 

ВНИМАНИЕ! Товар резервируется на два дня с момента поступления в пункт выдачи

Просьба держать мобильный телефон включенным в день доставки. В случае невозможности связаться с Вами в день доставки - резерв автоматически переносится на следующий день. В случае невозможности связаться с Вами повторно на следующий день - заказ аннулируется.

*Курьерская доставка крупногабаритных товаров осуществляется до подъезда. Возможно оказание помощи при подъеме

 

 

 

 

 Наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с оформлением заказа, оплатой и доставкой по телефону:8(812)426-98-99.

 

Доставка заказов по России

Мы доставляем любой товар по всей России на дом. Сроки и стоимость доставки товара отличаются для разных товаров и для разных регионов. Точную стоимость доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.

Примерная стоимость от 245 до 2450 рублей. В среднем наши покупатели платят за доставку всего 300 рублей. Примерные сроки доставки от 2 дней и до 22 дней. Точный срок доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
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