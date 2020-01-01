Портативные колонки - купить портативную переносную акустику в Санкт-Петербурге по цене от 710 руб. в интернет-магазине КотоФото

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Портативная акустика

Портативная акустика

Портативная акустика от интернет-магазина КотоФото: большой выбор по доступной цене!

В данном разделе каталога нашего интернет-магазина КотоФото представлена портативная акустика на любой вкус. Эти компактные устройства дают возможность слушать любимую музыку в любом месте, при этом не отягощая себя переносом стандартных акустических колонок. Беспроводную портативную акустику можно подключить к любому устройству (в зависимости от спецификаций): смартфонам, ноутбукам, планшетам, mp3-плеерам и т.д. При этом вы не будете зависеть от электрической сети, то есть можете устроить импровизированную дискотеку или просмотр интересного фильма с друзьями в лесу, на пляже или в парке.

Основные критерии выбора портативных колонок:
  • диапазон воспроизводимых частот: стандартный диапазон от 20 до 500 Гц на низких частотах и от 10000 до 55000 Гц на высоких. Если вы хотите слушать инструментальную музыку или наслаждаться гитарными соло лучших исполнителей, то необходимо выбирать модели с широким диапазоном частот;
  • мощность сабвуфера;
  • количество полос АС: бывают одно-, дву- и трехполосные колонки (по количеству динамиков);
  • наличие эквалайзера;
  • тип питания: существуют модели с USB- или обычным шнуром, также варианты на батарейках (АА или ААА) и аккумуляторах;
  • поддержка карт памяти;
  • возможность подключения флешки или внешнего жесткого диска;
  • Bluetooth: портативная акустика Bluetooth («блютуз») обеспечивает возможность высокоскоростного беспроводного соединения с любыми устройствами.

Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо определиться с целями использования. Если вы планируете изредка с друзьями прослушивать свежие треки, то подойдет самый простой вариант портативной колонки (например, модель Orient MX-01 и др.). Но если вам необходима полноценная система с возможностью подключения флешек и карт памяти, тогда следует выбирать более серьезную модель, например Ginzzu GM-986B.

Портативная акустика Также стоит подумать о типе питания, ведь если вы планируете брать портативные акустические колонки с собой на тренировку или в поездку, то беспроводные модели будут предпочтительнее. Однако следует учесть, что чем больше емкость собственного аккумулятора изделия, тем оно тяжелее и габаритнее. Можно выбрать компромисс: модель на батарейках. Такие варианты дешевле и намного легче.

У самых простых портативных колонок качество звучания не такое высокое. Зачастую это моно или простенькое стерео без особых возможностей корректировать звук. Со своей основной функцией они справляются, однако удовлетворить потребности взыскательного меломана не могут. Если вы ценитель тонких оттенков звучания, тогда лучше выбирать более серьезные модели с расширенным функционалом (сабвуфер, эквалайзер, радиотюнер, поддержка карт памяти и так далее).

Где сделать покупку

Приобрести портативную акустику ведущих производителей вы можете в интернет-магазине КотоФото. Сделайте заказ на сайте или по указанным в контактных данных телефонам. Менеджер оперативно перезвонит вам для уточнения деталей и ответит на все возникающие вопросы. Мы реализуем только высококачественную портативную акустику и другие товары по наиболее приемлемым ценам! Доставка возможна в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и других крупнейших городах России.

В интернет-магазине КотоФото вы можете недорого купить портативную акустику. Цены, технические характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов.

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