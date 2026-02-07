Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый
Портативная акустика Яндекс – это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и отличные характеристики для беспроводного прослушивания музыки. Компактная колонка весит всего 0,326 кг, что делает её удобной для переноски и использования в любых условиях. Монофонический звук мощностью 12 Вт обеспечивается одним динамиком, позволяя наслаждаться чистым звучанием любимых треков. Устройство оборудовано дисплеем и поддерживает беспроводные соединения через Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi, что упрощает подключение к различным источникам звука. При необходимости можно воспользоваться USB-разъёмом для подключения дополнительных устройств. Колонка выполнена из прочного пластика и представлена в современном бирюзовом цвете, что придаёт ей стильный и обновлённый внешний вид. Питание от сети обеспечивает долгую и стабильную работу устройства, что делает её идеальной для использования дома или в офисе. Портативная колонка Яндекс – это качественное звучание, удобство в использовании и современный дизайн в одном устройстве.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Колонка хорошая Но у меня есть еще станция Макс И после нее у этой колонки звук г****, вообще не хочется на ней слушать музыку
Достоинства:
Комментарий:
пока всё отлично, работает исправно, всё как надо звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё аккуратно, настроили без проблем, звук хороший. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, довольно громкая. брала на подарок
Достоинства:
Комментарий:
взял для ребенка, со своими функциями справляется, но, не для меломанов..В целом, весьма достойный качественный аппарат..
Достоинства:
Комментарий:
классная игра ,даже не ожидал,что выиграю.спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности , отлично упакована. Отличная станция, настраивается быстро. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная станция, теперь всё делаем под любимую музыку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, все понравилось, звук классный! Точно 5 звезд, если бы было больше, поставила бы 10
Достоинства:
Комментарий:
Отличная продуманная упаковка, приятно распаковывать и пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
сппсибо,отлично работает,подключили и наслаждаемся музыкой,слушаем анекдоты,любые сказки и просто поболтать,дети научили Алису мяукать,спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
вторую заказываю пришло вовремя упаковка целая, первую жене заказывал вторую невестке довольные рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный. Все работает. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный помошник. Недостаток - музыка, книги только по подписке. Лечиться включением радио-))
Достоинства:
Комментарий:
упаковка пришла целая станция классная, работает, подключились быстро.
Достоинства:
Комментарий:
у нас есть Миди,эту взяли детям. цвет не такой, конечно, яркий как хотелось бы. звук чуть уступает Миди, но она и меньше. в целом мы довольны - дети тоже, отличный подарок на Новый Год
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок, упаковка целая, находится в заводской пленке. Если что - дополню. Продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная девочка. Шикарный цвет, звук, оптимальный размер. Удобно и мобильно!!!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все в целостности, упакованное и самое главное быстро. Брали в подарок маме на день рождения, все очень понравилось Успели взять по очень выгодной цене, продавца рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
Алиса есть Алисазвук лучше, чем у предыдущих версий мини, бирюзовый цвет
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в новой упаковке. Вроде по маркировкам все сошлось, действительно мини 3.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо, доставка отличная, пока подписку не подключили, разбираемся ещё с ней
Достоинства:
Комментарий:
Купила мамочке на день рождения) Она была так счастлива, не передать словами) теперь и песни любимые слушает и разговаривает с ней) говорит, эх, жаль название не помню песни, я говорю назови оттуда текст и Алиса угадывает, мама конечно в диком восторге с этого) звук чистый громкий, у нас у самих есть такая же предыдущей версии, мне показалось эта модель громче и чище. Выбрала зелёный цвет в цвет маминой кухни)
Достоинства:
Комментарий:
Колонка супер, взяли на подарок ребёнку . Материал корпуса приятный на ощупь. Корпус выполнен из пластика. Пластик матовый, немаркий. По бокам колонка обтянута акустической тканью, приятной на ощупь. Колонка не имеет влаго- и пылезащищенность. Сверху расположены сенсорные кнопки управления громкостью. В целом, можно обойтись и без них, если попросить Алису изменить громкость, она это сделает.
Достоинства:
Комментарий:
станция куплена для родителей, пока не отдавала, куплена за 7500
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок дочери. Ребёнок доволен,. К аккаунту подвязалась сразу, звук громкий чёткий для её квартиры вполне хватает. У нас MAX там
Достоинства:
Комментарий:
Купил в подарок на день рождения ребенку. Комплект полный, зарядка и провод присутствует. Есть инструкция по настройке, все интуитивно понятно. Настроил очень быстро. Так же в подарок на один месяц подключил опцию \"Алиса Про\".
Достоинства:
Комментарий:
Нам все нравиться! Песни из мультиков слушаем, сказки рассказывает, на вопросы отвечает. Все супер
Достоинства:
Комментарий:
Отличная станция! До этой была первой версии, разница есть! Звук отличный, есть часы, которые можно отключать при помощи Алисы - просто нужно сказать (Алиса выключи часы). Дети очень рады новой Алисе). Доставили быстро, продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит прекрасно, моргает когда отвечает, включает музыку и травит анекдоты. Долго думал, прежде чем купить вторую станцию домой, первая - Яндекс станция Макс; однако, ни сколько не пожалел. Каждая станция может работать в отдельности, а может работать вместе при включении функции «Включить везде». Может работать как радионяня, что тоже немаловажно. В мини станции почти тот же функционал, как в Макс, только колонки не такие мощные, что для квартиры вообще не критично, да и не нужно. Ах да, подключения к телевизору в мини станции тоже нет, но учитывая то, что ее используем только для подкастов и музыки - вообще не критично. Вторую станцию поставил на кухне, жена слушает музыку пока готовит. Всем доволен, и другим советую.
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027TRQ) бирюзовый
Достоинства:
Комментарий:
Колонка хорошая Но у меня есть еще станция Макс И после нее у этой колонки звук г****, вообще не хочется на ней слушать музыку
Достоинства:
Комментарий:
пока всё отлично, работает исправно, всё как надо звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё аккуратно, настроили без проблем, звук хороший. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, довольно громкая. брала на подарок
Достоинства:
Комментарий:
взял для ребенка, со своими функциями справляется, но, не для меломанов..В целом, весьма достойный качественный аппарат..
Достоинства:
Комментарий:
классная игра ,даже не ожидал,что выиграю.спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности , отлично упакована. Отличная станция, настраивается быстро. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная станция, теперь всё делаем под любимую музыку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, все понравилось, звук классный! Точно 5 звезд, если бы было больше, поставила бы 10
Достоинства:
Комментарий:
Отличная продуманная упаковка, приятно распаковывать и пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
сппсибо,отлично работает,подключили и наслаждаемся музыкой,слушаем анекдоты,любые сказки и просто поболтать,дети научили Алису мяукать,спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
вторую заказываю пришло вовремя упаковка целая, первую жене заказывал вторую невестке довольные рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный. Все работает. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный помошник. Недостаток - музыка, книги только по подписке. Лечиться включением радио-))
Достоинства:
Комментарий:
упаковка пришла целая станция классная, работает, подключились быстро.
Достоинства:
Комментарий:
у нас есть Миди,эту взяли детям. цвет не такой, конечно, яркий как хотелось бы. звук чуть уступает Миди, но она и меньше. в целом мы довольны - дети тоже, отличный подарок на Новый Год
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок, упаковка целая, находится в заводской пленке. Если что - дополню. Продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная девочка. Шикарный цвет, звук, оптимальный размер. Удобно и мобильно!!!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все в целостности, упакованное и самое главное быстро. Брали в подарок маме на день рождения, все очень понравилось Успели взять по очень выгодной цене, продавца рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
Алиса есть Алисазвук лучше, чем у предыдущих версий мини, бирюзовый цвет
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в новой упаковке. Вроде по маркировкам все сошлось, действительно мини 3.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо, доставка отличная, пока подписку не подключили, разбираемся ещё с ней
Достоинства:
Комментарий:
Купила мамочке на день рождения) Она была так счастлива, не передать словами) теперь и песни любимые слушает и разговаривает с ней) говорит, эх, жаль название не помню песни, я говорю назови оттуда текст и Алиса угадывает, мама конечно в диком восторге с этого) звук чистый громкий, у нас у самих есть такая же предыдущей версии, мне показалось эта модель громче и чище. Выбрала зелёный цвет в цвет маминой кухни)
Достоинства:
Комментарий:
Колонка супер, взяли на подарок ребёнку . Материал корпуса приятный на ощупь. Корпус выполнен из пластика. Пластик матовый, немаркий. По бокам колонка обтянута акустической тканью, приятной на ощупь. Колонка не имеет влаго- и пылезащищенность. Сверху расположены сенсорные кнопки управления громкостью. В целом, можно обойтись и без них, если попросить Алису изменить громкость, она это сделает.
Достоинства:
Комментарий:
станция куплена для родителей, пока не отдавала, куплена за 7500
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок дочери. Ребёнок доволен,. К аккаунту подвязалась сразу, звук громкий чёткий для её квартиры вполне хватает. У нас MAX там
Достоинства:
Комментарий:
Купил в подарок на день рождения ребенку. Комплект полный, зарядка и провод присутствует. Есть инструкция по настройке, все интуитивно понятно. Настроил очень быстро. Так же в подарок на один месяц подключил опцию \"Алиса Про\".
Достоинства:
Комментарий:
Нам все нравиться! Песни из мультиков слушаем, сказки рассказывает, на вопросы отвечает. Все супер
Достоинства:
Комментарий:
Отличная станция! До этой была первой версии, разница есть! Звук отличный, есть часы, которые можно отключать при помощи Алисы - просто нужно сказать (Алиса выключи часы). Дети очень рады новой Алисе). Доставили быстро, продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит прекрасно, моргает когда отвечает, включает музыку и травит анекдоты. Долго думал, прежде чем купить вторую станцию домой, первая - Яндекс станция Макс; однако, ни сколько не пожалел. Каждая станция может работать в отдельности, а может работать вместе при включении функции «Включить везде». Может работать как радионяня, что тоже немаловажно. В мини станции почти тот же функционал, как в Макс, только колонки не такие мощные, что для квартиры вообще не критично, да и не нужно. Ах да, подключения к телевизору в мини станции тоже нет, но учитывая то, что ее используем только для подкастов и музыки - вообще не критично. Вторую станцию поставил на кухне, жена слушает музыку пока готовит. Всем доволен, и другим советую.