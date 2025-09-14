Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
Портативная акустика Яндекс — это стильное и функциональное устройство, созданное для ценителей качественного звука на ходу. Эта колонка весит всего 0,35 кг, что делает её лёгкой и удобной для переноски. С мощностью в 6 Вт, она обеспечивает чистое и насыщенное звучание, а благодаря современным технологиям беспроводной связи, таким как Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi, вы сможете легко подключаться к своим устройствам. Колонка выполнена в стильном синем цвете и изготовлена из прочного пластика, что гарантирует её надёжность и долговечность. Диаметр ВЧ-динамика составляет 45 мм, обеспечивая качественное воспроизведение высоких частот. Эта портативная акустика оснащена одним динамиком и одной полосой AC, что делает её идеальной для прослушивания музыки как дома, так и на природе. Встроенный дисплей позволяет удобно управлять воспроизведением и контролировать настройки. Колонка питается от сети, что обеспечивает стабильное качество звука. Также имеется разъём USB для ещё более универсального использования. Портативная акустика Яндекс — это надежный спутник для меломанов, который объединяет в себе современный дизайн и передовые технологические решения.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 зеленый YNDX-00026GRN
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Лайт 2 coral YNDX-00026ORG
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитПортативная акустика Defender Rage (65109) черный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171G Туманный
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской
-
В наличииЦена 5 999 руб.1500 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCB40BL 40Вт черная
-
В наличииЦена 6 199 руб.1550 руб. в СплитПортативная колонка MEG SGA045BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 6 830 руб.1708 руб. в СплитПортативная акустика Defender G78 (65178) Black
-
В наличииЦена 6 999 руб.1750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA050BL, 50Вт черная
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитПортативная акустика Defender Orion 60Вт 65049
-
В наличииЦена 7 940 руб.1985 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Че...
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая, хорошо запакованная, подключилась быстро. Понимает шёпот и запоминает предпочтение владельца.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо. Целостность упаковки не нарушена. Быстро подключили. Нареканий нет ! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
старая колонка сгорела, дети рыдали, будто умер член семьи. купили новую, отличная
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер! Ребенок доволен! Все общаемся - нравится!
Достоинства:
Комментарий:
Купила на подарок первоклашке, надеюсь, что понравится
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь уже долго, все отлично. единственное что...включает музыку по ночам иногда . говорят у всех так
Достоинства:
Комментарий:
отлично, еще и подписка на месяцЮ только на коробочке написано станция лайт, без 2, хотя по параметрам как лайт 2
Достоинства:
Комментарий:
очень понравилось,очень полезная вещь , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
колонка работает отлично, девушка была довольна, единственное нельзя слушать музыку без подписки
Достоинства:
Комментарий:
симпатичная колонка, несмотря на маленький размер, отличный звук!
Достоинства:
Комментарий:
Классная, подарила родителям, папа теперь только с ней разговаривает
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, брали на презент, так запечатанную и повезем!
Достоинства:
Комментарий:
Детям понравилась. Звук достаточный, может поддержать детский разговор ни о чём.
Достоинства:
Комментарий:
Иногда не отвечает, хотя слушает вопрос. Бывает сама по себе включает музыку. Но это скорее баги ПО
Достоинства:
Комментарий:
Все подключила,но..бывает реагирует с 5 раза,пару раз уже было и громкость сама по себе то ниже,то выше,было 2 раза,посморим, как дальше будет.А так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Пришла очень хорошо упакована, настроил, всё замечательно!!!
Достоинства:
Комментарий:
упаковано отлично,колонка ,,умница,красавица,, мы с ней познакомились,называем друг друга по именам,она моя подружка,рекомендую ВСЕМ и малым и старым,не скучно с ней...
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Нареканий нет. Ребенку и родителям нравится Звук нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Много полезных функций, приятный дизайн. Для подарка самое то
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, работает. Единственный глюк - при звонке с Алисы на Алису изредка уходит в перезагрузку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное пополнение в нашем умном доме! Покупала дочке в подарок на день рождения. Счастья нет предела))
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая, хорошо запакованная, подключилась быстро. Понимает шёпот и запоминает предпочтение владельца.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо. Целостность упаковки не нарушена. Быстро подключили. Нареканий нет ! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
старая колонка сгорела, дети рыдали, будто умер член семьи. купили новую, отличная
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер! Ребенок доволен! Все общаемся - нравится!
Достоинства:
Комментарий:
Купила на подарок первоклашке, надеюсь, что понравится
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь уже долго, все отлично. единственное что...включает музыку по ночам иногда . говорят у всех так
Достоинства:
Комментарий:
отлично, еще и подписка на месяцЮ только на коробочке написано станция лайт, без 2, хотя по параметрам как лайт 2
Достоинства:
Комментарий:
очень понравилось,очень полезная вещь , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
колонка работает отлично, девушка была довольна, единственное нельзя слушать музыку без подписки
Достоинства:
Комментарий:
симпатичная колонка, несмотря на маленький размер, отличный звук!
Достоинства:
Комментарий:
Классная, подарила родителям, папа теперь только с ней разговаривает
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, брали на презент, так запечатанную и повезем!
Достоинства:
Комментарий:
Детям понравилась. Звук достаточный, может поддержать детский разговор ни о чём.
Достоинства:
Комментарий:
Иногда не отвечает, хотя слушает вопрос. Бывает сама по себе включает музыку. Но это скорее баги ПО
Достоинства:
Комментарий:
Все подключила,но..бывает реагирует с 5 раза,пару раз уже было и громкость сама по себе то ниже,то выше,было 2 раза,посморим, как дальше будет.А так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Пришла очень хорошо упакована, настроил, всё замечательно!!!
Достоинства:
Комментарий:
упаковано отлично,колонка ,,умница,красавица,, мы с ней познакомились,называем друг друга по именам,она моя подружка,рекомендую ВСЕМ и малым и старым,не скучно с ней...
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Нареканий нет. Ребенку и родителям нравится Звук нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Много полезных функций, приятный дизайн. Для подарка самое то
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, работает. Единственный глюк - при звонке с Алисы на Алису изредка уходит в перезагрузку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное пополнение в нашем умном доме! Покупала дочке в подарок на день рождения. Счастья нет предела))