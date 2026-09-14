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Портативная акустика Defender Rage (65109) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender Rage (65109) черный

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Портативная акустика Defender Rage (65109) черный - фото 1
Портативная акустика Defender Rage (65109) черный - фото 2
Портативная акустика Defender Rage (65109) черный - фото 3
Портативная акустика Defender Rage (65109) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Defender Rage (65109) черный - фото 1
  • Портативная акустика Defender Rage (65109) черный - фото 2
  • Портативная акустика Defender Rage (65109) черный - фото 3
  • Портативная акустика Defender Rage (65109) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 466836
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Портативная акустика Defender Rage (65109) черный
5 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, кг.
4.7

Описание товара Портативная акустика Defender Rage (65109) черный

Портативная акустика Defender Rage поддерживает технологию True Wireless Stereo (TWS) — возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Rage (65109) черный




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Defender Rage поддерживает технологию True Wireless Stereo (TWS) — возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Портативная акустика Defender Rage (65109) черный - по цене 5490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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