Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027GRY) Серая

Источник: Я ндекс Маркет

Егор Р.



Забавная вещица. Это конечно совсем не ИИ помощник, или какой нибудь сильно умный ассистент. Как некоторые себе придумывают. В этом плане Яндексу и Алисе еще расти и расти. Но как колонка с голосовым управлением, вполне себе. Что касается звука, он не плох для такой миниатюрной станции, но что бы получать удовольствие от любой выбранной композиции, это конечно нет. Что то хорошо звучит, а где то и не хватает, то низов, а где и верхи не очень. Думаю, что это можно сравнить с хорошим настенным радиоприемником, которые когда то висели на кухнях советских граждан. Алиса тебя и разбудит, и про погоду расскажет, и музыку включит пока готовишь себе завтрак, убираешься, или решил сделать зарядку. Думаю такую штуку можно покупать еще и людям в возрасте. Тем более, сейчас добавляют функции звонков через нее. И это может быть удобным как для них, так и для их родственников, кто беспокоиться о своих стариках. В целом покупкой довольны. Хотим купить еще пару станций для близких. Возможно попробуем «Миди»-среднюю станцию, она не на много дороже, но звук возможно будет поинтереснее. И да, не забывайте, что все же нужна подписка на платный сервис от Яндекса что бы все работало без ограничений.