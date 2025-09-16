Top.Mail.Ru
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная

23 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
12
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от сети
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681149
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
черный
Особенности
поддержка Wi-Fi, часы
Звук
моно
Мощность, Вт
12
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
102x60.5x102 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х11
Вес, г.
580

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная

Портативная акустика Яндекс — это стильное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит качественный звук и удобство в повседневном использовании. Легкая и компактная, с весом всего 0,326 кг, эта колонка идеально подходит для использования как дома, так и в поездках. Оснащенная мощным динамиком на 12 Вт с моно звуком, портативная акустика обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Корпус устройства выполнен из прочного пластика черного цвета, что придает колонке современный и элегантный вид. Колонка поддерживает беспроводную связь через Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi, что позволяет легко подключать ее к любым совместимым устройствам и наслаждаться музыкой без лишних проводов. Для дополнительного удобства предусмотрен USB-разъем. На корпусе колонки также расположен небольшой дисплей, который отображает необходимую информацию о работе устройства. Питание колонки осуществляется от сети, что гарантирует стабильную работу и отсутствие необходимости регулярной замены батареек. Станьте обладателем портативной акустики Яндекс и наслаждайтесь качественным звуком где бы вы ни находились.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Вадим Ю.

Достоинства:


Комментарий:
устал настраивать,не хтела видель вай фай в квартире
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
пришла , утром заказал вечером следующего дня пришла. настроилась быстро, разговаривает,довольны товаром, продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка! быстро и легко настраивается, чистый звук и качественный подбор информации и музыки. рекомендую продавца и товар
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Карина Х.

Достоинства:


Комментарий:
потрясная звук супер, сразу всё подключилось без проблем
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Любовь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Супер,я счастлива,только чтобы нормально общаться нужны подписки Яндекс+ и про надо потключить
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
товар не плохой, вот только заказывали черную пришла серая, будет внимательнее.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
работает прекрасно... доставили быстро... временем опробована...
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка супер, Алиса умная, настройки не сложные! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая и громкая колонка , для бытовых задач и на кухне для радио пойдет !
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Дочери понравилось,с Алисой разговаривать,посмотрим насколько, её хватит.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает один вечер, но я в восхищении! Надеюсь, прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Василий В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, вроде неплохо все хорошо Из минусов, нельзя по bluetooth/aux подключить к стереосистеме
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
Младшая дочь очень просила колонку(именно с глазками) . Купил. День1 - телефон в руки не брала даже. День2 - вечером пару часов погоняла её. День3 и далее - колонка стоит, часы показывают, ребёнок на колонку практически не реагирует уже. Я не говорю, что она плохая. Совсем нет. Эта та же Алиса, что и в телефоне можно поставить(если поболтать). Так же можно приобрести и подключить какие либо устройства поддерживающие matter для умного дома. Но для умного дома лучше прать Алису подороже и с zigbee. Звук - 12вт, ничего плохого сказать не могу, басы присутствуют. Можно через приложение настроить сценарии для ребёнка - поиграть или для общего развития. Старшая уже сообразила, что с помощью колонки можно уроки делать)). Может быть, в дальнейшем докуплю станцию Макс и потихоньку буду делать \"умный дом\" (сплит система и тв поддерживают zigbee). Ну а эта модель не более чем игрушка. Да, качественно сделана, функции свои выполняет, поэтому 5 звёзд. Своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Наталья Е.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая помощница, веселее как-то в доме . под монотонную работу можно книги слушать и музыку
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Нарадоваться не могу,какая классная колонка,звук отличный,настроение поднимает,с ней намного веселее просыпаться утром)
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо что пришло на день раньше,подарок на ДР ) все работает отлично)
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
То что надо, и аудио книги и фоновая музыка с выходом в интернет и теперь всё в твоих папках, и Алиса старается
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
вера М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка настраивается быстро слушать подсказки Алисы и все. Дается пробная версия супер
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Диана О.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл хорошо упакован, без потертостей и потертостей
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Светлана У.

Достоинства:


Комментарий:
отлично упаковано, колонка работает, звук хороший, вся семья довольна.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка супер! Все работает отлично! Покупали в подарок, очень довольны! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
покупал просто слушать музыку на фоне , и иногда смотреть погоду , время и как будильник , отличное звучание очень громкое и чёткое. В краткий отличная колонка
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купили сестре на подарок, ещё не пробовала. Но надеюсь что всё будет хорошо



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
черный
Особенности
поддержка Wi-Fi, часы
Звук
моно
Мощность, Вт
12
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
102x60.5x102 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс — это стильное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит качественный звук и удобство в повседневном использовании. Легкая и компактная, с весом всего 0,326 кг, эта колонка идеально подходит для использования как дома, так и в поездках. Оснащенная мощным динамиком на 12 Вт с моно звуком, портативная акустика обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Корпус устройства выполнен из прочного пластика черного цвета, что придает колонке современный и элегантный вид. Колонка поддерживает беспроводную связь через Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi, что позволяет легко подключать ее к любым совместимым устройствам и наслаждаться музыкой без лишних проводов. Для дополнительного удобства предусмотрен USB-разъем. На корпусе колонки также расположен небольшой дисплей, который отображает необходимую информацию о работе устройства. Питание колонки осуществляется от сети, что гарантирует стабильную работу и отсутствие необходимости регулярной замены батареек. Станьте обладателем портативной акустики Яндекс и наслаждайтесь качественным звуком где бы вы ни находились.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Вадим Ю.

Достоинства:


Комментарий:
устал настраивать,не хтела видель вай фай в квартире
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
пришла , утром заказал вечером следующего дня пришла. настроилась быстро, разговаривает,довольны товаром, продавцу спасибо
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка! быстро и легко настраивается, чистый звук и качественный подбор информации и музыки. рекомендую продавца и товар
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Карина Х.

Достоинства:


Комментарий:
потрясная звук супер, сразу всё подключилось без проблем
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Любовь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Супер,я счастлива,только чтобы нормально общаться нужны подписки Яндекс+ и про надо потключить
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
товар не плохой, вот только заказывали черную пришла серая, будет внимательнее.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
работает прекрасно... доставили быстро... временем опробована...
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка супер, Алиса умная, настройки не сложные! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая и громкая колонка , для бытовых задач и на кухне для радио пойдет !
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Дочери понравилось,с Алисой разговаривать,посмотрим насколько, её хватит.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает один вечер, но я в восхищении! Надеюсь, прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Василий В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, вроде неплохо все хорошо Из минусов, нельзя по bluetooth/aux подключить к стереосистеме
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
Младшая дочь очень просила колонку(именно с глазками) . Купил. День1 - телефон в руки не брала даже. День2 - вечером пару часов погоняла её. День3 и далее - колонка стоит, часы показывают, ребёнок на колонку практически не реагирует уже. Я не говорю, что она плохая. Совсем нет. Эта та же Алиса, что и в телефоне можно поставить(если поболтать). Так же можно приобрести и подключить какие либо устройства поддерживающие matter для умного дома. Но для умного дома лучше прать Алису подороже и с zigbee. Звук - 12вт, ничего плохого сказать не могу, басы присутствуют. Можно через приложение настроить сценарии для ребёнка - поиграть или для общего развития. Старшая уже сообразила, что с помощью колонки можно уроки делать)). Может быть, в дальнейшем докуплю станцию Макс и потихоньку буду делать \"умный дом\" (сплит система и тв поддерживают zigbee). Ну а эта модель не более чем игрушка. Да, качественно сделана, функции свои выполняет, поэтому 5 звёзд. Своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Наталья Е.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая помощница, веселее как-то в доме . под монотонную работу можно книги слушать и музыку
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Нарадоваться не могу,какая классная колонка,звук отличный,настроение поднимает,с ней намного веселее просыпаться утром)
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо что пришло на день раньше,подарок на ДР ) все работает отлично)
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
То что надо, и аудио книги и фоновая музыка с выходом в интернет и теперь всё в твоих папках, и Алиса старается
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
вера М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка настраивается быстро слушать подсказки Алисы и все. Дается пробная версия супер
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Диана О.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл хорошо упакован, без потертостей и потертостей
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Светлана У.

Достоинства:


Комментарий:
отлично упаковано, колонка работает, звук хороший, вся семья довольна.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка супер! Все работает отлично! Покупали в подарок, очень довольны! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
покупал просто слушать музыку на фоне , и иногда смотреть погоду , время и как будильник , отличное звучание очень громкое и чёткое. В краткий отличная колонка
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купили сестре на подарок, ещё не пробовала. Но надеюсь что всё будет хорошо


Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...