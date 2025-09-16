Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная
Портативная акустика Яндекс — это стильное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит качественный звук и удобство в повседневном использовании. Легкая и компактная, с весом всего 0,326 кг, эта колонка идеально подходит для использования как дома, так и в поездках. Оснащенная мощным динамиком на 12 Вт с моно звуком, портативная акустика обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Корпус устройства выполнен из прочного пластика черного цвета, что придает колонке современный и элегантный вид. Колонка поддерживает беспроводную связь через Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi, что позволяет легко подключать ее к любым совместимым устройствам и наслаждаться музыкой без лишних проводов. Для дополнительного удобства предусмотрен USB-разъем. На корпусе колонки также расположен небольшой дисплей, который отображает необходимую информацию о работе устройства. Питание колонки осуществляется от сети, что гарантирует стабильную работу и отсутствие необходимости регулярной замены батареек. Станьте обладателем портативной акустики Яндекс и наслаждайтесь качественным звуком где бы вы ни находились.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Blac...
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Gree...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Viol...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey
-
В наличииЦена 11 990 руб.2998 руб. в СплитПортативная колонка Marshall Emberton III Black
-
В наличииЦена 12 160 руб.3040 руб. в СплитПортативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138
-
В наличииЦена 13 990 руб.3498 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый)
-
В наличииЦена 30 770 руб.7693 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053...
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
устал настраивать,не хтела видель вай фай в квартире
Достоинства:
Комментарий:
пришла , утром заказал вечером следующего дня пришла. настроилась быстро, разговаривает,довольны товаром, продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка! быстро и легко настраивается, чистый звук и качественный подбор информации и музыки. рекомендую продавца и товар
Достоинства:
Комментарий:
потрясная звук супер, сразу всё подключилось без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Супер,я счастлива,только чтобы нормально общаться нужны подписки Яндекс+ и про надо потключить
Достоинства:
Комментарий:
товар не плохой, вот только заказывали черную пришла серая, будет внимательнее.
Достоинства:
Комментарий:
работает прекрасно... доставили быстро... временем опробована...
Достоинства:
Комментарий:
Колонка супер, Алиса умная, настройки не сложные! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая и громкая колонка , для бытовых задач и на кухне для радио пойдет !
Достоинства:
Комментарий:
Дочери понравилось,с Алисой разговаривать,посмотрим насколько, её хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Работает один вечер, но я в восхищении! Надеюсь, прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Работает, вроде неплохо все хорошо Из минусов, нельзя по bluetooth/aux подключить к стереосистеме
Достоинства:
Комментарий:
Младшая дочь очень просила колонку(именно с глазками) . Купил. День1 - телефон в руки не брала даже. День2 - вечером пару часов погоняла её. День3 и далее - колонка стоит, часы показывают, ребёнок на колонку практически не реагирует уже. Я не говорю, что она плохая. Совсем нет. Эта та же Алиса, что и в телефоне можно поставить(если поболтать). Так же можно приобрести и подключить какие либо устройства поддерживающие matter для умного дома. Но для умного дома лучше прать Алису подороже и с zigbee. Звук - 12вт, ничего плохого сказать не могу, басы присутствуют. Можно через приложение настроить сценарии для ребёнка - поиграть или для общего развития. Старшая уже сообразила, что с помощью колонки можно уроки делать)). Может быть, в дальнейшем докуплю станцию Макс и потихоньку буду делать \"умный дом\" (сплит система и тв поддерживают zigbee). Ну а эта модель не более чем игрушка. Да, качественно сделана, функции свои выполняет, поэтому 5 звёзд. Своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая помощница, веселее как-то в доме . под монотонную работу можно книги слушать и музыку
Достоинства:
Комментарий:
Нарадоваться не могу,какая классная колонка,звук отличный,настроение поднимает,с ней намного веселее просыпаться утром)
Достоинства:
Комментарий:
спасибо что пришло на день раньше,подарок на ДР ) все работает отлично)
Достоинства:
Комментарий:
То что надо, и аудио книги и фоновая музыка с выходом в интернет и теперь всё в твоих папках, и Алиса старается
Достоинства:
Комментарий:
Колонка настраивается быстро слушать подсказки Алисы и все. Дается пробная версия супер
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл хорошо упакован, без потертостей и потертостей
Достоинства:
Комментарий:
отлично упаковано, колонка работает, звук хороший, вся семья довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка супер! Все работает отлично! Покупали в подарок, очень довольны! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
покупал просто слушать музыку на фоне , и иногда смотреть погоду , время и как будильник , отличное звучание очень громкое и чёткое. В краткий отличная колонка
Достоинства:
Комментарий:
Купили сестре на подарок, ещё не пробовала. Но надеюсь что всё будет хорошо
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027BLK) Черная
Достоинства:
Комментарий:
устал настраивать,не хтела видель вай фай в квартире
Достоинства:
Комментарий:
пришла , утром заказал вечером следующего дня пришла. настроилась быстро, разговаривает,довольны товаром, продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка! быстро и легко настраивается, чистый звук и качественный подбор информации и музыки. рекомендую продавца и товар
Достоинства:
Комментарий:
потрясная звук супер, сразу всё подключилось без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Супер,я счастлива,только чтобы нормально общаться нужны подписки Яндекс+ и про надо потключить
Достоинства:
Комментарий:
товар не плохой, вот только заказывали черную пришла серая, будет внимательнее.
Достоинства:
Комментарий:
работает прекрасно... доставили быстро... временем опробована...
Достоинства:
Комментарий:
Колонка супер, Алиса умная, настройки не сложные! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая и громкая колонка , для бытовых задач и на кухне для радио пойдет !
Достоинства:
Комментарий:
Дочери понравилось,с Алисой разговаривать,посмотрим насколько, её хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Работает один вечер, но я в восхищении! Надеюсь, прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Работает, вроде неплохо все хорошо Из минусов, нельзя по bluetooth/aux подключить к стереосистеме
Достоинства:
Комментарий:
Младшая дочь очень просила колонку(именно с глазками) . Купил. День1 - телефон в руки не брала даже. День2 - вечером пару часов погоняла её. День3 и далее - колонка стоит, часы показывают, ребёнок на колонку практически не реагирует уже. Я не говорю, что она плохая. Совсем нет. Эта та же Алиса, что и в телефоне можно поставить(если поболтать). Так же можно приобрести и подключить какие либо устройства поддерживающие matter для умного дома. Но для умного дома лучше прать Алису подороже и с zigbee. Звук - 12вт, ничего плохого сказать не могу, басы присутствуют. Можно через приложение настроить сценарии для ребёнка - поиграть или для общего развития. Старшая уже сообразила, что с помощью колонки можно уроки делать)). Может быть, в дальнейшем докуплю станцию Макс и потихоньку буду делать \"умный дом\" (сплит система и тв поддерживают zigbee). Ну а эта модель не более чем игрушка. Да, качественно сделана, функции свои выполняет, поэтому 5 звёзд. Своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая помощница, веселее как-то в доме . под монотонную работу можно книги слушать и музыку
Достоинства:
Комментарий:
Нарадоваться не могу,какая классная колонка,звук отличный,настроение поднимает,с ней намного веселее просыпаться утром)
Достоинства:
Комментарий:
спасибо что пришло на день раньше,подарок на ДР ) все работает отлично)
Достоинства:
Комментарий:
То что надо, и аудио книги и фоновая музыка с выходом в интернет и теперь всё в твоих папках, и Алиса старается
Достоинства:
Комментарий:
Колонка настраивается быстро слушать подсказки Алисы и все. Дается пробная версия супер
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл хорошо упакован, без потертостей и потертостей
Достоинства:
Комментарий:
отлично упаковано, колонка работает, звук хороший, вся семья довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка супер! Все работает отлично! Покупали в подарок, очень довольны! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
покупал просто слушать музыку на фоне , и иногда смотреть погоду , время и как будильник , отличное звучание очень громкое и чёткое. В краткий отличная колонка
Достоинства:
Комментарий:
Купили сестре на подарок, ещё не пробовала. Но надеюсь что всё будет хорошо