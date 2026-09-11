Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-720 2.0 чёрная
Больше звука, больше света, больше веселья. Компания SVEN представила ультимативное мобильное решение для тех, кто хочет всегда иметь возможность взять праздник с собой. Модель SVEN PS-720 обладает внушительным корпусом и способна «прокачать» не только помещение большой площади, но и устроить полноценную дискотеку на открытом воздухе. Общая выходная мощность колонки — 80 Вт, что для мобильного решения внушительный показатель. За воспроизведение звука отвечают два высокочастотных динамика диаметром 32 мм, а также средне- и низкочастотные — по 145 мм каждый. Танцевальные треки звучат как нужно — с глубокими басами, которые не мешают наслаждаться вокалом и партиями солирующих инструментов. Да и музыка других жанров тоже порадует меломанов. Подстроить звук под себя поможет встроенный эквалайзер, а разноцветная динамическая подсветка поддержит нужное настроение и добавит вашему танцполу ярких красок. Необходимая информация о работе колонки отображается на контрастном LED-дисплее, а управлять всеми функциями можно с помощью пульта — вам даже не придется подходить к устройству. Если колонока есть не только у вас, но и у вашего друга — можно удвоить мощность! Поддерживается беспроводное соединение двух аудиосистем с одним источником. Получается целых 160 Вт суммарной мощности, а вот это уже по-настоящему серьезно. Проводное подключение тоже возможно, если в нем появится необходимость. Ну и, конечно, иметь внешний источник звука совершенно необязательно, ведь есть встроенный плеер, который умеет воспроизводить файлы с USB-накопителей и карт памяти MicroSD. И даже если музыки с собой не оказалось — ничего страшного, можно включить радио и доверить выбор треков любимым диджеям. Послушали музыку и захотелось попетьx И в этом колонка тоже поможет. У нее есть два микрофонных входа с эффектом эхо — можно петь не только соло, но и дуэтом. Громкость самой колонки и микрофонов, а также глубина эффекта эхо настраиваются с помощью удобных регуляторов на расположенной сверху панели управления. А когда настанет время собираться и ехать дальше, микрофоны легко разместить в специальных держателях на задней панели. Останется лишь подхватить аудиосистему за удобную ручку для переноски и переместить в нужное место.
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