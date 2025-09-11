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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая

20 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
фиолетовый
Звук
моно
Мощность, Вт
12
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681151
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
фиолетовый
Особенности
поддержка Wi-Fi, часы
Звук
моно
Мощность, Вт
12
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
102x60.5x102 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х11
Вес, г.
580

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая

Портативная акустика Яндекс — это компактное и стильное решение для тех, кто любит качественный звук и современный дизайн. Весом всего 0,326 кг, эта колонка легко помещается в сумку или рюкзак, что делает её идеальным спутником в путешествиях и на прогулках. Устройство обеспечивает мощность в 12 Вт и отличается моно-звуком, который подходит для прослушивания музыки, подкастов или аудиокниг в любом месте. Колонка относится к категории портативных и питается от сети, что удобно для домашнего использования или в офисе. Модель выполнена в фиолетовом цвете и имеет пластиковый корпус, что придаёт ей современный и яркий внешний вид. Оснащена одним динамиком и поддерживает однополосную акустическую систему, что делает её простой в управлении и настройке. На корпусе предусмотрен дисплей, который облегчает управление проигрыванием треков и контролем других функций. Беспроводная связь осуществляется через Bluetooth версии v5.0 и Wi-Fi, обеспечивая надёжное подключение к вашему устройству. Кроме того, портативная акустика обладает USB-портом, что позволяет зарядить устройство или воспроизводить музыку с флешки. Этот продукт от бренда Яндекс сочетает в себе современные технологии и удобство использования, делая его отличным выбором для всех ценителей качественного звука и оригинального дизайна.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая

Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Всё работает. Спасибо продавцу. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Бакуменко Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все быстро и целое. Алиса работает хорошо. Хотела именно в таком цвете.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, только отвечает не правильно на вопросы. от чего зависит не знаю
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
евгения к.

Достоинства:


Комментарий:
подарок удался ) пришла быстро и в целой не мятой коробочке большое спасибо
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Обожаю приколы с ценами. Купил за 9к, а на след день уже 8к. Нужно было отказаться от заказа и оформить новую по новой цене.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный. Ребенок доволен. Спасибо продавцу. PS. Доставка курьером отвратительная... Не позвонил заранее. Дорогой подарок бросил у двери.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Идель Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Абалденная колонка, очень рада что заказала После взяла черную на подарок
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Василий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя. Уже подключилась, песенки поёт и тосты рассказывает. В общем, полезная вещь в хозяйстве.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Антон Х.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка звук лучше чем в старых версиях это уже 3)
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Дарья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая штука, хотя мобильное приложение для колонки не назвала бы супер удобным. Сама Алиса хорошо слышит, громкая (для однокомнатной квартиры звука хватает), шустрая, выглядит эстетично.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, удобное приложение для настройки. В квартире звучит классно
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Алиса, как всегда на высоте. Подарили для новорожденного внука. Включаем белый шум, классику и малыш засыпает, ещё есть классная тема, радионяни. В другой комнате большая Алиса, через неё и команду даём включить радионяню и слушаем малыша, можно слушать с телефона. А скоро малыш будет сказки слушать
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка для начинающих, всё исправно работает
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Шафигуллина Е.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, громкость хорошая, со своими функциями хорошо справляется, выглядит эстетично!! ни разу не пожалела, что купила именно её
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Анастасия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка! Быстро настраивается, звук чистый, громкий. Цвет отдельная любовь. Спасибо продавцу, товар к рекомендации!
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Колонку мне подарил муж.Я долго выбирала и остановилась на этой.Своему выбору я очень рада.Колонка пришла вовремя, хорошо упакована.Настроила сама очень быстро по подсказкам.Звук хороший, колонка стильная.Я счастлива.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Айдар Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка, ребенку и всей семье понравилось. Запускаем робот пылесос сяоми командой через нее, слушаем музыку, узнаем погоду...
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла станция вовремя, упаковано хорошо, прошло 5 месяцев с начала использования вопросов к работе устройства нет. покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Дина О.

Достоинства:


Комментарий:
заказали ребенку 7 лет. Очень рад. Общается с Алисой
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Все прекрасно работает, давно хотела и наконец-то взяла себе подружку)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
фиолетовый
Особенности
поддержка Wi-Fi, часы
Звук
моно
Мощность, Вт
12
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
да
Габаритные размеры
102x60.5x102 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс — это компактное и стильное решение для тех, кто любит качественный звук и современный дизайн. Весом всего 0,326 кг, эта колонка легко помещается в сумку или рюкзак, что делает её идеальным спутником в путешествиях и на прогулках. Устройство обеспечивает мощность в 12 Вт и отличается моно-звуком, который подходит для прослушивания музыки, подкастов или аудиокниг в любом месте. Колонка относится к категории портативных и питается от сети, что удобно для домашнего использования или в офисе. Модель выполнена в фиолетовом цвете и имеет пластиковый корпус, что придаёт ей современный и яркий внешний вид. Оснащена одним динамиком и поддерживает однополосную акустическую систему, что делает её простой в управлении и настройке. На корпусе предусмотрен дисплей, который облегчает управление проигрыванием треков и контролем других функций. Беспроводная связь осуществляется через Bluetooth версии v5.0 и Wi-Fi, обеспечивая надёжное подключение к вашему устройству. Кроме того, портативная акустика обладает USB-портом, что позволяет зарядить устройство или воспроизводить музыку с флешки. Этот продукт от бренда Яндекс сочетает в себе современные технологии и удобство использования, делая его отличным выбором для всех ценителей качественного звука и оригинального дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Всё работает. Спасибо продавцу. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Бакуменко Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все быстро и целое. Алиса работает хорошо. Хотела именно в таком цвете.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, только отвечает не правильно на вопросы. от чего зависит не знаю
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
евгения к.

Достоинства:


Комментарий:
подарок удался ) пришла быстро и в целой не мятой коробочке большое спасибо
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Обожаю приколы с ценами. Купил за 9к, а на след день уже 8к. Нужно было отказаться от заказа и оформить новую по новой цене.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный. Ребенок доволен. Спасибо продавцу. PS. Доставка курьером отвратительная... Не позвонил заранее. Дорогой подарок бросил у двери.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Идель Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Абалденная колонка, очень рада что заказала После взяла черную на подарок
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Василий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя. Уже подключилась, песенки поёт и тосты рассказывает. В общем, полезная вещь в хозяйстве.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Антон Х.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка звук лучше чем в старых версиях это уже 3)
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Дарья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая штука, хотя мобильное приложение для колонки не назвала бы супер удобным. Сама Алиса хорошо слышит, громкая (для однокомнатной квартиры звука хватает), шустрая, выглядит эстетично.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, удобное приложение для настройки. В квартире звучит классно
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Алиса, как всегда на высоте. Подарили для новорожденного внука. Включаем белый шум, классику и малыш засыпает, ещё есть классная тема, радионяни. В другой комнате большая Алиса, через неё и команду даём включить радионяню и слушаем малыша, можно слушать с телефона. А скоро малыш будет сказки слушать
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка для начинающих, всё исправно работает
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Шафигуллина Е.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, громкость хорошая, со своими функциями хорошо справляется, выглядит эстетично!! ни разу не пожалела, что купила именно её
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Анастасия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка! Быстро настраивается, звук чистый, громкий. Цвет отдельная любовь. Спасибо продавцу, товар к рекомендации!
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Колонку мне подарил муж.Я долго выбирала и остановилась на этой.Своему выбору я очень рада.Колонка пришла вовремя, хорошо упакована.Настроила сама очень быстро по подсказкам.Звук хороший, колонка стильная.Я счастлива.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Айдар Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка, ребенку и всей семье понравилось. Запускаем робот пылесос сяоми командой через нее, слушаем музыку, узнаем погоду...
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла станция вовремя, упаковано хорошо, прошло 5 месяцев с начала использования вопросов к работе устройства нет. покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Дина О.

Достоинства:


Комментарий:
заказали ребенку 7 лет. Очень рад. Общается с Алисой
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Все прекрасно работает, давно хотела и наконец-то взяла себе подружку)


Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 с Алисой (YNDX-00027LIL) Лиловая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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