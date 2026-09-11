Портативная акустика JBL Flip 6 Squad
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 Squad
Портативная акустика JBL — это стильное и функциональное устройство, идеальное для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Весом всего 0,55 кг, эта колонка обеспечивает мощность 30 Вт, что позволяет наслаждаться насыщенным моно звуком, где бы вы ни находились. Оборудованная двумя полосами акустических систем и двумя динамиками, колонка обеспечивает сбалансированное звучание с отношением сигнал/шум в 80 дБ. С аккумулятором емкостью 4800 мА·ч, устройство способно работать до 12 часов без подзарядки, что делает его идеальным спутником для длительных путешествий или пикников на свежем воздухе. Корпус из прочного пластика выполнен в стильном бежевом цвете, что подчёркивает современный дизайн устройства. Портативная колонка JBL поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что обеспечивает легкое и удобное управление музыкальным контентом без лишних проводов. Эта акустическая система от JBL — идеальный выбор для всех, кто ценит мобильность, высокое качество звука и лаконичный дизайн.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Теги товара: водонепроницаемые
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