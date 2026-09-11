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Портативная акустика JBL Flip 6 Squad купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Flip 6 Squad

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Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 7
Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 8
Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 7
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 8
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Squad - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
8 990 руб.  13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571395
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
178x68x72 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х10
Вес, г.
800

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 Squad

Портативная акустика JBL — это стильное и функциональное устройство, идеальное для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Весом всего 0,55 кг, эта колонка обеспечивает мощность 30 Вт, что позволяет наслаждаться насыщенным моно звуком, где бы вы ни находились. Оборудованная двумя полосами акустических систем и двумя динамиками, колонка обеспечивает сбалансированное звучание с отношением сигнал/шум в 80 дБ. С аккумулятором емкостью 4800 мА·ч, устройство способно работать до 12 часов без подзарядки, что делает его идеальным спутником для длительных путешествий или пикников на свежем воздухе. Корпус из прочного пластика выполнен в стильном бежевом цвете, что подчёркивает современный дизайн устройства. Портативная колонка JBL поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что обеспечивает легкое и удобное управление музыкальным контентом без лишних проводов. Эта акустическая система от JBL — идеальный выбор для всех, кто ценит мобильность, высокое качество звука и лаконичный дизайн.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 Squad




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
178x68x72 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL — это стильное и функциональное устройство, идеальное для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Весом всего 0,55 кг, эта колонка обеспечивает мощность 30 Вт, что позволяет наслаждаться насыщенным моно звуком, где бы вы ни находились. Оборудованная двумя полосами акустических систем и двумя динамиками, колонка обеспечивает сбалансированное звучание с отношением сигнал/шум в 80 дБ. С аккумулятором емкостью 4800 мА·ч, устройство способно работать до 12 часов без подзарядки, что делает его идеальным спутником для длительных путешествий или пикников на свежем воздухе. Корпус из прочного пластика выполнен в стильном бежевом цвете, что подчёркивает современный дизайн устройства. Портативная колонка JBL поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что обеспечивает легкое и удобное управление музыкальным контентом без лишних проводов. Эта акустическая система от JBL — идеальный выбор для всех, кто ценит мобильность, высокое качество звука и лаконичный дизайн.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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