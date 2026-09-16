Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black
Портативная акустика Sven представляет собой мощное аудиоустройство, идеально подходящее для любителей качественного звука в передвижении. Колонка весит 6,8 кг, что делает её удобной для транспортировки, сохраняя при этом внушительную мощность в 100 Вт. Работая на аккумуляторе с ёмкостью 4400 мА·ч и типе Li-Ion, эта модель обеспечивает продолжительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки. Колонка Sven оснащена четырьмя динамиками, включая высокочастотные диаметром 38 мм и низкочастотные диаметром 145 мм, что позволяет добиться глубокого и насыщенного звучания. Двухполосная система акустики (моно) гарантирует детализированный звук, делая её отличным компаньоном как для домашнего использования, так и для мероприятий на свежем воздухе. Дизайн устройства выполнен в строгом черном цвете, а корпус изготовлен из пластика, что придаёт ему современный и универсальный вид. Наличие USB-порта расширяет функциональность акустики, позволяя воспроизводить музыку с различных источников. Бренд Sven уделяет особое внимание качеству и надежности своей продукции, что делает эту портативную колонку отличным выбором для тех, кто ищет мощное и долговечное аудиоустройство без дисплея, но с фокусом на производительность и простоту использования.
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