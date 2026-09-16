Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про выполнена в корпусе синего цвета с контурной подсветкой RGB. На монохромном LED-дисплее отображаются анимационные реакции при взаимодействии с Алисой, время и погода. Акустическая система мощностью 18 Вт обеспечивает объемное звучание с четкой передачей деталей. За точное распознавание голосовых команд даже в шумной обстановке отвечают 3 микрофона. Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про совместима с портативным аккумулятором и климатическим модулем. Протокол Zigbee предусматривает совместную работу с датчиками и устройствами умного дома напрямую без подключения к интернету. Голосовой ассистент Алиса обрабатывает сразу несколько команд, объясняет сложное простыми словами, придумывает идеи, отвечает на разные вопросы. С ней можно разговаривать шепотом, чтобы не беспокоить окружающих. Колонка включает музыку, ставит будильник, запускает игры, рассказывает сказки и стихи, помогает в планировании дня и напоминает о важных делах. Функция TWS предоставляет возможность объединения двух колонок в единую систему воспроизведения.
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