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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green

14 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 18
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 19
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 20
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 21
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 22
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 23
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 24
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 25
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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 31
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 4
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  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 17
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 18
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 19
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 20
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 21
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 22
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 23
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 24
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 25
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 26
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 27
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 28
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 29
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 30
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 31
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 670 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708454
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green
10 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Особенности
Wi-Fi, Bluetooth
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
24
Диаметр НЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3300
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
83x202x83 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green

Портативная акустика Яндекс – это стильное и функциональное решение для любителей качественного звука в мобильном формате. При весе всего 0,7 кг и мощных 30 Вт, эта колонка идеально подходит для использования как дома, так и на улице. Выполненная в привлекательном зеленом цвете, она изготавливается из прочного пластика, что делает её легкой, но надежной. Оборудованная двумя динамиками (одним високочастотным диаметром 24 мм и одним низкочастотным диаметром 44 мм), колонка обеспечивает сбалансированное звучание в формате 2.0. Мощность сабвуфера достигает 20 Вт, что позволяет наслаждаться глубокими басами даже на улице. Поддерживается передовая версия Bluetooth v5.0, обеспечивающая стабильное соединение и высокое качество передачи звука. Колонка оснащена аккумулятором ёмкостью 3300 мА·ч с элементами питания типа Li-Ion, что гарантирует продолжительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки. Двухполосная акустическая система усиливает общее звуковое впечатление, благодаря точно настроенному звучанию. Будь то пикник, путешествие или просто вечер на балконе, портативная акустика от Яндекс станет надежным спутником, легко предоставив громкий и чистый звук в любых условиях.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green

Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо. Распаковал, включил, попросила установить приложение Алиса дом, дал пароль сети, пять минут, настроилась и обновилась. Теперь эта прелесть поёт и болтает, но послушная)
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Хочу сказать огромное спасибо выбрала подарок сыну 30 декабря. доставка в срок 31 декабря в 17.00 Переживала ОЧЕНЬ за доставку и за качество.. ИДЕАЛЬНО!!! Да какое-же спасибо что не подвели сын СЧАСТЛИВ!!! Увлекается физикой. 1.01 замучил Алису формулами отправила к учителю матрица не выдерживает))) Алиса добрая не страшно оставить один на один Магазин РЕКОМЕНДУЮ купила за 11.500₽ (отличная цена за станцию)
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар, покупал в подарок на день рождения ребенку, довольный ходит уже месяц, Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Звук прекрасный. И внешний вид очень достойный. Доставка быстрая и точно в обозначенный период времени
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Александра

Достоинства:


Комментарий:
Полностью заряженная колонка проработала 6 часов. Заявленное время не оправдывает ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
замечательная Алиса мы с супругом её очень полюбили
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
компактная, с хорошим звуком , долго держит заряд, мужу - хороший подарок. может чисто в режиме колонки работать
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
ЧК

Достоинства:


Комментарий:
Единственное разочарование - заряжать нужно постоянно. Срок автоотключения уменьшил максимально, до 1 часа. По умолчанию. При использовании 15-20 мин в день, хватает на 4-5 дней. Звук обычный, 4 с минусом, басы норм.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Iurii

Достоинства:


Комментарий:
Супер колонка, все рабочее, доставили за 2,5 часа, небольшой обзор, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
Это моя первая портативная колонка, и я могу сказать, что я счастлив, звук для первой портативки от Яндекса достоин уважения)))
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук, даже вроде лучше и чуть громче чем у Яндекс Станции 2, при том что размер меньше.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонка пришла в заводской упаковке, в пленке, целая. В комплекте провод для зарядки (без вилки), ремешок для переноски. Подключилась сразу, уровень заряда был 70 проц, звук как по мне качественный, но я и не меломан.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Роман О.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто супер. Яндекс наконец то создала то что мне необходимо.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто супер, отлично звучание и сделано все как всегда хорошо



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
зеленый
Особенности
Wi-Fi, Bluetooth
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
24
Диаметр НЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3300
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
83x202x83 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс – это стильное и функциональное решение для любителей качественного звука в мобильном формате. При весе всего 0,7 кг и мощных 30 Вт, эта колонка идеально подходит для использования как дома, так и на улице. Выполненная в привлекательном зеленом цвете, она изготавливается из прочного пластика, что делает её легкой, но надежной. Оборудованная двумя динамиками (одним високочастотным диаметром 24 мм и одним низкочастотным диаметром 44 мм), колонка обеспечивает сбалансированное звучание в формате 2.0. Мощность сабвуфера достигает 20 Вт, что позволяет наслаждаться глубокими басами даже на улице. Поддерживается передовая версия Bluetooth v5.0, обеспечивающая стабильное соединение и высокое качество передачи звука. Колонка оснащена аккумулятором ёмкостью 3300 мА·ч с элементами питания типа Li-Ion, что гарантирует продолжительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки. Двухполосная акустическая система усиливает общее звуковое впечатление, благодаря точно настроенному звучанию. Будь то пикник, путешествие или просто вечер на балконе, портативная акустика от Яндекс станет надежным спутником, легко предоставив громкий и чистый звук в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошо. Распаковал, включил, попросила установить приложение Алиса дом, дал пароль сети, пять минут, настроилась и обновилась. Теперь эта прелесть поёт и болтает, но послушная)
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Хочу сказать огромное спасибо выбрала подарок сыну 30 декабря. доставка в срок 31 декабря в 17.00 Переживала ОЧЕНЬ за доставку и за качество.. ИДЕАЛЬНО!!! Да какое-же спасибо что не подвели сын СЧАСТЛИВ!!! Увлекается физикой. 1.01 замучил Алису формулами отправила к учителю матрица не выдерживает))) Алиса добрая не страшно оставить один на один Магазин РЕКОМЕНДУЮ купила за 11.500₽ (отличная цена за станцию)
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар, покупал в подарок на день рождения ребенку, довольный ходит уже месяц, Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Звук прекрасный. И внешний вид очень достойный. Доставка быстрая и точно в обозначенный период времени
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Александра

Достоинства:


Комментарий:
Полностью заряженная колонка проработала 6 часов. Заявленное время не оправдывает ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
замечательная Алиса мы с супругом её очень полюбили
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
компактная, с хорошим звуком , долго держит заряд, мужу - хороший подарок. может чисто в режиме колонки работать
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
ЧК

Достоинства:


Комментарий:
Единственное разочарование - заряжать нужно постоянно. Срок автоотключения уменьшил максимально, до 1 часа. По умолчанию. При использовании 15-20 мин в день, хватает на 4-5 дней. Звук обычный, 4 с минусом, басы норм.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Iurii

Достоинства:


Комментарий:
Супер колонка, все рабочее, доставили за 2,5 часа, небольшой обзор, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
Это моя первая портативная колонка, и я могу сказать, что я счастлив, звук для первой портативки от Яндекса достоин уважения)))
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук, даже вроде лучше и чуть громче чем у Яндекс Станции 2, при том что размер меньше.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонка пришла в заводской упаковке, в пленке, целая. В комплекте провод для зарядки (без вилки), ремешок для переноски. Подключилась сразу, уровень заряда был 70 проц, звук как по мне качественный, но я и не меломан.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Роман О.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто супер. Яндекс наконец то создала то что мне необходимо.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто супер, отлично звучание и сделано все как всегда хорошо


Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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