Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green
Портативная акустика Яндекс – это стильное и функциональное решение для любителей качественного звука в мобильном формате. При весе всего 0,7 кг и мощных 30 Вт, эта колонка идеально подходит для использования как дома, так и на улице. Выполненная в привлекательном зеленом цвете, она изготавливается из прочного пластика, что делает её легкой, но надежной. Оборудованная двумя динамиками (одним високочастотным диаметром 24 мм и одним низкочастотным диаметром 44 мм), колонка обеспечивает сбалансированное звучание в формате 2.0. Мощность сабвуфера достигает 20 Вт, что позволяет наслаждаться глубокими басами даже на улице. Поддерживается передовая версия Bluetooth v5.0, обеспечивающая стабильное соединение и высокое качество передачи звука. Колонка оснащена аккумулятором ёмкостью 3300 мА·ч с элементами питания типа Li-Ion, что гарантирует продолжительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки. Двухполосная акустическая система усиливает общее звуковое впечатление, благодаря точно настроенному звучанию. Будь то пикник, путешествие или просто вечер на балконе, портативная акустика от Яндекс станет надежным спутником, легко предоставив громкий и чистый звук в любых условиях.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо. Распаковал, включил, попросила установить приложение Алиса дом, дал пароль сети, пять минут, настроилась и обновилась. Теперь эта прелесть поёт и болтает, но послушная)
Достоинства:
Комментарий:
Хочу сказать огромное спасибо выбрала подарок сыну 30 декабря. доставка в срок 31 декабря в 17.00 Переживала ОЧЕНЬ за доставку и за качество.. ИДЕАЛЬНО!!! Да какое-же спасибо что не подвели сын СЧАСТЛИВ!!! Увлекается физикой. 1.01 замучил Алису формулами отправила к учителю матрица не выдерживает))) Алиса добрая не страшно оставить один на один Магазин РЕКОМЕНДУЮ купила за 11.500₽ (отличная цена за станцию)
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар, покупал в подарок на день рождения ребенку, довольный ходит уже месяц, Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Звук прекрасный. И внешний вид очень достойный. Доставка быстрая и точно в обозначенный период времени
Достоинства:
Комментарий:
Полностью заряженная колонка проработала 6 часов. Заявленное время не оправдывает ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
замечательная Алиса мы с супругом её очень полюбили
Достоинства:
Комментарий:
компактная, с хорошим звуком , долго держит заряд, мужу - хороший подарок. может чисто в режиме колонки работать
Достоинства:
Комментарий:
Единственное разочарование - заряжать нужно постоянно. Срок автоотключения уменьшил максимально, до 1 часа. По умолчанию. При использовании 15-20 мин в день, хватает на 4-5 дней. Звук обычный, 4 с минусом, басы норм.
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка, все рабочее, доставили за 2,5 часа, небольшой обзор, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Это моя первая портативная колонка, и я могу сказать, что я счастлив, звук для первой портативки от Яндекса достоин уважения)))
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук, даже вроде лучше и чуть громче чем у Яндекс Станции 2, при том что размер меньше.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка пришла в заводской упаковке, в пленке, целая. В комплекте провод для зарядки (без вилки), ремешок для переноски. Подключилась сразу, уровень заряда был 70 проц, звук как по мне качественный, но я и не меломан.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто супер. Яндекс наконец то создала то что мне необходимо.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто супер, отлично звучание и сделано все как всегда хорошо
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Green
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошо. Распаковал, включил, попросила установить приложение Алиса дом, дал пароль сети, пять минут, настроилась и обновилась. Теперь эта прелесть поёт и болтает, но послушная)
Достоинства:
Комментарий:
Хочу сказать огромное спасибо выбрала подарок сыну 30 декабря. доставка в срок 31 декабря в 17.00 Переживала ОЧЕНЬ за доставку и за качество.. ИДЕАЛЬНО!!! Да какое-же спасибо что не подвели сын СЧАСТЛИВ!!! Увлекается физикой. 1.01 замучил Алису формулами отправила к учителю матрица не выдерживает))) Алиса добрая не страшно оставить один на один Магазин РЕКОМЕНДУЮ купила за 11.500₽ (отличная цена за станцию)
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар, покупал в подарок на день рождения ребенку, довольный ходит уже месяц, Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Звук прекрасный. И внешний вид очень достойный. Доставка быстрая и точно в обозначенный период времени
Достоинства:
Комментарий:
Полностью заряженная колонка проработала 6 часов. Заявленное время не оправдывает ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
замечательная Алиса мы с супругом её очень полюбили
Достоинства:
Комментарий:
компактная, с хорошим звуком , долго держит заряд, мужу - хороший подарок. может чисто в режиме колонки работать
Достоинства:
Комментарий:
Единственное разочарование - заряжать нужно постоянно. Срок автоотключения уменьшил максимально, до 1 часа. По умолчанию. При использовании 15-20 мин в день, хватает на 4-5 дней. Звук обычный, 4 с минусом, басы норм.
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка, все рабочее, доставили за 2,5 часа, небольшой обзор, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Это моя первая портативная колонка, и я могу сказать, что я счастлив, звук для первой портативки от Яндекса достоин уважения)))
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук, даже вроде лучше и чуть громче чем у Яндекс Станции 2, при том что размер меньше.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка пришла в заводской упаковке, в пленке, целая. В комплекте провод для зарядки (без вилки), ремешок для переноски. Подключилась сразу, уровень заряда был 70 проц, звук как по мне качественный, но я и не меломан.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто супер. Яндекс наконец то создала то что мне необходимо.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто супер, отлично звучание и сделано все как всегда хорошо