Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый

Yandex Станция Мини 3 Про — компактное устройство, объединяющее умный динамик и голосового помощника Алиса на базе YaGPT. Серый пластиковый корпус гармонично впишется в любой интерьер. Продуманная эргономика и небольшие размеры (102x71x102 мм) обеспечивают удобство размещения в любом уголке дома. Звуковая система 2.0 с суммарной мощностью 18 Вт воспроизводит чистое и насыщенное звучание в диапазоне от 90 Гц до 16 кГц. Встроенный микрофон всегда готов к голосовым командам и обеспечивает качественную связь при звонках из приложений Дом с Алисой или с другой Станции. На верхней панели расположены регуляторы для быстрого управления громкостью и другими функциями. Подключение и совместимость Станция Мини 3 Про поддерживает несколько интерфейсов подключения — Bluetooth, Wi-Fi (стандарты 802.11b/g/n/ac) и Zigbee. Это расширяет возможности интеграции с устройствами умного дома и обеспечивает стабильное соединение в любых условиях. Устройство входит в экосистему Яндекс и совместимо с протоколом Matter, что упрощает настройку и управление совместимыми гаджетами. Функциональные особенности Голосовой помощник Алиса на базе YaGPT — интеллектуальная поддержка с ответами на вопросы, управлением устройствами и созданием сценариев умного дома. Встроенный дисплей — отображение информации, уведомлений и управление без смартфона. Подсветка — приятное визуальное сопровождение работы и создание атмосферы. Поддержка звонков — возможность совершать и принимать звонки через умную колонку, расширяя коммуникационные возможности. Совместимость с внешним аккумулятором (YNDX-00650BLK) — использование устройства автономно, без подключения к сети. Умный дом и экосистема Yandex Станция Мини 3 Про — центр управления умным домом, объединяющий совместимые устройства в единую систему. Поддержка Zigbee и Matter обеспечивает гибкость и расширяемость. Можно контролировать освещение, климат, безопасность и другие аспекты домашнего комфорта голосом или через приложения Яндекс. Питание от сети гарантирует стабильную работу без перерывов. Время работы в автономном режиме достигает 7 часов при использовании внешнего аккумулятора. Станция Мини 3 Про подходит как для дома, так и для поездок. Это современное решение для тех, кто ценит удобство, качество звука и интеллектуальные возможности в компактном формате.