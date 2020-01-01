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Электропилы

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Электропилы

Электропилы

Электрические пилы

Распил брусьев, досок и бревен издавна считается тяжелым физическим трудом. Но благодаря развитию технологий можно сделать проще даже эту сложную работу – достаточно приобрести электрическую пилу.

Для чего используется этот инструмент?

В списке необходимых для хозяйства инструментов особое место занимает пила. Без этого приспособления невозможно построить дом, привести в порядок сад с разросшимися кустарниками и деревьями. Конечно, чтобы выпилить заготовки для скворечника достаточно ручного инструмента. Но для более масштабных проектов желательно купить электрическую пилу. Сэкономленные в процессе работы с деревом время и усилия окупят все расходы. С помощью подобного инструмента можно заготовить дрова, кронировать невысокие деревья возле дома.

Ручная электрическая пила – как она работает?

ЭлектропилаВ качестве источника энергии для подобных устройств используется бензин или электричество. Учитывая стоимость жидкого топлива, распил дерева с помощью бензопилы обойдется недешево. А если топливо попадется некачественным, устройство может и вовсе может выйти из строя. В этом плане ручная электрическая пила намного выгоднее бензинового аналога. Принцип её работы заключается в следующих операциях:

  • подключение к электросети;
  • запуск электромотора после включения;
  • распил материала с помощью вращающейся шины с металлической цепью.

В процессе работы к каждому цепному режущему элементу поступает масло из масляного насоса. Регулярная автоматическая смазка существенно продлевает срок службы деталей электрической пилы.

Нюансы выбора электрической пилы

Одним из направлений интернет-магазина «КотоФото» является продажа электропил. Покупка такого инструмента — дело, как известно, непростое, поэтому при выборе необходимо обратить внимание на важные нюансы. Важно учесть то, насколько хорошо электропила будет помогать в решении строительных и других задач - это зависит от её технических характеристик. Воспользуйтесь системой фильтров для подбора подходящих моделей и внимательно изучите параметры товара перед покупкой.

При покупке инструмента следует руководствоваться не ценой и дизайном, а его предназначением. Перед тем как оформить заказ, подумайте, для решения каких именно задач вы хотите купить электропилу?

Сколько стоит электропила?

Стоимость инструмента зависит от разных факторов. Цены на изделия популярных и проверенных брендов будут на порядок выше, чем на продукцию малоизвестных производителей. Диапазон стоимости довольно широкий. Цифры на ценниках начинают отсчет от 3 тысяч рублей. Если вы хотите узнать, сколько стоят электрические пилы, каталог с ценами на сайте нашего интернет-магазина поможет выбрать соответствующий вашему бюджету вариант.

Уход за инструментом

ЭлектропилаЭлектрическая пила удобна в использовании, дорогостоящего обслуживания для инструмента не требуется. Достаточно соблюдать несколько простых условий эксплуатации и хранения электропилы.

Правило №1. После отключения электроинструмента необходимо снять цепь, очистить ее от опилок и уложить в ящик.

Правило№2. Устройство следует хранить в сухом и темном месте.

Правило №3. Электропилу нельзя подолгу держать на улице и в помещениях с температурой воздуха ниже 0 градусов.

Где можно купить электропилу?

Если вас интересует возможность приобретения электрической пилы, цены на изделия и условия доставки, наши менеджеры предоставят подробную консультацию по всем вопросам. В ассортименте интернет-магазина представлен широкий выбор инструментов, которые станут вашими незаменимыми помощниками для работы с деревом. Спешите приобрести полезный товар для дома и работы по доступной цене.

В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить электропилы. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены электрические пилы различных брендов.

«КотоФото» — всегда ваш любимый магазин!

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