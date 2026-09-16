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Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240)

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Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 1
Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 2
Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 3
Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 4
Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 5
Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 6
Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 7
Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 8
Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 9
Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 10
Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 11
Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
2200
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
14
Длина шины, дюйм
16
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
56
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 1
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 2
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 3
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 4
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 5
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 6
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 7
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 8
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 9
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 10
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 11
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722571
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240)
7 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
шина, цепь, защитный чехол
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
2200
Напряжение, В
220
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
14
Объем масляного бака
20
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
56
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
480х260х230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х26х23
Вес, кг.
5.87

Описание товара Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240)

Зубр ПЦ-2240 - универсальный электроинструмент, применимый и для валки деревьев, и для точной обрезки веток. Он не имеет проблем при запуске и может использоваться внутри закрытых помещений. Аппарат снабжен передним щитком, выступающим одновременно и защитой рук оператора, и инерционным тормозом. Конструктивные достоинства цепной электрической пилы Зубр ПЦ-2240 Регулировка положения цепи при помощи поворотного колеса. Прочный захват за рукоятку с резиновым покрытием. Встроенная система защиты двигателя от перегрева. Автоматическая подача смазки на пильную гарнитуру. Фиксация удлинителя на специальном крючке. Срок службы передаточного механизма этого инструмента продлен за счет поперечного расположения двигателя. Купить цепную электрическую пилу Зубр ПЦ-2240 в магазине Agrox Вся садовая техника реализуется в нашем магазине с гарантией. Также к вашим услугам: Оперативная доставка заказов по всей Беларуси. Предоставление консультаций всех клиентам Agrox. Различные способы оплаты заказов. Свяжитесь с нашим консультантом для получения интересующей вас дополнительной информации. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
шина, цепь, защитный чехол
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
2200
Напряжение, В
220
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
14
Объем масляного бака
20
Длина шины, дюйм
16
Развернуть
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
56
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
480х260х230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Зубр ПЦ-2240 - универсальный электроинструмент, применимый и для валки деревьев, и для точной обрезки веток. Он не имеет проблем при запуске и может использоваться внутри закрытых помещений. Аппарат снабжен передним щитком, выступающим одновременно и защитой рук оператора, и инерционным тормозом. Конструктивные достоинства цепной электрической пилы Зубр ПЦ-2240 Регулировка положения цепи при помощи поворотного колеса. Прочный захват за рукоятку с резиновым покрытием. Встроенная система защиты двигателя от перегрева. Автоматическая подача смазки на пильную гарнитуру. Фиксация удлинителя на специальном крючке. Срок службы передаточного механизма этого инструмента продлен за счет поперечного расположения двигателя. Купить цепную электрическую пилу Зубр ПЦ-2240 в магазине Agrox Вся садовая техника реализуется в нашем магазине с гарантией. Также к вашим услугам: Оперативная доставка заказов по всей Беларуси. Предоставление консультаций всех клиентам Agrox. Различные способы оплаты заказов. Свяжитесь с нашим консультантом для получения интересующей вас дополнительной информации. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная электрическая ЗУБР 2200 Вт, 40 см шина, (ПЦ-2240) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7760 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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