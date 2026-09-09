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Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
12
Длина шины, дюйм
16
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
56
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
12 450 руб.
15 209
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217857
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Описание товара Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16" (40cm)
Электропила Makita сочетает в себе мощность 1800 Вт и продуманную конструкцию для уверенной работы даже с толстыми бревнами и крупными ветками. Длинная шина 40 см (16 дюймов) позволяет легко справляться с большими заготовками. Скорость вращения цепи 12 м/с обеспечивает уверенный и быстрый рез, а широкий паз 1,3 мм и 56 звеньев гарантируют надёжность и плавность хода.
Плавный пуск делает запуск комфортным, без рывков и перегрузок. Встроенный тормоз цепи — для безопасности в любой ситуации. При весе 4,7 кг пила остаётся достаточно манёвренной, чтобы с ней было удобно работать длительное время, а поперечное расположение щёточного двигателя делает инструмент сбалансированным.
Объём масляного бака 200 мл обеспечивает долговременное смазывание цепи, а работа от сети позволяет сохранять высокую производительность без перерывов. Уровень шума 101 дБ — стандарт для электропил такого класса. Makita — это надёжность, мощность и комфорт при распиле.
Электропила Makita сочетает в себе мощность 1800 Вт и продуманную конструкцию для уверенной работы даже с толстыми бревнами и крупными ветками. Длинная шина 40 см (16 дюймов) позволяет легко справляться с большими заготовками. Скорость вращения цепи 12 м/с обеспечивает уверенный и быстрый рез, а широкий паз 1,3 мм и 56 звеньев гарантируют надёжность и плавность хода.
Плавный пуск делает запуск комфортным, без рывков и перегрузок. Встроенный тормоз цепи — для безопасности в любой ситуации. При весе 4,7 кг пила остаётся достаточно манёвренной, чтобы с ней было удобно работать длительное время, а поперечное расположение щёточного двигателя делает инструмент сбалансированным.
Объём масляного бака 200 мл обеспечивает долговременное смазывание цепи, а работа от сети позволяет сохранять высокую производительность без перерывов. Уровень шума 101 дБ — стандарт для электропил такого класса. Makita — это надёжность, мощность и комфорт при распиле.
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16" (40cm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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