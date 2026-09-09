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Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16" (40cm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16" (40cm)

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Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 1
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 2
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 3
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 4
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 5
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 6
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 7
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 8
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 9
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 10
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 11
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 12
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 13
Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
12
Длина шины, дюйм
16
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
56
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 1
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 2
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 3
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 4
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 5
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 6
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 7
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 8
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 9
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 10
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 11
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 12
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 13
  • Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16&quot; (40cm) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
12 450 руб.  15 209 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217857
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Электропила цепная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
12
Объем масляного бака
200
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
56
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
101
Габариты без упаковки
425x245x200 мм
Размеры в упаковке, см
55х30х24
Вес, кг.
6.2

Описание товара Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16" (40cm)

Электропила Makita сочетает в себе мощность 1800 Вт и продуманную конструкцию для уверенной работы даже с толстыми бревнами и крупными ветками. Длинная шина 40 см (16 дюймов) позволяет легко справляться с большими заготовками. Скорость вращения цепи 12 м/с обеспечивает уверенный и быстрый рез, а широкий паз 1,3 мм и 56 звеньев гарантируют надёжность и плавность хода. Плавный пуск делает запуск комфортным, без рывков и перегрузок. Встроенный тормоз цепи — для безопасности в любой ситуации. При весе 4,7 кг пила остаётся достаточно манёвренной, чтобы с ней было удобно работать длительное время, а поперечное расположение щёточного двигателя делает инструмент сбалансированным. Объём масляного бака 200 мл обеспечивает долговременное смазывание цепи, а работа от сети позволяет сохранять высокую производительность без перерывов. Уровень шума 101 дБ — стандарт для электропил такого класса. Makita — это надёжность, мощность и комфорт при распиле.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг

Отзывы о товаре Электрическая цепная пила Makita UC4041A 1800Вт дл.шин.:16" (40cm)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Электропила цепная
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
1800
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
12
Объем масляного бака
200
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Развернуть
Количество звеньев
56
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Уровень шума
101
Габариты без упаковки
425x245x200 мм
Описание
Электропила Makita сочетает в себе мощность 1800 Вт и продуманную конструкцию для уверенной работы даже с толстыми бревнами и крупными ветками. Длинная шина 40 см (16 дюймов) позволяет легко справляться с большими заготовками. Скорость вращения цепи 12 м/с обеспечивает уверенный и быстрый рез, а широкий паз 1,3 мм и 56 звеньев гарантируют надёжность и плавность хода. Плавный пуск делает запуск комфортным, без рывков и перегрузок. Встроенный тормоз цепи — для безопасности в любой ситуации. При весе 4,7 кг пила остаётся достаточно манёвренной, чтобы с ней было удобно работать длительное время, а поперечное расположение щёточного двигателя делает инструмент сбалансированным. Объём масляного бака 200 мл обеспечивает долговременное смазывание цепи, а работа от сети позволяет сохранять высокую производительность без перерывов. Уровень шума 101 дБ — стандарт для электропил такого класса. Makita — это надёжность, мощность и комфорт при распиле.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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