Top.Mail.Ru
Пила цепная электрическая Champion 120-14 3/8-1,3-52 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила цепная электрическая Champion 120-14 3/8-1,3-52

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила цепная электрическая Champion 120-14 3/8-1,3-52 - фото 1
Пила цепная электрическая Champion 120-14 3/8-1,3-52 - фото 2
Пила цепная электрическая Champion 120-14 3/8-1,3-52 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
  • Пила цепная электрическая Champion 120-14 3/8-1,3-52 - фото 1
  • Пила цепная электрическая Champion 120-14 3/8-1,3-52 - фото 2
  • Пила цепная электрическая Champion 120-14 3/8-1,3-52 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
6 070 руб.  6 625 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280873
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х19х16
Вес, кг.
5.5

Описание товара Пила цепная электрическая Champion 120-14 3/8-1,3-52

Электропила Champion 120-14 - легкая модель для выполнения бытовых задач. Работает от электрической сети с обычным напряжением (220 В). Отличается удобством и простотой в обращении. Оснащена тормозом цепи для исключения травмирования оператора в случае отскока. Предусмотрен крючок для закрепления сетевого кабеля.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Пила цепная электрическая Champion 120-14 3/8-1,3-52




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Описание
Электропила Champion 120-14 - легкая модель для выполнения бытовых задач. Работает от электрической сети с обычным напряжением (220 В). Отличается удобством и простотой в обращении. Оснащена тормозом цепи для исключения травмирования оператора в случае отскока. Предусмотрен крючок для закрепления сетевого кабеля.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная электрическая Champion 120-14 3/8-1,3-52 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...