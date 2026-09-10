Электрическая цепная пила Patriot ESP 2418
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Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%7 770 руб. 10 563 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394118
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х27
Вес, кг.
6.4
Описание товара Электрическая цепная пила Patriot ESP 2418
Электрическая цепная пила PATRIOT ESP 2418 220301560 используется для распила древесины, строительных материалов не только на садовых участках, но и в закрытых помещениях. Удобная прорезиненная рукоятка делает хват комфортным и предотвращает скольжение руки. Имеет индикатор для определения уровня цепного масла. Модель оснащена тормозом цепи и системой автоматической смазки.
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Электрическая цепная пила PATRIOT ESP 2418 220301560 используется для распила древесины, строительных материалов не только на садовых участках, но и в закрытых помещениях. Удобная прорезиненная рукоятка делает хват комфортным и предотвращает скольжение руки. Имеет индикатор для определения уровня цепного масла. Модель оснащена тормозом цепи и системой автоматической смазки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Электрическая цепная пила Patriot ESP 2418 - стоимость товара 7770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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