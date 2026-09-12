Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 40 1800Вт дл.шины:16" (40cm) (06008B8402)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690444
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропила цепная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х26х22
Вес, кг.
5.31
Описание товара Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 40 1800Вт дл.шины:16" (40cm) (06008B8402)
Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 40 предназначена для выполнения различных задач по распилу древесины — от заготовки дров и обрезки веток на улице до распиловки досок и брусьев в помещении мастерской. Электродвигатель мощностью 1800 Вт и высококачественная цепь Oregon, движущаяся со скоростью 12 м/с, обеспечивают высокую производительность и превосходный результат пиления. Инструмент работает от электросети с напряжением 220 В.
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Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 40 предназначена для выполнения различных задач по распилу древесины — от заготовки дров и обрезки веток на улице до распиловки досок и брусьев в помещении мастерской. Электродвигатель мощностью 1800 Вт и высококачественная цепь Oregon, движущаяся со скоростью 12 м/с, обеспечивают высокую производительность и превосходный результат пиления. Инструмент работает от электросети с напряжением 220 В.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Электрическая цепная пила Bosch UniversalChain 40 1800Вт дл.шины:16" (40cm) (06008B8402) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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