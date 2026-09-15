Top.Mail.Ru
Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 1
Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 2
Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 3
Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 4
Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 5
Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 6
Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Длина шины, дюйм
0
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Питание
от сети
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 1
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 2
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 3
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 4
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 5
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 6
  • Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 480 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695559
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745)
9 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная
Длина (с шиной)
25
Мощность двигателя
2700 Вт
Ширина, см
22
Плавный пуск
Да
Длина шины, дюйм
0
Длина шины, см
45
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Тормоз цепи
Да
Питание
от сети
Высота, см
53.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х25х22
Вес, кг.
6.08

Описание товара Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745)

Цепная электрическая пила ЗУБР 2700 Вт ПЦ-2745 - универсальный и надежный помощник для валки деревьев, а так же пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных бревен и проч. Простота обслуживания. В отличие от бензиновой, электрическая пила не требует постоянных расходных материалов (топлива), не имеет проблем с запуском при любой температуре, требует минимальных операций при подготовке к работе. Мощный двигатель, простое натяжение и дозированная смазка цепи, практически отсутствующая вибрация, минимальное обслуживание делают пилу легкой в обращении и комфортной в работе. Мгновенная остановка цепи, приводимая в действие при откидывании защитного щитка, а также встроенный цепеуловитель и металлический упор способствуют безопасности применения.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita


Теги товара: от 5 до 7 кг

Отзывы о товаре Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная
Длина (с шиной)
25
Мощность двигателя
2700 Вт
Ширина, см
22
Плавный пуск
Да
Длина шины, дюйм
0
Длина шины, см
45
Шаг цепи, дюйм
3/8 дюйм.
Тормоз цепи
Да
Питание
от сети
Высота, см
53.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Цепная электрическая пила ЗУБР 2700 Вт ПЦ-2745 - универсальный и надежный помощник для валки деревьев, а так же пиления веток, обрезки сучьев, пиления деревянных бревен и проч. Простота обслуживания. В отличие от бензиновой, электрическая пила не требует постоянных расходных материалов (топлива), не имеет проблем с запуском при любой температуре, требует минимальных операций при подготовке к работе. Мощный двигатель, простое натяжение и дозированная смазка цепи, практически отсутствующая вибрация, минимальное обслуживание делают пилу легкой в обращении и комфортной в работе. Мгновенная остановка цепи, приводимая в действие при откидывании защитного щитка, а также встроенный цепеуловитель и металлический упор способствуют безопасности применения.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita


Теги товара: от 5 до 7 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная электрическая ЗУБР 2700 Вт, 45 см шина (ПЦ-2745) - данный товар вы можете купить по цене 9480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...