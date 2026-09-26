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Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357

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Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 1
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 2
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 3
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 4
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 5
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 6
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 7
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 8
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 9
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 10
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 11
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 12
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 13
Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
продольное
Длина шины, дюйм
16
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
59
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 1
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 2
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 3
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 4
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 5
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 6
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 7
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 8
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 9
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 10
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 11
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 12
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 13
  • Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614931
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
Пила цепная (основной корпус) - 1 шт. Шина - 1 шт. Пильная цепь - 1 шт. Защитный щиток - 1 шт. Защитный чехол цепи и шины - 1 шт. Зарядное устройство - 2 шт. Аккумулятор (4 А/ч, 20 В) - 2 шт. Торцевой ключ - 1 шт. Напильник для заточки цепи - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.3
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
59
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
330х210х505 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х41х21
Вес, кг.
8

Описание товара Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357

Пила цепная аккумуляторная бесщеточная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 16", 2х20В, 2x4.0Ач применяется при работе в мастерской или в саду для распиливания различных материалов. Предназначена для пропилов в древесине и пластмассе. Инструмент работает от литий-ионного аккумулятора.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Электропила цепная
Комплектация
Пила цепная (основной корпус) - 1 шт. Шина - 1 шт. Пильная цепь - 1 шт. Защитный щиток - 1 шт. Защитный чехол цепи и шины - 1 шт. Зарядное устройство - 2 шт. Аккумулятор (4 А/ч, 20 В) - 2 шт. Торцевой ключ - 1 шт. Напильник для заточки цепи - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
20
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.3
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
59
Развернуть
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
4
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
330х210х505 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Пила цепная аккумуляторная бесщеточная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 16", 2х20В, 2x4.0Ач применяется при работе в мастерской или в саду для распиливания различных материалов. Предназначена для пропилов в древесине и пластмассе. Инструмент работает от литий-ионного аккумулятора.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная аккумуляторная в кейсе DEKO DKCHS 40 PRO, 2х20В, 2x4.0Ач, 2 з/у 063-4357 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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