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Игрушечное оружие

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Игрушечное оружие

Игрушечное оружие

Игрушечное оружие

Детское игрушечное оружие является внешним аналогом настоящему или фантастическому и очень популярно у детворы, особенно у мальчиков. Покупка такой игрушки позволяет обеспечить гармоничные физическое и психическое развитие ребенка, адаптацию его в окружающем мире.

Преимущества покупки

Игрушечное оружие для мальчиков и девочек дает возможность всесторонне развивать малыша, повысить уровень его физподготовки, а также:

  • формировать ловкость;
  • отрабатывать скорость реакции и меткость;
  • тренировать сноровку и координацию движений.

Отметим и пользу для умственного развития, например, ролевые игры в рыцарей, военных или пиратов, других героев развивают сообразительность и фантазию.

Пополняем арсенал игрушечного оружия

Детское игрушечное оружиеИнтернет-магазин «КотоФото» предлагает широкий ассортимент игрушек, которые условно можно разделить на несколько групп по видам:

  • огнестрельное, может как имитировать стрельбу, так и стрелять пульками, дисками, шариками, это ружья, пистолеты, автоматы, пулеметы и многое другое;
  • холодное, в том числе колющее, рубящее и режущее, в ряде случаев предлагается целыми наборами с доспехами, щитами;
  • метательное, к нему относятся рогатки (для стрельбы используются шарики), арбалеты и всевозможные луки (стреляют стрелами на присосках, встречаются и модели с магнитами), тренируют различные группы мышц, в том числе рук и глазомер ребенка;
  • помповое, стреляющее мягкими дротиками или шариками;
  • водяное, самый веселый вид оружия, одинаково подходит как для детей, так и взрослых и практически безопасный, главное потом высушить мокрую одежду, но подходит только для времени года с плюсовой температурой за окном.

Возрастная категория

Покупая игрушечное оружие ребенку, обращайте внимание, прежде всего, на его возраст:

  • детям до трех лет подойдет огнестрельное оружие с различными эффектами, которое имитирует стрельбу, эффекты могут быть звуковыми или световыми. Также можно обратить внимание на холодное оружие из резины;
  • в возрасте от трех до шести лет можно уделить внимание моделям, стреляющим стрелами с присосками или магнитами, мягкими дротиками;
  • ребенку от шести до четырнадцати лет уже подойдет оружие для стрельбы, использующее пульки.

Подросткам можно покупать максимально реалистичные образцы вооружения. А водяное оружие универсальное, подходит для любого возраста.

Правила использования

Иногда говорят, что детское игрушечное оружие формирует у ребенка жестокость, агрессию, ненависть. Это совсем не так. Главное - объяснить ребенку, для чего нужно использовать такие игрушки, а также обозначить основные правила. Например, указать малышу, что в животных и людей стрелять нельзя. Вам следует провести грань для ребенка между такими понятиями как «защитник» и «преступник». Это очень важно. И не пугайтесь, если девочка просит купить ей пистолет или лук. Может быть, ваша дочурка станет будет правоохранителем, воином или будущей олимпийской чемпионкой. Напомним, в олимпийской летней программе есть стрельба из лука, стендовая, пулевая, современное пятиборье, а в зимней – биатлон.

Разновидности игрушечного оружия

Игрушечное оружиеИгрушка-оружие может быть изготовлено из различных материалов или их комбинации, она может быть:

  • пластиковой, это наиболее распространенный вариант, прочный, легкий, безопасный, но недолговечный, подходит для самых маленьких;
  • деревянной, как правило, это холодное оружие;
  • металлической, отличается прочностью, долговечностью, но стоит дорого и тяжелое, это в большинстве случаев реалистичные виды оружия для подростков;
  • резиновой, встречается не так часто, но это травмобезопасное оружие.

Ряд моделей огнестрельного и метательного оружия производители предлагают с эффектами, среди которых отметим такие как:

  • возможность стрелять различными предметами (шариками, дисками, пульками, стрелами, дротиками);
  • звуковые, имитирующие выстрелы определенного оружия, отдельно отметим стрельбу пистонами;
  • световые, в большинстве случаев дополняют звуковые.

Решили сделать покупку? Обращайтесь в интернет-магазин «КотоФото!» В нашем каталоге вы найдете детское игрушечное оружие, которое подходит именно вашему ребенку. Все модели ведущих производителей изготовлены из материалов отвечают необходимым требованиям.

В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить детское игрушечное оружие. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели различных брендов. Благодаря широкому ассортименту товаров, каждый клиент сможет подобрать наиболее оптимальный вариант.

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