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Набор фруктов С-772 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор фруктов С-772

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровой набор
  • Набор фруктов С-772 - фото 1
  • Набор фруктов С-772 - фото 2
  • Набор фруктов С-772 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
599 руб.  1 496 руб. 
Начислим 10 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 396535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор фруктов С-772
599 руб. -60%
1 496 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
8 элементов, упаковка-сеточка
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
17х16х16
Вес, г.
367

Описание товара Набор фруктов С-772

Игровые наборы "Огонек" предлагают вашему ребенку возможность погрузиться в мир увлекательных приключений и творческих игр. Эти наборы идеально подходят для детей от 3 лет, стимулируя их воображение и развивая важные навыки, такие как координация движений, логическое мышление и социализация. Произведенные в России, игровые наборы "Огонек" отличаются высоким качеством изготовления и безопасными материалами, что делает их надежным выбором для родителей. Каждый набор создан с учетом интересов и предпочтений детей, предлагая разнообразные сценарии игры. Под брендом "Огонек" выпускается широкий ассортимент игровых наборов, которые включают всё необходимое для увлекательного времяпровождения. Независимо от того, идет ли речь о строительстве, ролевых играх или обучающих активностях, каждый набор позволит ребенку раскрыть свой творческий потенциал и получить массу положительных эмоций.

Отзывы о товаре Набор фруктов С-772

Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор. Покупаю наборы этой фирмы не первый раз. Нам нравятся.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок. Просили заказать именно эти по рекомендации.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Ксения

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Пользуюсь много лет на работе этими игрушками. Здесь взяла на подарок. Ребенку все понравилось. Как настоящие.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Лариса А.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравились игрушки, небольшие, очень реалистично выглядят. Набор хороший для деток. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Анна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Самые лучшие игрушки! Рекомендую всем. У нас разные наборы. Нам 4 годика. Играем в магазин.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Люблю такого рода игрушки, продукты детализированные, намного приятнее пластиковых, размер крупный, запаха резины нет. Есть отверстия поэтому лучше в ванну не брать
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
самые лучшие игрушки для детской кухни. огромная благодарность
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Диана А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие игрушки, второй наш набор, до этого фрукты купили.. запаха нет, овощи реалистичные, в меру мягкие))) рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Виктория П.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер, доставка, качество ребёнку нравится спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень реалистично сделано !!! Ребенку понравилось, теперь играем в магазин )
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже третий раз, эти на подарок) все хорошо. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасные фрукты как настоящие. Взяли два разных набора, ребёнок в восторге. Спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
игрушки отличные, реалистичные без запаха, очень качественные. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Фрукты чудесные, резиновые, отлично прокрашены, реалистичное исполнение.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень реалистичные игрушки. А также очень приятные на ощупь. Ребенку очень сильно нравятся.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Инна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественные фрукты. Жаль цена завышена. Если каждый фрукт купить разориться можно
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Анна Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличные фрукты,некоторые выглядят очень натурально,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Алена С.

Достоинства:


Комментарий:
очень шикарные фрукты) узнаваемые, тактильно приятные и без пищалок :)
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Екатерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Набор фруктов на 10 из 10. Качественный материал - мягкий, не имеет плохого запаха, приятный тактильно. Яркие краски, реалистично раскрашены. Ребенок в восторге.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Маргарита О.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный набор для детских ручек. Ребёнку понравилось, заказала сразу три разных.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный набор, все рассказала в видео. Спасибо производителю!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество,ребёнку понравилось рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
набор чудесный, резина мягкая, рекомендую. Подойдёт как для самых маленьких так и для детей старше возрастом. Это я вам как педагог с большим стажем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Валентина Щ.

Достоинства:


Комментарий:
как дополнение к овощам набор фруктов также достоин оценки отлично. Деткам, однозначно, понравится.



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Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
8 элементов, упаковка-сеточка
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Игровые наборы "Огонек" предлагают вашему ребенку возможность погрузиться в мир увлекательных приключений и творческих игр. Эти наборы идеально подходят для детей от 3 лет, стимулируя их воображение и развивая важные навыки, такие как координация движений, логическое мышление и социализация. Произведенные в России, игровые наборы "Огонек" отличаются высоким качеством изготовления и безопасными материалами, что делает их надежным выбором для родителей. Каждый набор создан с учетом интересов и предпочтений детей, предлагая разнообразные сценарии игры. Под брендом "Огонек" выпускается широкий ассортимент игровых наборов, которые включают всё необходимое для увлекательного времяпровождения. Независимо от того, идет ли речь о строительстве, ролевых играх или обучающих активностях, каждый набор позволит ребенку раскрыть свой творческий потенциал и получить массу положительных эмоций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор. Покупаю наборы этой фирмы не первый раз. Нам нравятся.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок. Просили заказать именно эти по рекомендации.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Ксения

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Пользуюсь много лет на работе этими игрушками. Здесь взяла на подарок. Ребенку все понравилось. Как настоящие.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Лариса А.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравились игрушки, небольшие, очень реалистично выглядят. Набор хороший для деток. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Анна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Самые лучшие игрушки! Рекомендую всем. У нас разные наборы. Нам 4 годика. Играем в магазин.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Люблю такого рода игрушки, продукты детализированные, намного приятнее пластиковых, размер крупный, запаха резины нет. Есть отверстия поэтому лучше в ванну не брать
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
самые лучшие игрушки для детской кухни. огромная благодарность
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Диана А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие игрушки, второй наш набор, до этого фрукты купили.. запаха нет, овощи реалистичные, в меру мягкие))) рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Виктория П.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер, доставка, качество ребёнку нравится спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень реалистично сделано !!! Ребенку понравилось, теперь играем в магазин )
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже третий раз, эти на подарок) все хорошо. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасные фрукты как настоящие. Взяли два разных набора, ребёнок в восторге. Спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
игрушки отличные, реалистичные без запаха, очень качественные. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Фрукты чудесные, резиновые, отлично прокрашены, реалистичное исполнение.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень реалистичные игрушки. А также очень приятные на ощупь. Ребенку очень сильно нравятся.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Инна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественные фрукты. Жаль цена завышена. Если каждый фрукт купить разориться можно
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Анна Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличные фрукты,некоторые выглядят очень натурально,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Алена С.

Достоинства:


Комментарий:
очень шикарные фрукты) узнаваемые, тактильно приятные и без пищалок :)
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Екатерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Набор фруктов на 10 из 10. Качественный материал - мягкий, не имеет плохого запаха, приятный тактильно. Яркие краски, реалистично раскрашены. Ребенок в восторге.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Маргарита О.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный набор для детских ручек. Ребёнку понравилось, заказала сразу три разных.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный набор, все рассказала в видео. Спасибо производителю!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество,ребёнку понравилось рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
набор чудесный, резина мягкая, рекомендую. Подойдёт как для самых маленьких так и для детей старше возрастом. Это я вам как педагог с большим стажем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Валентина Щ.

Достоинства:


Комментарий:
как дополнение к овощам набор фруктов также достоин оценки отлично. Деткам, однозначно, понравится.


Набор фруктов С-772 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 599 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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