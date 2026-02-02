Набор фруктов С-772
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Характеристики
Описание товара Набор фруктов С-772
Игровые наборы "Огонек" предлагают вашему ребенку возможность погрузиться в мир увлекательных приключений и творческих игр. Эти наборы идеально подходят для детей от 3 лет, стимулируя их воображение и развивая важные навыки, такие как координация движений, логическое мышление и социализация. Произведенные в России, игровые наборы "Огонек" отличаются высоким качеством изготовления и безопасными материалами, что делает их надежным выбором для родителей. Каждый набор создан с учетом интересов и предпочтений детей, предлагая разнообразные сценарии игры. Под брендом "Огонек" выпускается широкий ассортимент игровых наборов, которые включают всё необходимое для увлекательного времяпровождения. Независимо от того, идет ли речь о строительстве, ролевых играх или обучающих активностях, каждый набор позволит ребенку раскрыть свой творческий потенциал и получить массу положительных эмоций.
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Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор. Покупаю наборы этой фирмы не первый раз. Нам нравятся.
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок. Просили заказать именно эти по рекомендации.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Пользуюсь много лет на работе этими игрушками. Здесь взяла на подарок. Ребенку все понравилось. Как настоящие.
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравились игрушки, небольшие, очень реалистично выглядят. Набор хороший для деток. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Самые лучшие игрушки! Рекомендую всем. У нас разные наборы. Нам 4 годика. Играем в магазин.
Достоинства:
Комментарий:
Люблю такого рода игрушки, продукты детализированные, намного приятнее пластиковых, размер крупный, запаха резины нет. Есть отверстия поэтому лучше в ванну не брать
Достоинства:
Комментарий:
самые лучшие игрушки для детской кухни. огромная благодарность
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие игрушки, второй наш набор, до этого фрукты купили.. запаха нет, овощи реалистичные, в меру мягкие))) рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
всё супер, доставка, качество ребёнку нравится спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень реалистично сделано !!! Ребенку понравилось, теперь играем в магазин )
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже третий раз, эти на подарок) все хорошо. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные фрукты как настоящие. Взяли два разных набора, ребёнок в восторге. Спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
игрушки отличные, реалистичные без запаха, очень качественные. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Фрукты чудесные, резиновые, отлично прокрашены, реалистичное исполнение.
Достоинства:
Комментарий:
Очень реалистичные игрушки. А также очень приятные на ощупь. Ребенку очень сильно нравятся.
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественные фрукты. Жаль цена завышена. Если каждый фрукт купить разориться можно
Достоинства:
Комментарий:
отличные фрукты,некоторые выглядят очень натурально,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
очень шикарные фрукты) узнаваемые, тактильно приятные и без пищалок :)
Достоинства:
Комментарий:
Набор фруктов на 10 из 10. Качественный материал - мягкий, не имеет плохого запаха, приятный тактильно. Яркие краски, реалистично раскрашены. Ребенок в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный набор для детских ручек. Ребёнку понравилось, заказала сразу три разных.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный набор, все рассказала в видео. Спасибо производителю!
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество,ребёнку понравилось рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
набор чудесный, резина мягкая, рекомендую. Подойдёт как для самых маленьких так и для детей старше возрастом. Это я вам как педагог с большим стажем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
как дополнение к овощам набор фруктов также достоин оценки отлично. Деткам, однозначно, понравится.
Отзывы о товаре Набор фруктов С-772
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор. Покупаю наборы этой фирмы не первый раз. Нам нравятся.
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок. Просили заказать именно эти по рекомендации.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Пользуюсь много лет на работе этими игрушками. Здесь взяла на подарок. Ребенку все понравилось. Как настоящие.
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравились игрушки, небольшие, очень реалистично выглядят. Набор хороший для деток. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Самые лучшие игрушки! Рекомендую всем. У нас разные наборы. Нам 4 годика. Играем в магазин.
Достоинства:
Комментарий:
Люблю такого рода игрушки, продукты детализированные, намного приятнее пластиковых, размер крупный, запаха резины нет. Есть отверстия поэтому лучше в ванну не брать
Достоинства:
Комментарий:
самые лучшие игрушки для детской кухни. огромная благодарность
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие игрушки, второй наш набор, до этого фрукты купили.. запаха нет, овощи реалистичные, в меру мягкие))) рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
всё супер, доставка, качество ребёнку нравится спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень реалистично сделано !!! Ребенку понравилось, теперь играем в магазин )
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже третий раз, эти на подарок) все хорошо. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные фрукты как настоящие. Взяли два разных набора, ребёнок в восторге. Спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
игрушки отличные, реалистичные без запаха, очень качественные. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Фрукты чудесные, резиновые, отлично прокрашены, реалистичное исполнение.
Достоинства:
Комментарий:
Очень реалистичные игрушки. А также очень приятные на ощупь. Ребенку очень сильно нравятся.
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественные фрукты. Жаль цена завышена. Если каждый фрукт купить разориться можно
Достоинства:
Комментарий:
отличные фрукты,некоторые выглядят очень натурально,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
очень шикарные фрукты) узнаваемые, тактильно приятные и без пищалок :)
Достоинства:
Комментарий:
Набор фруктов на 10 из 10. Качественный материал - мягкий, не имеет плохого запаха, приятный тактильно. Яркие краски, реалистично раскрашены. Ребенок в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный набор для детских ручек. Ребёнку понравилось, заказала сразу три разных.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный набор, все рассказала в видео. Спасибо производителю!
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество,ребёнку понравилось рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
набор чудесный, резина мягкая, рекомендую. Подойдёт как для самых маленьких так и для детей старше возрастом. Это я вам как педагог с большим стажем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
как дополнение к овощам набор фруктов также достоин оценки отлично. Деткам, однозначно, понравится.