AM2 AM2 plus AM2+ AM3 AM3 plus AM3+ AM3/AM3+/FM1 AM4 FM1 FM2 FM2 plus FM2+ FM2/FM2+ LGA 1150 LGA 1155 LGA 1156 LGA1150 LGA1150/1151/1155/S1156 LGA1151 LGA1155 LGA1156 LGA1356 LGA1356/S1366 LGA1366 LGA2011 LGA775 S1150 S1155 S1156 S1356 S1366 S754 S775 S939 S940 s1150 s1151 s1155 s1156 s2011 s775 754 939 940