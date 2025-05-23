Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компонент системы охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
В наличии
Код товара: 540115
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Загружаем...
1 090 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компонент системы охлаждения
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
490
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT
ID-Cooling SE-903-XT - универсальный кулер для процессоров от Intel и AMD с максимальной рассеиваемой мощностью 130 Вт и разноцветной подсветкой.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Компонент системы охлаждения
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
ID-Cooling SE-903-XT - универсальный кулер для процессоров от Intel и AMD с максимальной рассеиваемой мощностью 130 Вт и разноцветной подсветкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм, 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм, 140 мм
Достоинства:
Комментарий:
красивый ,нормально охлаждает
Достоинства:
Комментарий:
Стоит в офисном пк, 9600KF охлаждает отлично. Работает тихо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, все понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, тихий и симпатичный!)
Достоинства:
Комментарий:
Достойный кулер за свои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает. Охлаждает как заявлено
Достоинства:
Комментарий:
Хороший Кулер!!! Светится, работает охлаждает!
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену товар неплох. Но зажимы для вентилятора малы нужно больше. А то гнут сам радиатор
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный кулер за эти деньги, жаль что выбрал не аргб.
Достоинства:
Комментарий:
красивый, удобный. Рабочий вариант
Достоинства:
Комментарий:
Кулер приезжает в аккуратной коробочке, полностью соответствует описанию и фотографиям, с установкой проблем не возникло (есть понятная инструкция на русском), в небольшой корпус поместился хорошо, работает, светится
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер с подсветкой тихий и красивый
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену (1405р на момент заказа) соотношение цена/качество отличное, отрабатывает как надо. При установке использовал комплектную термопасту, производитель на ней не указан, да и не суть. Процессор Intel Core i3-10100f, проверялся кулер в игре Uncharted 4. На фотографиях можно увидеть ощутимую разницу по сравнению со штатным интеловским охлаждением, я более чем доволен. И ещё один приятный момент - работает заметно тише предшественника
Достоинства:
Комментарий:
работает, светится, не шумит. что ещё нужно?
Достоинства:
Комментарий:
Норм охлаждает, беру не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро, как было заявлено. В комплекте есть термопаста, только вообще без маркировки. Рисковать не буду, закажу отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, пришел быстро, упакован отлично, установили - всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
компактный нормальный кулёк.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер, для моих задач самое то
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер в данной ценовой политике. Хорошие крепления для разных сокетов (как AMD, так и Intel), ничего не болтается. Практически бесшумный. Пока без нагрузки температура не поднималась свыше 40. Забрал в Ситилинке с чеком. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Небольшой кулер с подсветкой. Брал под I3 12100, со своей задачей справляется, под нагрузкой температуры 55-60, посмотрим как покажет себя в дальнейшем.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, бюджетный кулер для не слишком прожорливого процессора, с пассивной подсветкой. Главный его плюс то, что он прикручивается к рамке крепления, а не на защелках; три трубки; вентилятор хоть 92ой но зато влезает в небольшие корпуса.
Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT
Достоинства:
Комментарий:
красивый ,нормально охлаждает
Достоинства:
Комментарий:
Стоит в офисном пк, 9600KF охлаждает отлично. Работает тихо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, все понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, тихий и симпатичный!)
Достоинства:
Комментарий:
Достойный кулер за свои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает. Охлаждает как заявлено
Достоинства:
Комментарий:
Хороший Кулер!!! Светится, работает охлаждает!
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену товар неплох. Но зажимы для вентилятора малы нужно больше. А то гнут сам радиатор
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный кулер за эти деньги, жаль что выбрал не аргб.
Достоинства:
Комментарий:
красивый, удобный. Рабочий вариант
Достоинства:
Комментарий:
Кулер приезжает в аккуратной коробочке, полностью соответствует описанию и фотографиям, с установкой проблем не возникло (есть понятная инструкция на русском), в небольшой корпус поместился хорошо, работает, светится
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер с подсветкой тихий и красивый
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену (1405р на момент заказа) соотношение цена/качество отличное, отрабатывает как надо. При установке использовал комплектную термопасту, производитель на ней не указан, да и не суть. Процессор Intel Core i3-10100f, проверялся кулер в игре Uncharted 4. На фотографиях можно увидеть ощутимую разницу по сравнению со штатным интеловским охлаждением, я более чем доволен. И ещё один приятный момент - работает заметно тише предшественника
Достоинства:
Комментарий:
работает, светится, не шумит. что ещё нужно?
Достоинства:
Комментарий:
Норм охлаждает, беру не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро, как было заявлено. В комплекте есть термопаста, только вообще без маркировки. Рисковать не буду, закажу отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, пришел быстро, упакован отлично, установили - всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
компактный нормальный кулёк.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер, для моих задач самое то
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер в данной ценовой политике. Хорошие крепления для разных сокетов (как AMD, так и Intel), ничего не болтается. Практически бесшумный. Пока без нагрузки температура не поднималась свыше 40. Забрал в Ситилинке с чеком. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Небольшой кулер с подсветкой. Брал под I3 12100, со своей задачей справляется, под нагрузкой температуры 55-60, посмотрим как покажет себя в дальнейшем.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, бюджетный кулер для не слишком прожорливого процессора, с пассивной подсветкой. Главный его плюс то, что он прикручивается к рамке крепления, а не на защелках; три трубки; вентилятор хоть 92ой но зато влезает в небольшие корпуса.