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Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT

22 Отзывы
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компонент системы охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540115
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT
1 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Компонент системы охлаждения
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
490

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT

ID-Cooling SE-903-XT - универсальный кулер для процессоров от Intel и AMD с максимальной рассеиваемой мощностью 130 Вт и разноцветной подсветкой.

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
красивый ,нормально охлаждает
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит в офисном пк, 9600KF охлаждает отлично. Работает тихо.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, все понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, тихий и симпатичный!)
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный кулер за свои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает. Охлаждает как заявлено
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший Кулер!!! Светится, работает охлаждает!
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену товар неплох. Но зажимы для вентилятора малы нужно больше. А то гнут сам радиатор
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный кулер за эти деньги, жаль что выбрал не аргб.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Ольга Х.

Достоинства:


Комментарий:
красивый, удобный. Рабочий вариант
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Кулер приезжает в аккуратной коробочке, полностью соответствует описанию и фотографиям, с установкой проблем не возникло (есть понятная инструкция на русском), в небольшой корпус поместился хорошо, работает, светится
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Арсений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер с подсветкой тихий и красивый
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену (1405р на момент заказа) соотношение цена/качество отличное, отрабатывает как надо. При установке использовал комплектную термопасту, производитель на ней не указан, да и не суть. Процессор Intel Core i3-10100f, проверялся кулер в игре Uncharted 4. На фотографиях можно увидеть ощутимую разницу по сравнению со штатным интеловским охлаждением, я более чем доволен. И ещё один приятный момент - работает заметно тише предшественника
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает, светится, не шумит. что ещё нужно?
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Норм охлаждает, беру не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл быстро, как было заявлено. В комплекте есть термопаста, только вообще без маркировки. Рисковать не буду, закажу отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, пришел быстро, упакован отлично, установили - всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
компактный нормальный кулёк.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер, для моих задач самое то
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер в данной ценовой политике. Хорошие крепления для разных сокетов (как AMD, так и Intel), ничего не болтается. Практически бесшумный. Пока без нагрузки температура не поднималась свыше 40. Забрал в Ситилинке с чеком. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Небольшой кулер с подсветкой. Брал под I3 12100, со своей задачей справляется, под нагрузкой температуры 55-60, посмотрим как покажет себя в дальнейшем.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, бюджетный кулер для не слишком прожорливого процессора, с пассивной подсветкой. Главный его плюс то, что он прикручивается к рамке крепления, а не на защелках; три трубки; вентилятор хоть 92ой но зато влезает в небольшие корпуса.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Компонент системы охлаждения
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
ID-Cooling SE-903-XT - универсальный кулер для процессоров от Intel и AMD с максимальной рассеиваемой мощностью 130 Вт и разноцветной подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
красивый ,нормально охлаждает
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит в офисном пк, 9600KF охлаждает отлично. Работает тихо.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, все понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, тихий и симпатичный!)
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный кулер за свои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает. Охлаждает как заявлено
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший Кулер!!! Светится, работает охлаждает!
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену товар неплох. Но зажимы для вентилятора малы нужно больше. А то гнут сам радиатор
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный кулер за эти деньги, жаль что выбрал не аргб.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Ольга Х.

Достоинства:


Комментарий:
красивый, удобный. Рабочий вариант
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Кулер приезжает в аккуратной коробочке, полностью соответствует описанию и фотографиям, с установкой проблем не возникло (есть понятная инструкция на русском), в небольшой корпус поместился хорошо, работает, светится
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Арсений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер с подсветкой тихий и красивый
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену (1405р на момент заказа) соотношение цена/качество отличное, отрабатывает как надо. При установке использовал комплектную термопасту, производитель на ней не указан, да и не суть. Процессор Intel Core i3-10100f, проверялся кулер в игре Uncharted 4. На фотографиях можно увидеть ощутимую разницу по сравнению со штатным интеловским охлаждением, я более чем доволен. И ещё один приятный момент - работает заметно тише предшественника
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает, светится, не шумит. что ещё нужно?
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Норм охлаждает, беру не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Михаил Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл быстро, как было заявлено. В комплекте есть термопаста, только вообще без маркировки. Рисковать не буду, закажу отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, пришел быстро, упакован отлично, установили - всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
компактный нормальный кулёк.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер, для моих задач самое то
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер в данной ценовой политике. Хорошие крепления для разных сокетов (как AMD, так и Intel), ничего не болтается. Практически бесшумный. Пока без нагрузки температура не поднималась свыше 40. Забрал в Ситилинке с чеком. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Небольшой кулер с подсветкой. Брал под I3 12100, со своей задачей справляется, под нагрузкой температуры 55-60, посмотрим как покажет себя в дальнейшем.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, бюджетный кулер для не слишком прожорливого процессора, с пассивной подсветкой. Главный его плюс то, что он прикручивается к рамке крепления, а не на защелках; три трубки; вентилятор хоть 92ой но зато влезает в небольшие корпуса.


Кулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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