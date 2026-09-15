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Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS)

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Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 1
Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 2
Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 3
Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 4
Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 5
Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 6
Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 6
  • Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625642
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS)
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
длина кабеля 200 мм, прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-2000 об/мин
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
120

Описание товара Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS)

Для процессора, воздушное охлаждение, радиатор - алюминий, вентилятор 120 мм, шум 24 дБ, скорость (макс.) 2000 об/мин, вес 410 г, высота высота кулера 125 мм.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, FRGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
длина кабеля 200 мм, прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-2000 об/мин
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Для процессора, воздушное охлаждение, радиатор - алюминий, вентилятор 120 мм, шум 24 дБ, скорость (макс.) 2000 об/мин, вес 410 г, высота высота кулера 125 мм.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, FRGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS) - по цене 1310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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