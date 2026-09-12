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Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK)

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Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 8
Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1151-v2, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-3600 об/мин
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 8
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691673
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1151-v2, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-3600 об/мин
Уровень шума
35.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х6
Вес, г.
320

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK)

ID-Cooling представляет собой высококачественные кулеры и системы охлаждения, которые являются отличным выбором для обеспечения надежной работы вашего процессора. Данные устройства отличаются эффективной воздушной системой охлаждения, которая гарантирует стабильное снижение температуры даже при интенсивной работе вашего ПК. Одной из отличительных особенностей кулера ID-Cooling является вентилятор диаметром 92 мм. Этот вентилятор обеспечивает оптимальный поток воздуха, создавая достаточное охлаждение для вашего процессора. Благодаря продуманному дизайну и высокому качеству изготовления, кулеры от ID-Cooling работают практически бесшумно, что позволяет наслаждаться тишиной во время работы или игры. Кулеры ID-Cooling предназначены для использования с процессорами Intel, что делает их отличным выбором для владельцев систем на этой платформе. Совместимость с новейшими процессорами Intel позволяет не беспокоиться о проблемах с установкой и обеспечивает легкую интеграцию в вашу систему. Эти кулеры идеально подходят для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для охлаждения процессора, сочетая в себе высокую производительность и доступную стоимость. С кулерами и системами охлаждения от ID-Cooling ваш компьютер останется холодным даже под нагрузкой, обеспечивая стабильность и долговечность вашей системы.



Теги товара: Intel, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1151-v2, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-3600 об/мин
Развернуть
Уровень шума
35.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
ID-Cooling представляет собой высококачественные кулеры и системы охлаждения, которые являются отличным выбором для обеспечения надежной работы вашего процессора. Данные устройства отличаются эффективной воздушной системой охлаждения, которая гарантирует стабильное снижение температуры даже при интенсивной работе вашего ПК. Одной из отличительных особенностей кулера ID-Cooling является вентилятор диаметром 92 мм. Этот вентилятор обеспечивает оптимальный поток воздуха, создавая достаточное охлаждение для вашего процессора. Благодаря продуманному дизайну и высокому качеству изготовления, кулеры от ID-Cooling работают практически бесшумно, что позволяет наслаждаться тишиной во время работы или игры. Кулеры ID-Cooling предназначены для использования с процессорами Intel, что делает их отличным выбором для владельцев систем на этой платформе. Совместимость с новейшими процессорами Intel позволяет не беспокоиться о проблемах с установкой и обеспечивает легкую интеграцию в вашу систему. Эти кулеры идеально подходят для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для охлаждения процессора, сочетая в себе высокую производительность и доступную стоимость. С кулерами и системами охлаждения от ID-Cooling ваш компьютер останется холодным даже под нагрузкой, обеспечивая стабильность и долговечность вашей системы.


Теги товара: Intel, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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