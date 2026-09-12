Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling IS-28i черный (ID-CPU-IS-28i-BLACK)
ID-Cooling представляет собой высококачественные кулеры и системы охлаждения, которые являются отличным выбором для обеспечения надежной работы вашего процессора. Данные устройства отличаются эффективной воздушной системой охлаждения, которая гарантирует стабильное снижение температуры даже при интенсивной работе вашего ПК. Одной из отличительных особенностей кулера ID-Cooling является вентилятор диаметром 92 мм. Этот вентилятор обеспечивает оптимальный поток воздуха, создавая достаточное охлаждение для вашего процессора. Благодаря продуманному дизайну и высокому качеству изготовления, кулеры от ID-Cooling работают практически бесшумно, что позволяет наслаждаться тишиной во время работы или игры. Кулеры ID-Cooling предназначены для использования с процессорами Intel, что делает их отличным выбором для владельцев систем на этой платформе. Совместимость с новейшими процессорами Intel позволяет не беспокоиться о проблемах с установкой и обеспечивает легкую интеграцию в вашу систему. Эти кулеры идеально подходят для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для охлаждения процессора, сочетая в себе высокую производительность и доступную стоимость. С кулерами и системами охлаждения от ID-Cooling ваш компьютер останется холодным даже под нагрузкой, обеспечивая стабильность и долговечность вашей системы.
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