Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK)
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30i BLACK в тонком корпусе подходит для установки в низкопрофильные системы. Компактная модель оснащена вентилятором 92 мм. 4 тепловые трубки эффективно отводят тепло от компонентов процессора, алюминиевый радиатор быстро охлаждает и рассеивает воздух. Конструкция с черным покрытием обладает надежной защитой от коррозии. ID-Cooling IS-30i BLACK оснащен функцией регулировки мощности для сохранения баланса между высокой эффективностью и экономичной работой в режиме ожидания. Благодаря виброкомпенсаторам кулер действует максимально тихо. Вентилятор развивает скорость в пределах 800-3600 об/мин, быстро и своевременно охлаждает компоненты системы.
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