Цифровые измерители углов, представленные в данном разделе электронного каталога товаров нашей компании, предназначены для максимально быстрого и точного определения величины уклона той или иной поверхности. Сфера применения данных устройств весьма широка: от строительно-монтажных и ремонтно-отделочных работ до производства мебели, предметов быта и искусства. Также уклономер незаменим для архитектора и инженера-строителя, занимающегося планировкой коммуникаций.

Среди всего многообразия подобных устройств (механические, цифровые, лазерные) самой высокой точностью и простотой использования отличается электронный цифровой уклономер. К его особенностям можно отнести следующие:

компактность;

универсальность применения: он измеряет не только углы, но и различные отклонения в конструкциях;

наличие горизонтального и вертикального пузырькового уровня;

кнопка включения-выключения с возможностью обнуления измерений;

наличие жк дисплея с фиксацией значений;

звуковое оповещение по достижении заданного угла.

Это достаточно прочное и легкое изделие, которое не занимает много места. Подходит для профессионального и бытового использования.

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