Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уклономеры

БрендыЦена
    ПрименитьСбросить
    • Halloween Weekend в КотоФото
    • Беспрецедентные скидки на Hansgrohe!
    • Суперскидки до 45% на посуду KORKMAZ
    • Кешбэк 100 рублей на телефон за отзыв на Я.Маркете!
    • Посуда Taller: Снижаем цены до конца октября!
    • Датская сантехника DAMIXA со скидкой 25%
    • Светильники MW-Light, DeMarkt, De City со скидкой до 40%
    • Снижение цен до 25% на сантехнику AM.PM
    • Ручной отпариватель в подарок при покупке техники Kitfort!
    • Распродажа самокатов со скидкой 15%
    Фильтры
    31

    Уклономеры

    Уклономеры

    Современные уклономеры: точность и практичность!

    Цифровые измерители углов, представленные в данном разделе электронного каталога товаров нашей компании, предназначены для максимально быстрого и точного определения величины уклона той или иной поверхности. Сфера применения данных устройств весьма широка: от строительно-монтажных и ремонтно-отделочных работ до производства мебели, предметов быта и искусства. Также уклономер незаменим для архитектора и инженера-строителя, занимающегося планировкой коммуникаций.

    Среди всего многообразия подобных устройств (механические, цифровые, лазерные) самой высокой точностью и простотой использования отличается электронный цифровой уклономер. К его особенностям можно отнести следующие:

    • компактность;
    • универсальность применения: он измеряет не только углы, но и различные отклонения в конструкциях;
    • наличие горизонтального и вертикального пузырькового уровня;
    • кнопка включения-выключения с возможностью обнуления измерений;
    • наличие жк дисплея с фиксацией значений;
    • звуковое оповещение по достижении заданного угла.

    Это достаточно прочное и легкое изделие, которое не занимает много места. Подходит для профессионального и бытового использования.

    В нашем магазине вы можете приобрести уклономеры известных производителей. Это инструменты высокого качества по доступной цене.Вы можете сделать заказа через электронную форму или по телефонам, указанным в контактах.

    В интернет-магазине КотоФото вы можете недорого купить цифровые уклономеры. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта.

    Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
    Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
    Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
    Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
    КотоФото
    Принимаем банковские карты
    Принимаем банковские карты
    Банк-партнер
    Банк-партнер
    Яндекс.Маркет
    Мы на Яндекс.Маркете

    Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

    8 (812) 426-98-99

    Круглосуточная горячая линия

    8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

    Электронная почта

    info@kotofoto.ru

    Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
    Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
    Загрузка...
    Загрузка...