Туристические палатки и тенты
В данном разделе интернет-магазина «КотоФото» вы можете купить туристическую палатку на выгодных условиях. Широкий ассортимент моделей, отличающихся конструкцией, вместительностью, ценой и другими характеристиками – это отличная возможность подобрать вариант, идеально подходящий конкретно для ваших целей. В каталоге присутствуют практичные походные палатки, модели для кемпинга, для любителей покорять горные вершины, а также отличные варианты для ценителей приятного загородного отдыха в кругу семьи или компании друзей.
Широкий ассортимент нашего каталога позволяет подобрать лучшие туристические палатки в соответствии с задачами покупателей. Все представленные варианты – надежные изделия, характеризующиеся продуманной конструкцией и отличным качеством изготовления. Для производства современных изделий используются качественные материалы: прочные, непромокаемые, устойчивые к длительному воздействию ультрафиолета. Главное – выбрать модель с учетом условия эксплуатации. Например, вместительная и высокая палатка станет идеальным выбором для кемпинга и длительной стоянки на одном месте, а вот при походах в горы она будет обременительным грузом для любого туриста.
Палатки для отдыха и походов
Осуществляя продажу туристических палаток, мы собрали в каталоге ассортимент, в который входят модели для самых разнообразных целей.
Палатки бывают следующих видов:
- кемпинговые;
- трекинговые (туристические);
- штурмовые.
Кемпинговые палатки выгодно отличаются большой вместительностью. Такие модели зачастую позволяют человеку стоять внутри в полный рост. Это наиболее комфортный вариант палатки для продолжительного отдыха. Их конструкция включает в себя багажники, рассчитанные на хранение большого количества вещей, тамбуры и окна. Однако и вес таких палаток не позволяет брать их с собой в продолжительные пешие походы. Да и сама установка занимает несколько больше времени, чем установка классической модели для туризма.
Туристические палатки, фото и цены которых вы найдете в данном разделе каталога интернет-магазина «КотоФото», - наиболее подходящий вариант равнинных походов. Они просто и быстро устанавливаются, характеризуются малым весом, так что не станут обузой для пользователей. Изготавливаются эти изделия из прочных, не промокающих, но при этом очень легких материалов и в сложенном состоянии занимают минимум места.
Штурмовые палатки – это выбор тех, кто совершает высокие подъемы в горы. Для таких туристов каждый грамм лишнего груза создает лишние неудобства при восхождении. Эти палатки очень легкие, ветроустойчивые, простые в установке, но при этом предоставляют своему обитателю весьма стесненные условия для отдыха. Для кемпинга такой вариант однозначно не подойдет.
Удобные тентыКроме походных палаток мы также реализуем тенты в широком ассортименте. С их помощью вы без труда организуете просторный навес, обеспечивающий надежную защиту от осадков, ветра и солнечных лучей. Установленный при помощи специальных опор или привязанный веревками к деревьям, тент создает удобные условия для приготовления пищи, сушки одежды или приема пищи на открытом воздухе.
Палатки туристические по выгодной цене
Совершать покупки в интернет-магазине «КотоФото» очень удобно и выгодно! Мы имеем возможность реализовывать товары по выгодной стоимости без лишних наценок. В удобном каталоге легко выбрать туристическую палатку, которая будет отлично подходить для решения задач конкретного клиента.
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В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить туристические палатки и тенты. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели туристических палаток различных брендов.