Туристические палатки и тенты

В данном разделе интернет-магазина «КотоФото» вы можете купить туристическую палатку на выгодных условиях. Широкий ассортимент моделей, отличающихся конструкцией, вместительностью, ценой и другими характеристиками – это отличная возможность подобрать вариант, идеально подходящий конкретно для ваших целей. В каталоге присутствуют практичные походные палатки, модели для кемпинга, для любителей покорять горные вершины, а также отличные варианты для ценителей приятного загородного отдыха в кругу семьи или компании друзей.

Широкий ассортимент нашего каталога позволяет подобрать лучшие туристические палатки в соответствии с задачами покупателей. Все представленные варианты – надежные изделия, характеризующиеся продуманной конструкцией и отличным качеством изготовления. Для производства современных изделий используются качественные материалы: прочные, непромокаемые, устойчивые к длительному воздействию ультрафиолета. Главное – выбрать модель с учетом условия эксплуатации. Например, вместительная и высокая палатка станет идеальным выбором для кемпинга и длительной стоянки на одном месте, а вот при походах в горы она будет обременительным грузом для любого туриста.

Палатки для отдыха и походов

Осуществляя продажу туристических палаток, мы собрали в каталоге ассортимент, в который входят модели для самых разнообразных целей.

Палатки бывают следующих видов:

кемпинговые;

трекинговые (туристические);

штурмовые.

Кемпинговые палатки выгодно отличаются большой вместительностью. Такие модели зачастую позволяют человеку стоять внутри в полный рост. Это наиболее комфортный вариант палатки для продолжительного отдыха. Их конструкция включает в себя багажники, рассчитанные на хранение большого количества вещей, тамбуры и окна. Однако и вес таких палаток не позволяет брать их с собой в продолжительные пешие походы. Да и сама установка занимает несколько больше времени, чем установка классической модели для туризма.

Туристические палатки, фото и цены которых вы найдете в данном разделе каталога интернет-магазина «КотоФото», - наиболее подходящий вариант равнинных походов. Они просто и быстро устанавливаются, характеризуются малым весом, так что не станут обузой для пользователей. Изготавливаются эти изделия из прочных, не промокающих, но при этом очень легких материалов и в сложенном состоянии занимают минимум места.

Штурмовые палатки – это выбор тех, кто совершает высокие подъемы в горы. Для таких туристов каждый грамм лишнего груза создает лишние неудобства при восхождении. Эти палатки очень легкие, ветроустойчивые, простые в установке, но при этом предоставляют своему обитателю весьма стесненные условия для отдыха. Для кемпинга такой вариант однозначно не подойдет.

Удобные тенты

Палатки туристические по выгодной цене

Кроме походных палаток мы также реализуем тенты в широком ассортименте. С их помощью вы без труда организуете просторный навес, обеспечивающий надежную защиту от осадков, ветра и солнечных лучей. Установленный при помощи специальных опор или привязанный веревками к деревьям, тент создает удобные условия для приготовления пищи, сушки одежды или приема пищи на открытом воздухе.

Совершать покупки в интернет-магазине «КотоФото» очень удобно и выгодно! Мы имеем возможность реализовывать товары по выгодной стоимости без лишних наценок. В удобном каталоге легко выбрать туристическую палатку, которая будет отлично подходить для решения задач конкретного клиента.

Вы можете сделать онлайн-заказ на сайте или позвонить нашим менеджерам по указанным на сайте бесплатным круглосуточным телефонам. Обратите внимание - мы регулярно запускаем выгодные акции и масштабные распродажи для своих клиентов.

В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить туристические палатки и тенты. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели туристических палаток различных брендов.