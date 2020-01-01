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Палатки и тенты

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Палатки и тенты

Палатки и тенты

Туристические палатки и тенты

В данном разделе интернет-магазина «КотоФото» вы можете купить туристическую палатку на выгодных условиях. Широкий ассортимент моделей, отличающихся конструкцией, вместительностью, ценой и другими характеристиками – это отличная возможность подобрать вариант, идеально подходящий конкретно для ваших целей. В каталоге присутствуют практичные походные палатки, модели для кемпинга, для любителей покорять горные вершины, а также отличные варианты для ценителей приятного загородного отдыха в кругу семьи или компании друзей.

Широкий ассортимент нашего каталога позволяет подобрать лучшие туристические палатки в соответствии с задачами покупателей. Все представленные варианты – надежные изделия, характеризующиеся продуманной конструкцией и отличным качеством изготовления. Для производства современных изделий используются качественные материалы: прочные, непромокаемые, устойчивые к длительному воздействию ультрафиолета. Главное – выбрать модель с учетом условия эксплуатации. Например, вместительная и высокая палатка станет идеальным выбором для кемпинга и длительной стоянки на одном месте, а вот при походах в горы она будет обременительным грузом для любого туриста.

Палатки для отдыха и походов

Осуществляя продажу туристических палаток, мы собрали в каталоге ассортимент, в который входят модели для самых разнообразных целей.

Палатки бывают следующих видов:

  • кемпинговые;
  • трекинговые (туристические);
  • штурмовые.

Походная палаткаКемпинговые палатки выгодно отличаются большой вместительностью. Такие модели зачастую позволяют человеку стоять внутри в полный рост. Это наиболее комфортный вариант палатки для продолжительного отдыха. Их конструкция включает в себя багажники, рассчитанные на хранение большого количества вещей, тамбуры и окна. Однако и вес таких палаток не позволяет брать их с собой в продолжительные пешие походы. Да и сама установка занимает несколько больше времени, чем установка классической модели для туризма.

Туристические палатки, фото и цены которых вы найдете в данном разделе каталога интернет-магазина «КотоФото», - наиболее подходящий вариант равнинных походов. Они просто и быстро устанавливаются, характеризуются малым весом, так что не станут обузой для пользователей. Изготавливаются эти изделия из прочных, не промокающих, но при этом очень легких материалов и в сложенном состоянии занимают минимум места.

Штурмовые палатки – это выбор тех, кто совершает высокие подъемы в горы. Для таких туристов каждый грамм лишнего груза создает лишние неудобства при восхождении. Эти палатки очень легкие, ветроустойчивые, простые в установке, но при этом предоставляют своему обитателю весьма стесненные условия для отдыха. Для кемпинга такой вариант однозначно не подойдет.

Удобные тенты

Туристическая палатка Кроме походных палаток мы также реализуем тенты в широком ассортименте. С их помощью вы без труда организуете просторный навес, обеспечивающий надежную защиту от осадков, ветра и солнечных лучей. Установленный при помощи специальных опор или привязанный веревками к деревьям, тент создает удобные условия для приготовления пищи, сушки одежды или приема пищи на открытом воздухе.

Палатки туристические по выгодной цене

Совершать покупки в интернет-магазине «КотоФото» очень удобно и выгодно! Мы имеем возможность реализовывать товары по выгодной стоимости без лишних наценок. В удобном каталоге легко выбрать туристическую палатку, которая будет отлично подходить для решения задач конкретного клиента.

Вы можете сделать онлайн-заказ на сайте или позвонить нашим менеджерам по указанным на сайте бесплатным круглосуточным телефонам. Обратите внимание - мы регулярно запускаем выгодные акции и масштабные распродажи для своих клиентов.

В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить туристические палатки и тенты. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены модели туристических палаток различных брендов.

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